  • Новость часаВСУ оставили сотни тел сослуживцев на границе Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    Каллас: НАТО переживет президентство Трампа
    За приготовление еды на Вечном огне предложили ввести уголовное наказание
    Трамп отверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по недрам
    Китай призвал искоренить причины украинского конфликта
    Bloomberg: Приговор Ле Пен усилил напряженность во Франции
    Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом
    В России собрали рекордный урожай винограда
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    8 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Индейцы не видят испанских кораблей

    Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.

    13 комментариев
    1 апреля 2025, 10:05 • Новости дня

    СК начал расследование удара ВСУ по автобусу в Горловке

    СК начал расследование удара украинского дрона по автобусу в Горловке

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет начал расследование удара украинского беспилотника по автобусу с мирными жителями в Горловке, сообщает СУ СК.

    Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) будет расследовать атаку украинского беспилотного летательного аппарата на автобус с мирными жителями в Горловке Донецкой Народной Республики, следует из сообщения в Telegram-канале СК.

    По данным органов исполнительной власти, в результате удара несколько человек получили ранения.

    В сообщении от СК говорится, что ведомство установит все детали инцидента и даст уголовно-правовую оценку действиям причастных лиц. Глава Горловского округа Иван Приходько уточнил, что в результате атаки пострадали 15 человек.

    Документирование военных преступлений Украины ведется управлением главы и правительства ДНР. В управлении зафиксировали, что с начала суток по Горловке было произведено четыре обстрела, в ходе которых противник использовал беспилотники и 155-мм артиллерию.

    Ранее Приходько сообщал, что при ударе Вооруженных сил Украины по Горловке пострадали 13 мирных жителей.

    Также Приходько указал, что ВСУ атаковали Горловку с применением дронов-камикадзе и артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

    31 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина

    Политолог Ткаченко: Как бы Трамп не злился, Россия будет отстаивать свои интересы

    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москва свернет диалог США по украинскому кризису, если ей не будут выгодны условия дипломатического урегулирования. В конечном счете этот вопрос определяется ситуацией на линии фронта, а там у России явное преимущество, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил недовольство словами Владимира Путина про Владимира Зеленского.

    «Нет сомнений в том, что заявления президента США Дональда Трампа во многом направлены на американскую аудиторию», – отметил Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Дипломатический и коммуникационный стиль главы Белого дома заключается в постоянном давлении на собеседника. Сейчас он, судя по всему, решил сменить тональность, поскольку процесс мирного урегулирования продвигается не так стремительно, как ему хотелось бы», – допускает собеседник.

    При этом эксперт делает акцент на угрозах Трампа ввести двойные пошлины на экспорт нефти из России. «Трамп надеется показать, что именно он держит ситуацию под контролем, что Киев должен подписать соглашение о минеральных ресурсах, а Москва обязана не мешать, или еще лучше – помогать», – сыронизировал аналитик.

    «Россия же видит ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Президент Владимир Путин уважает Штаты, но не очаровывается ими. Как бы ни злился Трамп, что бы ни заявлял Белый дом, мы, очевидно, будем отстаивать свои интересы. Если нашей стране не будут выгодны условия дипломатического урегулирования на Украине, диалог свернут», – подчеркнул эксперт. «Более того, Вашингтон не сможет победить Москву риторикой. Ход дискуссий по мирному соглашению решает ситуация на линии фронта. А там у России очевидное преимущество», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что комментарии «были не по адресу». Он добавил: если Вашингтон и Москва не смогут заключить соглашение по Украине, и Трамп увидит в этом вину российской стороны, то США введут тарифы в 25–50% на всю нефть, поступающую из России, передает NBC News. Глава Белого дома раскритиковал и Зеленского, признавшись в «усталости» от его политики и назвав его диктатором.

    Напомним, на минувшей неделе Путин в ходе общения с членами экипажа АПЛ «Архангельск» в Мурманске допустил внешнее управление на Украине, сообщает Кремль. Однако идея о введении внешнего управления на Украине не обсуждалась в ходе телефонных контактов Путина и Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что президент России упомянул возможность внешнего управления на Украине лишь гипотетически, и пока нет никаких конкретных детализаций по этому вопросу. «Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та, которую, возможно, следует иметь в виду», – добавил представитель Кремля.

