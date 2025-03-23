Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.8 комментариев
Журналисты «Голоса Америки» подали в суд на администрацию США
Сотрудники радиостанции «Голос Америки*» (признана в России СМИ-иноагентом) обратились в суд с иском против членов администрации США, обвиняя их в якобы незаконном закрытии СМИ, пишет Washington Post.
Иск был подан в пятницу в суд Нью-Йорка, и в нем истцы утверждают, что закрытие их СМИ, финансируемого из федерального бюджета, противоречит федеральным законам США. Иск подали шесть сотрудников, включая бывшего руководителя отдела, освещающего работу Белого дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Основанием для обращения в суд стало, как указали истцы, «нарушение первой поправки к Конституции США о свободе слова и удар по журналистике», передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Агентство США по глобальным медиа (USAGM) уведомило «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС, признано в России СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций) и «Голос Америки*» о немедленном прекращении грантов. «Радио Свобода*» подало иск против USAGM.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента