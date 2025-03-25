Умерла Галина Марченко, озвучившая Каркушу в «Спокойной ночи, малыши!»

Галина Марченко, голос Каркуши из «Спокойной ночи, малыши!», скончалась в 88 лет

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», легендарная актриса Галина Марченко, голос куклы Каркуши из программы «Спокойной ночи, малыши!», скончалась в возрасте 88 лет. Она посвятила почти полвека своей жизни этой программе, начав озвучивать Каркушу в 1998 году.

В сообщении на сайте программы говорится: «Ушла из жизни легендарная Галина Александровна Марченко, драматическая актриса и кукловод, ей было 88 лет. Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пестрой актерской жизни, потеряла свою вторую »маму«.»

Марченко также исполняла роли Хрюши, Степашки и Мишутки, вкладывая частицу своей души в каждую куклу. Коллеги и друзья часто отмечали, что она и Каркуша были очень похожи. Эта роль стала для актрисы судьбоносной, дарующей ей любовь миллионов детей и память в виде узнаваемого голоса.

Галина Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. В 1959 году окончила актерский факультет театрального училища имени Щепкина. До 1972 года она работала в Центральном детском театре, а затем сотрудничала с филармониями в Ульяновске, Калинине и Куйбышеве. С 1975 года она начала свою работу на Центральном телевидении.

Коллектив программы «Спокойной ночи, малыши!» и компании АВМ Медиа выразили свои искренние соболезнования родным и близким Галины Марченко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, народный артист Республики Башкортостан Игорь Капатов, который озвучивал Мишутку в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!», умер в возрасте 70 лет, сообщил Башкирский государственный театр кукол.

В Москве на 54-м году жизни скончался драматург, актер и один из режиссеров передачи «Спокойной ночи, малыши!» Дмитрий Калинин.

При этом за всю историю программы «Спокойной ночи, малыши!» кукольные герои никогда не менялись и меняться не будут, однако их одежду и образ периодически освежают, рассказал продюсер передачи Александр Митрошенков.