    Коментарии (8)
    31 марта 2025, 12:40 • Новости дня
    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому

    Политолог Скачко: Трамп ставит ребром вопрос о политической жизни Зеленского

    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский попытается оттянуть момент подписания с США соглашения по ископаемым, чтобы пиарщики представили его как «борца» за Украину. Но если он заиграется и не примет новые условия, то Вашингтон может поставить ребром вопрос о его политическом будущем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп пригрозил Зеленскому «очень большими проблемами» за отказ от сделки.

    «Владимир Зеленский рано или поздно будет вынужден подписать сделку по редкоземельными металлам. Тем более, что Дональд Трамп и его администрация оказывают непрерывное давление на Киев», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Вместе с тем, украинская сторона попытается оттянуть этот момент. Дело в том, что условия нового соглашения абсолютно невыгодны для Украины. Если Зеленский примет их, то внутри страны это сочтут величайшей «зрадой». «Поэтому он попытается «выбить» какие-то преференции и гарантии со стороны Европы и, возможно, США. Это его способ нивелировать удар по собственному имиджу», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, «паузой» в принятии решения по сделке воспользуются украинские пиарщики. Скачко напомнил публикацию The Economist о подготовке к выдвижению Зеленского на новый срок. «Его попробуют выставить «защитником Украины», который якобы не подчиняется главе Белого дома и не отдает американцам недра», – иронично заметил спикер.

    При этом есть вероятность, что киевские власти «заиграются» и – даже после угроз Трампа о последствиях – откажутся подписывать соглашение по ископаемым. «Заявление американского лидера стоит рассматривать как последнее предупреждение. И тогда начнутся те самые обещанные «очень большие проблемы». Например, вопрос о политической жизни Зеленского может быть поставлен ребром», – допускает политолог.

    «Речь может пойти и о насильственной замене Зеленского или госперевороте», – продолжил он. Впрочем, Вашингтоном могут быть предприняты действия и в контексте урегулирования украинского кризиса. «Конкретными шагами по обеспечению мира на Украине являются прекращение американской помощи и давление Штатов на страны ЕС, чтобы они не подпитывали киевское руководство. Но говорить о том, что Америка перейдет к этим мерам, преждевременно. Подождем реакцию Киева», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – сказал президент США.

    В конце марта США передали Украине новую версию проекта соглашения о полезных ископаемых. Он подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами Штатам, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную ВСУ помощь. В предыдущей редакции документа речь шла о совместной работе стран в этом направлении.

    Зеленский заявлял, что пока рано говорить о заключении договора, поскольку американская сторона постоянно меняет условия. «Но я не хочу, чтобы у США было ощущение, что Украина против. Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США», – добавил он.

    Напомним, в феврале подписание сделки сорвалось после публичной ссоры Трампа и Зеленского. Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отмечал, что соглашение – «историческая возможность» для Киева, а лучший вариант для обеспечения будущего и безопасности Украины – долгосрочные американские инвестиции.

    Коментарии (3)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 04:08 • Новости дня
    Китай призвал искоренить причины украинского конфликта
    Китай призвал искоренить причины украинского конфликта
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Китай считает необходимым устранить причины украинского кризиса и стремится к справедливому и долгосрочному мирному соглашению, заявил глава МИД Китая Ван И.

    Ван И заявил, что Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса через «диалог и переговоры». Также Пекин поддерживает «достижение в конечном счете приемлемого для всех вовлеченных сторон» мирного соглашения. Соглашение должно быть «справедливым, долгосрочным, обязывающим». Китай считает, что это откроет путь к достижению «по-настоящему прочного мира и стабильности в Евразии и во всем мире», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ван И прибыл в Россию с официальным визитом. Он заявил, что позиции России и Украины значительно расходятся по ключевым вопросам урегулирования конфликта, и путь к восстановлению мира пока далек. Также сообщалось, что

    Коментарии (18)
    31 марта 2025, 12:02 • Новости дня
    Названы цели российских ударов по Харькову

    Удары в Харькове нанесены по заводу, где ремонтируют танки Leopard

    Названы цели российских ударов по Харькову
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Харькове зафиксированы удары в районе тракторного завода, где, предположительно, обслуживаются и модернизируются немецкие танки Leopard, включая установку динамической брони и систем РЭБ.

