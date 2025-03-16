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Музыка вместо новостей зазвучала на радиостанциях «Голоса Америки»
Радиостанции «Голоса Америки» прекратили передачу новостей после указа Трампа
Радиостанции «Голоса Америки*» начали транслировать музыку вместо новостей из-за сокращений в Агентстве США по глобальным медиа, инициированных указом президента Трампа.
Большинство локальных радиостанций «Голоса Америки*» (VOA), которое в России признано иноагентом, прекратили передачу новостей и начали транслировать музыку, сообщает CNN. Такое решение было принято после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о массовом сокращении штатного состава в семи федеральных агентствах, включая Агентство США по глобальным медиа (USAGM).
Директор радиостанции Майкл Абрамович сообщил, что он и «практически весь персонал» радиостанции были отправлены в отпуск. Источники телеканала ожидают, что в ближайшее время все редакции радиостанции прекратят освещать новости.
Ранее, 9 февраля, миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск предложил закрыть VOA и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», которые также признаны в России иноагентами. Маск назвал сотрудников этих радиостанций «сумасшедшими левыми радикалами», которые «говорят сами с собой» и «сжигают миллиард долларов в год».
Как писала газета ВЗГЛЯД, медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» подтвердила получение уведомления о прекращении финансирования от правительства США. Радиостанция «Голос Америки» перевела всех штатных сотрудников в оплачиваемый административный отпуск, сообщил телеканал ABC News.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента