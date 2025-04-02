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ПВО Западной группировки сбили восемь дронов ВСУ за сутки
Западная группировка сбила восемь беспилотников и уничтожила технику ВСУ
Силы ПВО Западной группировки войск ВС РФ за последние сутки уничтожили восемь беспилотников ВСУ, а также значительное количество военной техники и живой силы противника.
Как передает ТАСС, расчеты противовоздушной обороны Западной группировки войск ВС РФ за прошедшие сутки сбили восемь дронов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
Бигма отметил, что за сутки ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113 американского производства, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, включая два иностранного производства, а также восемь минометных расчетов.
Кроме того, были уничтожены семнадцать пунктов управления БПЛА, две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и четыре станции спутниковой связи Starlink. Это позволяет оценить, что Западная группировка продолжает наносить значительный ущерб военной инфраструктуре противника на Украине.
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