    Удары в Харькове пришлись на район промышленной зоны, вблизи завода ХТЗ. Сергей Лебедев, координатор николаевского пророссийского сопротивления, заявил о шести прилетах, все из которых пришлись на промышленные площадки и цеха вокруг завода ХТЗ, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что по недавним сообщениям, на этом заводе и близлежащих объектах переделывают немецкие танки Leopard, оснащая их динамической броней, сетками и системами радиоэлектронной борьбы. Это может быть одной из причин нанесения ударов в данном районе.

    Кроме того, удары также произошли в Николаевской и Винницкой областях. В Николаевской области удар пришелся на базу ВСУ, расположенную между селами Геновка и Каменный Мост, сообщает Лебедев. В Винницкой области, по слухам, удары пришлись на тренировочную базу рядом с Жмеринкой.

    Напомним, в минувшие выходные подполье сообщило, что в результате удара по фешенебельному ресторану Bartolomeo в Днепропетровске на Украине были ликвидированы более 30 человек, включая около десяти офицеров НАТО.

    Также сообщалось, что удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет.

    Коментарии (0)
    31 марта 2025, 15:16 • Новости дня
    Эксперты: The New York Times переложила ответственность за поражение Украины с Байдена на Зеленского
    Эксперты: The New York Times переложила ответственность за поражение Украины с Байдена на Зеленского
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Де-факто The New York Times относится к партийной прессе демократов. Публикуя материал о вовлеченности США в конфликт на Украине, газета пытается снять ответственность за поражения с администрации Джо Байдена и выставить виноватыми украинское руководство, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Малек Дудаков и Дмитрий Дробницкий. Ранее газета NYT раскрыла роль Вашингтона в операциях ВСУ.

    «Для американской прессы привычно подводить итоги вовлечения США в те или иные конфликты по всему миру», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил про «огромное количество» разоблачений в коррупции, халатности и разгильдяйстве в Афганистане. «Например, были отчеты аудиторов. Эти и другие документы, называемые Afghanistan Papers, также публиковались в СМИ», – уточнил собеседник.

    По его оценкам, NYT, как и другие издания, на протяжении многих лет будут подводить итоги неудачной попытки противостояния с Россией на Украине. «Я не думаю, что цель этой статьи – сорвать переговоры. Это скорее попытка обелить тех персонажей, которые упоминаются в материале, в частности Марка Милли. Ему сейчас грозит расследование в Штатах, а команда Дональда Трампа хочет лишить его генеральского звания», – рассуждает аналитик.

    Снять с себя ответственность надеются и другие аппаратчики Джо Байдена, продолжил Дудаков. «Иными словами, они обвиняют во всех поражениях на Украине политическое руководство Киева в лице Владимира Зеленского, а также военную «верхушку» в лице Валерия Залужного», – уточнил спикер.

    Он усомнился, что эти стремления увенчаются успехом для предыдущей администрации США. «Все отлично понимают, что Штаты были очень плотно вовлечены в конфликт, и расследование NYT это лишь подтверждает», – акцентировал Дудаков.

    Схожей точки зрения придерживается американист Дмитрий Дробницкий. «The New York Times де-факто относится к партийной прессе демократов», – напомнил он. То, что именно это издание провело и опубликовало расследование о вовлеченности США в конфликт на Украине, собеседник объяснил изменившимися реалиями.

    «Газета заняла промежуточную позицию. С одной стороны, ей будет довольно сложно описывать события вокруг кризиса, если она не изменит нарративы. А с другой – NYT не хочется отдавать освещение происходящего исключительно «протрамповским» медиа», – считает эксперт.

    При этом политолог подчеркнул: в материале раскрываются далеко не все факты. «Кроме того, признание масштабного участия Соединенных Штатов в конфликте не является большим откровением. Тот же Джо Байден говорил, что он с украинскими властями и на их стороне с первого дня боевых действий», – напомнил спикер. В то же время, по его мнению, в откровениях NYT есть обратная сторона.

