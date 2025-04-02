Российский актер Рашид Тугушев умер в возрасте 63 лет

Рашид Тугушев, известный по сериалам и спектаклям, ушел из жизни в 63 года

Tекст: Денис Тельманов

Российский актер и режиссер Рашид Тугушев скончался в возрасте 63 лет. О его смерти сообщила художник-кукольник Светлана Румянцева на своей странице в соцсети «ВКонтакте», пишет РИА «Новости». Она выразила сожаление по поводу ухода друзей, упомянув Тугушева в своей публикации от 29 марта.

Информация о смерти артиста появилась и на сайте КиноТеатр.ру. Рашид Тугушев родился в 1961 году и завершил обучение в Школе-студии МХАТ в 1987 году, где он получил специальность «Актер драматического театра и кино». Позднее он стажировался у Анатолия Васильева и Сергея Соловьева во ВГИКе.

Тугушев был известен своими ролями в популярных сериалах, среди которых «Кодекс чести», «Частный детектив», «Марш Турецкого», «Каменская» и «След». Помимо актерской карьеры, он проявил себя как режиссер и поставил такие спектакли, как «Тьма» по произведению Леонида Андреева в театре «Современник» и «Любовь до гроба» Альдо Николаи в Горьковском драматическом театре. В 1989 году Тугушев основал «Московский Маленький Театр» на базе «Центра эксцентрики Александра Жеромского».

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