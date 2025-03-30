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    Попрошайничество Украины достигло космических масштабов
    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России
    Рар объяснил нападки «Зеленых» на «друзей Путина» в Германии
    Губерниев поругался с «квасными патриотами» из-за сменившей гражданство теннисистки Касаткиной
    Стало известно о бегстве элитного полка ССО Украины из курского Гуево
    Российские войска освободили Запорожье в ДНР
    Лавров выразил обеспокоенность поведением Гутерриша
    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России
    Президент Финляндии обсудил с Трампом строительство ледоколов
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему рядом с войной растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    11 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    30 марта 2025, 22:58 • Новости дня

    NYT рассказала о роли США в атаке ВСУ на Крымский мост

    New York Times сообщила о помощи США Украине при атаке на Крымский мост

    NYT рассказала о роли США в атаке ВСУ на Крымский мост
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина нанесла удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту в августе 2024 года, пользуясь поддержкой США, пишет New York Times.

    Как пишет New York Times, мост был «самой желанной» целью Киева из примерно 100 объектов, расположенных в Крыму, это «стало навязчивой идеей украинского президента». Для США мост поначалу был «красной линией», но позднее Белый дом разрешил военным и ЦРУ тайно работать с украинцами и британцами над планом атаки.

    Предполагалось, что ракеты ATACMS «ослабят уязвимые места» моста, а морские беспилотники – взорвут опоры. Однако пока велась подготовка беспилотников, российская сторона усилила защиту опор. Киев заявил, что нужно «атаковать только с помощью ATACMS», США отвечали, что такой метод не сработает и нужно либо подготовить дроны, либо отменить удар. В результате «американцы уступили», но удар не достиг поставленных целей.

    «Иногда им (украинцам) нужно попробовать и потерпеть неудачу, чтобы понять, что мы правы», – заявил американский чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Вооруженные силы России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту. В Крыму назвали атаки ВСУ на Крымский мост террористическими.

    30 марта 2025, 13:37 • Новости дня
    Стало известно о бегстве элитного полка ССО Украины из курского Гуево
    Стало известно о бегстве элитного полка ССО Украины из курского Гуево
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Элитный 6-й полк ССО Украины под названием «Рейнджеры» покинул населенный пункт Гуево под Курском, оставив стрелковые подразделения без поддержки на линии соприкосновения.

    Элитный 6-й полк ССО Украины, известный как «Рейнджеры», покинул населенный пункт Гуево под Курском, оставив без поддержки стрелковые подразделения, передает РИА «Новости». По информации источника в группировке войск «Север», это решение стало частью стратегии командования ВСУ, которое предпочитает заранее выводить элитные подразделения, избегая их участия в непосредственных боевых действиях с наступающими силами ВС России.

    6-й полк ССО «Рейнджеры» был создан в 2024 году по стандартам НАТО и предназначен для проведения диверсионных операций в тылу противника. Подразделение ориентировано на выполнение задач, аналогичных тем, которые выполняют подразделения глубинной разведки армии США.

    Ранее сообщалось, что потери вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. Украинские войска прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

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    30 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России

    Трамп пригрозил 25-процентными пошлинами на нефть из России при отсутствии соглашения по Украине

    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России
    @ JIM LO SCALZO/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Трамп в интервью NBC News пригрозил введением тарифов на российскую нефть, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине.

    Трамп отметил, что если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, он введет вторичные тарифы на российскую нефть, что сделает невозможным ведение бизнеса с США для стран, покупающих российскую нефть, сообщает NBC News.

    «Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России – что может быть и не так – но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», – сказал Трамп.

    Трамп также уточнил, что тарифы могут составить от 25% до 50%.

    Кроме того, Трамп сообщил, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал авторитет руководства президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что комментарии «попали не по адресу».

    Ранее Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

    В Белом доме сообщили, что власть на Украине определяется ее конституцией и народом.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    30 марта 2025, 12:46 • Новости дня
    Российские войска освободили Запорожье в ДНР
    Российские войска освободили Запорожье в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска завершили освобождение населенного пункта Запорожье в Донецкой народной республике, в то время как подразделения группировки войск наносят удары по ВСУ в различных регионах, включая Харьковскую и Сумскую области, нанося значительные потери противнику.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что подразделения группировки войск «Центр» благодаря успешным наступательным действиям достигли этой цели.

    В докладе о ходе специальной военной операции подчеркивается, что на Белгородском направлении были нанесены удары по живой силе и технике нескольких бригад ВСУ, включая механизированные и штурмовые полки, в различных населенных пунктах Харьковской и Сумской областей. В результате этих операций противник потерял до 70 военнослужащих и несколько единиц техники.