    «Подается все так, будто бывший президент США делал то, что считал необходимым, стоял на страже «молодой европейской демократии». А как сейчас поступает Дональд Трамп? Он поссорился с Владимиром Зеленским, весь европейский фланг оказался под угрозой, поскольку помощь Белого дома неоднозначна. Его план по урегулированию ситуации пока не срабатывает. Он никак не решается сказать главное: Америке нечего делать на Украине, конфликт – это коррупционная схема его предшественника», – детализировал Дробницкий.

    Как считает аналитик, ошибкой республиканца стало то, что он примерил на себя роль посредника и миротворца. «Добиться чего-либо ни от Москвы, ни от Киева он не может, не может подчинить и Европу», – указал эксперт. Еще одним «промахом» Трампа можно назвать решение возобновить передачу ВСУ разведданных и разблокировать военную помощь, которая была одобрена еще при Байдене. «Это делает его таким же соучастником конфликта. Очевидно, что Трамп не контролирует ситуацию – и материал NYT это подсвечивает», – заключил Дробницкий.

    Ранее газета The New York Times опубликовала расследование, из которого следует, что США были вовлечены в конфликт на Украине намного сильнее, чем утверждали в Вашингтоне. Как пишет издание, спустя два месяца после начала боевых действий в штаб-квартире армии США в Европе и Африке, расположенной в немецком Висбадене, начал работу командный центр Dragon.

    Американские специалисты вместе с украинскими офицерами разрабатывали военные операции и контрнаступления ВСУ. В частности, сотрудники ЦРУ направляли общую стратегию боя, помогали планировать украинские атаки по Крыму ракетами ATACMS, контролировали удары с использованием систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также передавали украинским военным точную информацию о целях для ударов, говорится в материале.

    По мере развития конфликта на Украине партнерство с США становилось все более напряженным. Украинцы считали американцев властными, а американцы не могли понять, почему украинцы не принимают «хорошие советы», говорится в статье.

    NYT приводит несколько примеров разногласий. Так, американцы «были возмущены», когда Украина без предупреждения нанесла удар по российскому крейсеру «Москва». Более того, Штаты давили на Киев, чтобы ВСУ активнее наступали на правом берегу Днепра осенью 2022 года, но украинские командиры опасались это делать и проявляли осторожность. Наконец, украинское вторжение в Курскую область якобы не было согласовано с американскими военными советниками.

    Как отметил Дмитрий Песков, Россия давно говорила о большой вовлеченности США и Британии в конфликт на Украине. «Если вы вспомните все наши заявления, заявления президента Владимира Путина – начиная с 2014 года – о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента.

    Коментарии (3)
    31 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Песков: США и Британия пытались вместе нанести поражение России на Украине
    Песков: США и Британия пытались вместе нанести поражение России на Украине
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле фиксируют множество фактов, подтверждающих тесное сотрудничество США и Британии в попытке нанести поражение России в первые годы конфликта на Украине.

    Комментируя расследование The New York Times, в котором говорилось о тесном сотрудничестве США и Британии в попытке нанести поражение России в первый год конфликта на Украине, Песков подчеркнул, что информация, поступающая в Кремль, только подтверждает эти выводы, передает «Газета.Ru».

    «Если вы вспомните все наши заявления и заявления президента Путина, начиная с 2014 года, о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, затем об их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь вот многое всплывает, что доказывает эти действия», – заявил он.

    Американская газета New York Times со ссылкой на источники накануне сообщила, что американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам.

    Коментарии (6)
    31 марта 2025, 14:30 • Новости дня
    У мурманского «стрелка на крыше» нашли украинский ИНН

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У открывшего стрельбу в Мурманске мужчины обнаружили украинский идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), сообщил источник.

    Подозреваемого зовут Владислав Завгородний, его данные, включая ИНН, дату рождения и мурманскую регистрацию, значатся в регистрационных документах налоговых органов Украины, сказал собеседник РИА «Новости».

