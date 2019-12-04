Продюсер «Спокойной ночи, малыши!» рассказал о неизменности главных героев

За всю историю программы «Спокойной ночи, малыши!» кукольные герои никогда не менялись и меняться не будут, однако их одежду и образ периодически освежают, рассказал продюсер передачи Александр Митрошенков.

«Кукольные герои у нас никогда не меняются. Их образ, конечно, освежается. Эти куклы очень сложны в изготовлении, их делают несколько месяцев в специальных мастерских, которые находятся при Государственном театре кукол имени Образцова. Сами куклы никогда не менялись и меняться не будут», - рассказал Митрошенков РИА «Новости».

Продюсер добавил, что одежда героев меняется. Так над нарядами кукол работали дизайнеры Виктория Андреянова, Анастасия Задорина и дочь Валентина Юдашкина.

«Сейчас новые идеи были высказаны Игорем Гуляевым... Он занят изготовлением некоторых вариантов одежды для кукол, которые отличаются таким современным вкусом. И у нас, наверное, Хрюша и Степаша появятся в одежде, в которой будет много карманов, чтобы было удобно носить всякие телефоны, гаджеты и так далее», – добавил Митрошенков.

Программа «Спокойной ночи, малыши» в этом году отмечает свою 55-летие, передача выходит в эфир с 1964 года.

В 2014 году к героям программы присоединился новый персонаж – тигр, идею которого подсказал президент России Владимир Путин.