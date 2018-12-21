Умер режиссер «Спокойной ночи, малыши!»

В Москве на 54-м году жизни скончался драматург, актер и один из режиссеров передачи «Спокойной ночи, малыши!» Дмитрий Калинин.

Как сообщает ТАСС, Калинин скончался 20 декабря, в последние месяцы он серьезно болел. Прощание с ним состоится 24 декабря, церемония состоится в «Новом Арт Театре», основателем и художественным руководителем которого он также являлся.

Дмитрий Калинин был основателем детской театральной студии «Я сам артист» и одноименного театра. Кроме того, он работал в качестве режиссера над серией программ «Спокойной ночи, малыши!» и ставил спектакли в Театре на Юго-Западе.