    Отмечается, что наличие украинского ИНН может говорить о том, что Завгородний ранее получал или планировал получать доход в соседней стране.

    Ранее в Росрыболовстве сообщили, что информация о том, что подозреваемый якобы имеет отношение к этому ведомству, не соответствует действительности. СК сообщал, что мужчина не имел судимостей.

    В воскресенье в Мурманске произошла стрельба, мужчина стрелял с крыши дома по автомобилю ППС. Злоумышленника нейтрализовали.

    Коментарии (4)
    31 марта 2025, 12:53 • Новости дня
    Минобороны заявило о новых ударах Украины по объектам энергетики России

    Минобороны сообщило об ударах ВСУ по энергообъектам России в Брянской области

    Минобороны заявило о новых ударах Украины по объектам энергетики России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские вооруженные силы, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам, атаковали энергетическую инфраструктуру в Брянской области, что привело к отключению высоковольтных линий электропередач, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, в течение прошедших суток украинские вооруженные силы продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Российской Федерации, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам.

    Так, по данным Минобороны, 30 марта в 19.37 в Брянской области в результате артиллерийского обстрела объекта филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» произошел обрыв провода на опоре. Это привело к отключению высоковольтной линии и прекращению электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе.

    Около 20.00 в тот же день украинский беспилотник атаковал комплектную трансформаторную подстанцию филиала «Брянскэнерго» в Брянской области. В результате атаки произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, что оставило без электричества бытовых потребителей в Севском районе.

    Продолжающиеся удары ВСУ по энергообъектам России, как отмечает Министерство обороны, показывают полное нежелание киевского режима выполнять свои обязательства по урегулированию конфликта на Украине.

    В Минобороны сообщили, что ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях России.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после повторного подрыва станции «Суджа» в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила киевский режим в проведении террористических акций против энергетики России.

    Коментарии (13)
    1 апреля 2025, 09:33 • Новости дня
    ВСУ оставили сотни тел сослуживцев на границе Курской области
    ВСУ оставили сотни тел сослуживцев на границе Курской области
    @ Andre Luis Alves/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В приграничных районах Курской области, в частности в Ольговке, были найдены сотни тел украинских военных, оставленных ВСУ после боев с российскими силами.

    Командир десантно-разведывательного контртеррористического батальона под позывным «Валдай» сообщил о нескольких сотнях тел украинских военнослужащих, оставленных в приграничных населенных пунктах Курской области, передает ТАСС. В Ольговке Суджанского района и ее окрестностях насчитывается свыше 200 тел. Только у одного административного здания корреспонденты вместе с бойцами нашли более 40 тел.

    На улицах Ольговки и на пути к Ольговскому лесу лежат около 20 тел. Этот лес был следующим оплотом обороны ВСУ после Ольговки, где российские войска вели ожесточенные бои. По словам Валдая, на поле боя осталось около ста украинских солдат.

    Согласно данным объективного контроля, около 150 тел остаются в самом Ольговском лесу. Российские солдаты при возможности эвакуируют тела противника с линии фронта. Ситуация повторяется в Малой и Казачьей Локне. Там тела украинских солдат и подбитые автомобили остаются на местах в течение месяцев. «Никто погибших не эвакуировал», – отметил Валдай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. Вооруженные силы Украины прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.

    Коментарии (2)
    1 апреля 2025, 07:15 • Новости дня
    Российский танкист захватил в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки

    Tекст: Александра Юдина

    Механик-водитель Т-80БВМ с позывным «Макс» захватил в плен боевика ВСУ, применив навыки вольной борьбы, после того как танк наехал на мину в районе Скудного, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным «Макс» из 5-й гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии российской группировки «Восток» захватил в плен боевика ВСУ в зоне СВО, передает РИА «Новости».

    Экипаж танка выполнял задачи по освобождению населенного пункта Скудное в ДНР, когда их машина наехала на мину. Танкисты были вынуждены покинуть машину и укрыться в лесополосе.

    По информации Минобороны, Макс направился к полуразрушенному зданию, чтобы уточнить маршрут отхода.

