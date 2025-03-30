Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.4 комментария
NYT рассказала о роли США в атаке ВСУ на Крымский мост
New York Times сообщила о помощи США Украине при атаке на Крымский мост
Украина нанесла удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту в августе 2024 года, пользуясь поддержкой США, пишет New York Times.
Как пишет New York Times, мост был «самой желанной» целью Киева из примерно 100 объектов, расположенных в Крыму, это «стало навязчивой идеей украинского президента». Для США мост поначалу был «красной линией», но позднее Белый дом разрешил военным и ЦРУ тайно работать с украинцами и британцами над планом атаки.
Предполагалось, что ракеты ATACMS «ослабят уязвимые места» моста, а морские беспилотники – взорвут опоры. Однако пока велась подготовка беспилотников, российская сторона усилила защиту опор. Киев заявил, что нужно «атаковать только с помощью ATACMS», США отвечали, что такой метод не сработает и нужно либо подготовить дроны, либо отменить удар. В результате «американцы уступили», но удар не достиг поставленных целей.
«Иногда им (украинцам) нужно попробовать и потерпеть неудачу, чтобы понять, что мы правы», – заявил американский чиновник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Вооруженные силы России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту. В Крыму назвали атаки ВСУ на Крымский мост террористическими.