    На Харьковском и Луганском направлениях были поражены мотопехотные и механизированные формирования ВСУ, что привело к потерям до 240 украинских солдат и различной боевой техники, включая иностранные бронетранспортеры и системы залпового огня. Российские подразделения улучшили свои позиции и продолжили наступление вглубь обороны противника.

    На Донецком направлении также были нанесены удары по ряду бригад, в том числе аэромобильным и морской пехоты ВСУ, что привело к потерям до 510 военнослужащих. Российская авиация и артиллерия продолжили уничтожать инфраструктурные объекты, включая склады боеприпасов и беспилотников. В результате ракетного удара по пункту временной дислокации в Донецкой народной республике уничтожено до 170 боевиков и наемников.

    С начала специальной военной операции уничтожены тысячи единиц украинской боевой техники, включая самолеты, беспилотники, танки и артиллерию. На фоне освобождения Запорожья в ДНР Минобороны продолжает докладывать о значительных успехах российских войск в различных регионах Украины.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Веселовку в Сумской области.

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    30 марта 2025, 03:36 • Новости дня
    Сийярто: Лавров рассказал об атаке Украины на «Турецкий поток»
    Сийярто: Лавров рассказал об атаке Украины на «Турецкий поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска предотвратили атаку украинских беспилотников на «Турецкий поток», сообщил глава МИД России Сергею Лавров венгерскому коллеге Петеру Сийярто.

    Как передает РИА «Новости», министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Сергей Лавров проинформировал венгерскую сторону о том, как российские воздушно-космические силы предотвратили атаку беспилотников из Украины на газопровод «Турецкий поток».

    Сийярто отметил, что Лавров сообщил об этом в ходе недавних дипломатических переговоров. Министр добавил, что такие действия обеспечивают безопасность ключевой энергетической инфраструктуры, которая имеет стратегическое значение для Европы.

    «Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников на инфраструктуру 'Турецкого потока' с территории Украины», – процитировал слова Лаврова венгерский министр.

    Сийярто также подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и защитить энергопоставки для европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская» и предотвратили атаку на объект международной энергетической инфраструктуры «сообщили» в Министерстве обороны России.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Еврокомиссия нарушила гарантии энергобезопасности Венгрии, что отразится на ее позиции в отношении Украины, особенно после удара беспилотником по компрессорной станции газопровода «Турецкий поток».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто дал разъяснения по поводу попытки теракта на газопроводе «Турецкий поток», заявило Министерство иностранных дел России.

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    30 марта 2025, 16:22 • Новости дня
    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России

    The New York Times: США сыграли решающую роль в украинских операциях против России

    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России
    @ Andrew Medichini/AP/ТАСС

    Американское вмешательство в украинский конфликт включало поддержку вооружением, разведкой и стратегическим планированием, что оказало значительное влияние на ход войны против России, пишет американская газета The New York Times.

    Тайное сотрудничество между США и Украиной началось весной 2022 года, когда украинские генералы были тайно доставлены в штаб-квартиру американских вооруженных сил в немецком Висбадене, пишет The New York Times. Там был разработан план военной поддержки Украины, включая поставку оружия и предоставление разведданных. Это сотрудничество стало ключевым элементом украинских операций, которые привели к ощутимым потерям среди российских войск.

    Во время визитов украинских военных в Висбаден генерал-лейтенант Михаил Забродский и его американский коллега генерал-лейтенант Кристофер Донхью разработали стратегию, которая включала поставки украинской армии высокоточных ракетных систем HIMARS. На протяжении войны США предоставляли Украине подробные разведданные о расположении российских войск, что позволило украинской армии проводить точечные удары из HIMARS и организовывать контрнаступления. Американские военные советники также помогали в планировании стратегических операций.

    По данным NYT, сотрудничество иногда осложнялось разногласиями в целях и подходах обеих сторон. Украинские военные стремились к быстрым и решительным победам, в то время как американская сторона больше сосредотачивалась на достижении постепенных и устойчивых результатов. Эти разногласия в конечном итоге привели к напряженным отношениям и разрыву в доверии.

    Кроме того, американская администрация начала разрешать более рискованные операции, включая использование разведданных для ударов по целям в Крыму и на исконной российской территории. В свете последних событий, когда новый президент США Дональд Трамп настаивает на сближении с Россией и завершении войны, будущее этого партнерства остается под вопросом. Тем не менее за время конфликта удалось достичь значительных результатов, которые сильно повлияли на ход войны и укрепили обороноспособность Украины, отмечает The New York Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам. В марте США временно лишили Украину поставок американских вооружений и разведданных, что стало значительным изменением в их стратегии по поддержке киевского режима.

