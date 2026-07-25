Очереди на заправках сократились в десятках регионов России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Анализ данных региональных властей показал, что сокращение очередей на автозаправочных станциях отмечается в 45 субъектах Российской Федерации, передает ТАСС. Улучшение ситуации зафиксировано в 10 регионах Центрального и 10 регионах Северо-Западного федеральных округов, а также в Приволжье, на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири, на Юге и Северном Кавказе. В Орловской области очереди исчезли полностью.

В Северо-Западном округе существенное снижение напряженности наблюдается в большинстве регионов, включая Петербург и Ленинградскую область, где проходящий мотофестиваль не вызвал дефицита топлива. В Приволжье очереди уменьшились в Кировской, Ульяновской и Самарской областях, Пермском крае и Башкирии. На Дальнем Востоке ситуация нормализовалась в Приморском крае, Амурской и Магаданской областях, Чукотке и Бурятии.

В Сибири очереди сокращаются в Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областях. Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в регионе принимаются меры для нормализации снабжения независимых АЗС. На юге России ожидание сократилось в Калмыкии, Адыгее, Ростовской и Волгоградской областях, а в Краснодарском крае благодаря увеличению поставок в Новороссийск отменили электронную запись на заправки.

При этом в некоторых регионах проблема остается актуальной. Очереди сохраняются в Тамбовской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Напряженная ситуация фиксируется в отдельных районах Хабаровского, Забайкальского, Алтайского и Красноярского краев, Якутии, Камчатки, Томской области, Тыве, Чечне, Кабардино-Балкарии, Крыму и Севастополе.

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