    В здании он столкнулся с вооруженным наблюдателем ВСУ, который, по приказу командования, должен был решить ситуацию самостоятельно. Однако автомат противника заклинило, и Макс воспользовался моментом.

    Бросив кирпич, чтобы отвлечь внимание, Макс вступил в рукопашную схватку с противником. Благодаря навыкам вольной борьбы, он смог обезвредить и захватить боевика, который впоследствии был доставлен в расположение российских войск. Макс отметил, что дал слово пленному, что его не тронут, и сдержал его.

    До мобилизации Макс работал горняком в Якутии и считает, что опыт работы в шахте помог ему сохранять спокойствие в экстремальных ситуациях.

    Напомним, якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным «Тута», рассказал, как украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов и оставили на поле боя, позднее бойца спасли российские военные.

    Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», который победил в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.

    Коментарии (6)
    31 марта 2025, 13:20 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ на Белгородском направлении
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ на Белгородском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны около Великого Прикола, Мирополья, Угроедов и Турьи в Сумской области, сообщили в Минобороны.

    На Харьковском направлении были поражены формирования мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Казачьей Лопани и Волчанска в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 70 военнослужащих, бронетранспортер и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и склад с горючим.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Купянском, Каменкой, Двуречной, Кондрашовкой, Загоруйковкой в Харьковской области и Торским в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, бронемашину, два пикапа и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и два склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения «Азов» (признан террористическим в России) и штурмовой бригады нацполиции Украины в районах Северска, Марково, Часова Яра, Дылеевки и Александро-Калиново в ДНР.

    Противник потерял до 275 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, пять пикапов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, пехотной, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты у Шевченко, Котлино, Красноармейска, Сергеевки, Новосергеевки и Удачного в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, в том числе французский бронеавтомобиль VAB и американский HMMWV. Уничтожены три пикапа, два орудия полевой артиллерии и мобильная станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны поблизости от Шевченко, Новополя, Воскресенки, Вольного Поля и Ялты в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили более 160 военнослужащих, танк, два орудия полевой артиллерии, в том числе польская 155-мм самоходная артустановка Krab.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Новоандреевки, Степового в Запорожской области, Антоновки и Янтарного в Херсонской области.

    Были уничтожены до 50 военнослужащих, бронемашина, станция РЭБ, два склада с боеприпасами и склад горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении.

    А в минувшие выходные российские войска освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 01:36 • Новости дня
    Китай заявил, что путь к восстановлению мира на Украине далек

    Глава МИД Китая Ван И указал на сильное расхождение позиций Москвы и Киева по ключевым вопросам украинского урегулирования

    Китай заявил, что путь к восстановлению мира на Украине далек
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Позиции России и Украины значительно расходятся по целому ряду ключевых вопросов урегулирования конфликта, путь к восстановлению мира далек, заявил глава МИД Китая Ван И, который посещает Россию с официальным визитом.

    Ван И отметил, что «причины возникновения кризиса крайне сложны». При этом он заявил, что есть «тенденция к мирным переговорам», хотя «ситуация на поле боя складывается совсем непросто», передает РИА «Новости».

    Министр указал на переговоры России и США, в том числе на высшем уровне, в результате которых «достигнуты определенные результаты». Он сказал, что «шаг в сторону мира хотя не такой уж большой, но конструктивный – стоит его сделать». Ван И подчеркнул, что «лежа мира не добудешь, нужно трудиться и трудом его добиться».

    «Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений, это идет во благо стабилизации баланса сил между крупными державами и вселяет оптимизм в неутешительную международную обстановку. В современном мире нарастает дефицит определенности», – сказал он. Ван И призвал крупные державы придерживаться своих обязательств и играть роль «стабилизирующего фактора в непредсказуемом мире».

    Он отметил «неоднократные заявления российской стороны, в частности президента (России Владимира) Путина, о том, что Москва не отказалась и не отказывается от диалога в качестве средства для урегулирования конфликта».

    Пекин готов играть роль в урегулировании по Украине, прежде всего совместно со странами Глобального Юга, будет учитывать чаяния вовлеченных сторон, заявил глава МИД Китая.

