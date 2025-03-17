Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.0 комментариев
Чехия призвала ЕС сохранить «Радио Свобода»
The Guardian: Чехия призвала ЕС сохранить «Радио Свобода»
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский намерен обсудить с коллегами из ЕС возможность поддержки «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС, признана в России СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) после прекращения финансирования станции США, пишет The Guardian.
Как сообщает The Guardian, Липавский выступил с предложением обсудить поддержку «Радио Свобода*» на встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в Брюсселе.
Министр подчеркнул: «Хочу поднять вопрос политически, видим ли мы ценность в такой организации, вещающей в страны, как Россия, Белоруссия, Иран и многие другие, и если видим ценность, что мы готовы сделать, чтобы сохранить такую службу в нашу пользу. Это очень широкий вопрос».
Напомним, медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» подтвердила получение уведомления о прекращении финансирования от правительства США. После этого радиостанции «Голоса Америки*» начали транслировать музыку вместо новостей из-за сокращений в Агентстве США по глобальным медиа.
Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что таким образом Штаты пытаются переосмыслить подходы к пропаганде за рубежом, и выясняла, каким станет новый голос Америки.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента