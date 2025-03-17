The Guardian: Чехия призвала ЕС сохранить «Радио Свобода»

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает The Guardian, Липавский выступил с предложением обсудить поддержку «Радио Свобода*» на встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в Брюсселе.

Министр подчеркнул: «Хочу поднять вопрос политически, видим ли мы ценность в такой организации, вещающей в страны, как Россия, Белоруссия, Иран и многие другие, и если видим ценность, что мы готовы сделать, чтобы сохранить такую службу в нашу пользу. Это очень широкий вопрос».

Напомним, медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» подтвердила получение уведомления о прекращении финансирования от правительства США. После этого радиостанции «Голоса Америки*» начали транслировать музыку вместо новостей из-за сокращений в Агентстве США по глобальным медиа.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что таким образом Штаты пытаются переосмыслить подходы к пропаганде за рубежом, и выясняла, каким станет новый голос Америки.