    Напомним, в Москве планируется встреча Путина с Ван И. Глава МИД Китая также проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

    Коментарии (0)
    31 марта 2025, 17:36 • Новости дня
    Медведчук назвал введение временного управления на Украине спасением ее народа

    Инициатива Владимира Путина о введении временного международного управления на Украине под эгидой ООН является единственным решением для спасения страны и восстановления мира, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    Виктор Медведчук, председатель совета движения «Другая Украина», поддержал предложение президента России Владимира Путина о введении временного международного управления на Украине под эгидой ООН. Медведчук считает, что предложение президента России о введении временного международного управления под эгидой ООН представляет собой потенциальный путь к спасению украинского народа и восстановлению мира и стабильности в стране. Об этом он написал в статье на Смотрим.ru.

    «Это реальный механизм спасения украинского народа и восстановления мира», – заявил Медведчук. По его мнению, несмотря на ожидаемое сопротивление со стороны действующей украинской власти, этот механизм мог бы стать реализацией обещаний, данных избирателям в 2019 году, когда Владимир Зеленский пришел к власти под лозунгами мира и обновления политической системы. Однако вместо прекращения конфликта и борьбы с коррупцией действующая власть, по мнению многих, лишь усугубила ситуацию, ввергнув страну в еще больший хаос и зависимость от внешней помощи.

    Медведчук пишет, что изначально избранный как «президент мира» Зеленский не смог выполнить свое ключевое обещание. Его «мирные планы» являются продолжением конфликта до последнего украинца при финансовой и военной поддержке Запада. Кроме того, команда «Слуг народа», пришедшая к власти под знаменем борьбы с коррупцией и обновления политической элиты, сама оказалась замешана в коррупционных скандалах и продемонстрировала непрофессионализм.

    Зеленский, получивший мандат доверия благодаря своему непричастию к предыдущим политическим потрясениям, не сумел противостоять внешнему влиянию и, как следствие, не смог изменить курс страны, ведущий к войне и экономическому упадку, полагает Медведчук.

    Он отмечает, что украинские «майданы», которые преподносились как волеизъявление народа, на самом деле были организованы, финансировались и управлялись извне. Зеленский, имея возможность действовать самостоятельно, предпочел делегировать управление страной, играя роль президента, но не принимая реальных решений. В результате, он и его окружение сосредоточились на личной выгоде и «освоении» западной помощи, не предприняв значимых шагов для улучшения положения страны, подчеркивает Медведчук.

    Поэтому, по его мнению, предложение Владимира Путина о введении на Украине временного управления под эгидой ООН могло бы стать способом реализации тех целей, которые Зеленский декларировал в 2019 году. Это, прежде всего, установление реального и устойчивого мира, а также смена неэффективного и коррумпированного руководства страны. В условиях, когда проведение свободных выборов на Украине представляется невозможным, а угроза нового государственного переворота, возглавляемого радикальными элементами, возрастает, международное управление могло бы стать временной мерой для стабилизации ситуации и создания условий для демократического процесса, отмечает политик.

    Временная администрация, сформированная при участии России, США и других стран, пишет он, могла бы взять на себя полномочия по подготовке и проведению демократических выборов, формированию легитимных органов власти, обеспечению правопорядка и восстановлению экономики. Предлагается немедленное прекращение боевых действий и передача власти временной администрации, которая займется разработкой новой Конституции и созданием условий для справедливого волеизъявления граждан.

    Среди необходимых мер Медведчук также назвал люстрацию для отстранения от власти лиц, которые были причастны к узурпации власти и нарушению прав человека, участвовали в деятельности организаций национал-радикального нацистского характера, насаждали и популяризировали нацистскую идеологию. Должна быть обеспечена свобода вероисповедания, использования русского языка, а также созданы условия для экономического восстановления страны.

    После проведения демократических выборов и принятия новой Конституции, временная администрация прекратит свою деятельность, передав управление легитимно избранным органам власти. Медведчук отмечает, что решение о введении внешнего управления на Украине должно приниматься максимально быстро: «Обратный отсчет распада Украины давно запущен, и он может опередить процесс перезапуска государства. И что тогда? Тогда Украина исчезнет как государство, как неудачный политический проект, как урок и напоминание политикам и властям других стран. Сегодня государство Украина Зеленского уже в состоянии клинической смерти, и только решительные и профессиональные меры могут ее спасти».

    Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

    Коментарии (12)
    1 апреля 2025, 08:10 • Новости дня
    Каллас призвала Россию проявить добрую волю и освободить военнопленных
    Каллас призвала Россию проявить добрую волю и освободить военнопленных
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Верховный представитель ЕС Кая Каллас призвала Россию проявить добрую волю в конфликте на Украине, освободив украинских военнопленных, сообщает N-tv.

    Представитель ЕС по иностранным делам призвала Россию проявить добрую волю и освободить украинских военнопленных, передает «Лента.ру».

    Она отметила, что Москва якобы «играет в игры и на самом деле не хочет переговоров».

    При этом, по мнению Каллас, США должны оказать большее давление на Россию, чтобы остановить войну, подчеркнув необходимость совместных усилий международного сообщества в урегулировании конфликта.

    Ранее Каллас заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.

    Коментарии (5)
    31 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Госдеп отверг идею временного управления на Украине

    Госдеп выступил за мирное урегулирование на Украине без временной администрации

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США поддерживает дипломатию для прекращения конфликта на Украине и выступает против идеи временного управления, заявила глава пресс-службы госдепартамента Тэмми Брюс.

    Брюс заявила, что США работают над тем, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров для достижения компромиссов. Она заявила, что потребуются «жесткие решения». «Была идея России о временной администрации, которая не получила одобрение президента (США)», – приводит слова Брюс ТАСС.

    Она добавила, что Украина остается конституционной демократией, а управление в стране определяется украинской Конституцией и народом. По ее словам, Вашингтон ясно дал понять, что необходимо немедленное полное прекращение огня между Россией и Украиной. Брюс также подтвердила приверженность американской администрации дипломатическим усилиям для достижения прочного урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. МИД России подробно объяснил механизмы, с помощью которых может быть создана временная международная администрация на Украине под эгидой ООН.

    Коментарии (6)
    Главное
    ВСУ оставили сотни тел сослуживцев на границе Курской области
    Танкист захватил в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки
    Финский профессор назвал Зеленского препятствием для мира на Украине
    Цена газа в Европе за зиму выросла на 36%
    В Донецке задержали лжесотрудников ФСБ за вымогательство
    Закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка вступил в силу
    Беременным школьницам Кузбасса пообещали 100 тыс. рублей

    Масштабный проект России в Арктике перерастет Севморпуть

    Разветвленная транспортная и промышленная сеть должна возникнуть уже в ближайшие годы в российской Арктике. Ее ключевым звеном станет Северный морской путь, но морская инфраструктура будет лишь звеном значительно более масштабного проекта. Какие задачи стоят перед русским Севером и почему это имеет значение не только для нашей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Отказ от энергетического перемирия толкает Украину к внешнему управлению

    В России заявили о праве не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае нарушений со стороны ВСУ. В пятницу Украина вновь атаковала станцию «Суджа», которая фактически полностью уничтожена. Как говорят эксперты, несоблюдение энергетического перемирия доказывает недоговороспособность киевской власти и подчеркивает актуальность идеи Владимира Путина о внешнем управлении Украиной под эгидой ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Переселенцы с Запада встречают отзывчивую Россию

    «Это недружественные страны, но люди эти очень даже дружественные». Такими словами представители российских регионов описывают свои впечатления от иностранцев, которые решились кардинально поменять свою жизнь, переехав из западных стран в Россию. Почему они сделали такой выбор и как их встречают в нашей стране? Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией

    Судя по всему, Европа решила перестать имитировать игры в демократию. Призывы запретить партию «Альтернатива для Германии» и аннуляция итогов первого тура выборов в Румынии еще могли казаться случайностями, но сюжет с Марин Ле Пен все расставил по местам. Глава одной из самых популярных оппозиционных партий Франции осуждена и лишена права избираться – за два года до выборов президента страны, на которых она имела реальные шансы. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............