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    30 марта 2025, 01:30 • Новости дня
    МИД объяснил механизм создания временной администрации при ООН для Украины
    МИД объяснил механизм создания временной администрации при ООН для Украины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД рассказал о возможности создания временной международной администрации на Украине через ООН, ссылаясь на исторические прецеденты и необходимость согласования условий между сторонами.

    МИД РФ подробно объяснил механизмы, с помощью которых может быть создана временная международная администрация на Украине под эгидой ООН.

    Как сообщает ТАСС, директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов заявил, что такие прецеденты имели место в прошлом, например, в Камбодже и Восточном Тиморе.

    Логвинов отметил, что формально ООН не имеет единого механизма для создания таких администраций, но исторический опыт показывает, что передача территорий под временное управление предполагает несколько этапов. Важнейшим из них является достижение соглашения между сторонами конфликта о передаче полномочий ООН, что может происходить напрямую или через посредников.

    Далее, по словам Логвинова, следует обращение к ООН с просьбой о создании временной администрации. Это обращение может исходить от одной или обеих сторон конфликта, либо от посредников, и включает согласованные параметры урегулирования. Совбез ООН затем поручает генсекретарю разработать конкретные модальности администрации, что требует поддержания документов членами Совбеза.

    На завершительном этапе генсекретарь ООН готовит доклад по параметрам временной администрации, который включает штатное расписание и бюджет. Совбез принимает окончательное решение по созданию администрации, согласуя его с постоянными членами.

    Президент России Владимир Путин ранее упоминал о возможности введения временного управления на Украине, ссылаясь на международную практику и прецеденты. Он предложил обсудить эту возможность с международными партнерами, включая США и европейские страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о легитимности украинского правительства, отвергнув идею внешнего управления.

    Президент России Владимир Путин в телефонных переговорах с американским лидером Дональдом Трампом не поднимал вопрос о введении внешнего управления на Украине, что подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что позиция Китая по украинскому вопросу остается последовательной и ясной.

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    30 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск

    NYT: США координировали удары HIMARS и атаки БПЛА Украины по российским целям

    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск
    @ US Army/Spc. Adam L. Mathis

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники.

    Как пишет NYT, секретный центр сотрудничества находился в гарнизоне армии США в германском Висбадене, и каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания, что включало российские подразделения и объекты инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Издание сообщает, что украинцы были чрезвычайно зависимы от американцев в плане разведывательной информации, а оперативная группа «Дракон» проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS. Военные избегали использования слова «цели», заменяя его на «точки интереса». ВМС США также имели разрешение на координацию операций, проводимых в крымских водах. В 2022 году Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских беспилотников по российским кораблям в порту Севастополя.

    В 2024 году американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. По словам неназванного руководителя европейской разведки, который дал комментарий изданию, он был «ошеломлен», узнав о глубокой вовлеченности американцев в операции на Украине.

    Ранее администрация Белого дома решила продолжить передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

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    30 марта 2025, 05:53 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила за сутки пять станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Запад» ВС РФ за сутки уничтожила 5 станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА.

    Как передает ТАСС, группировка войск «Запад» Вооруженных сил РФ за прошлые сутки успешно уничтожила пять станций спутниковой связи Starlink и двадцать четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Эту информацию предоставил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По словам Бигмы, за сутки группировка также уничтожила восемь минометных расчетов и пятьдесят восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, был поражен барражирующий боеприпас RAM II, находившийся на вооружении ВСУ.

    Эти действия проводились в зоне ответственности группировки «Запад» с целью обезвредить средства связи и управление противника, а также снизить их боевые возможности. Успешные операции подобного рода позволяют поддерживать преимущества российской армии в зоне боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные группировки «Запад» ликвидировали 4 станции Starlink и 30 пунктов управления беспилотниками на Украине в ходе специальной военной операции сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.

    Подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink. Масштабная кибератака на социальную сеть Х совершена с использованием IP-адресов, связанных с Украиной, сообщил владелец соцсети Илон Маск.

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    30 марта 2025, 09:15 • Новости дня
    Под Константиновкой уничтожили женский расчет БПЛА ВСУ

    Российские силовики уничтожили женский расчет БПЛА ВСУ под Константиновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили женский расчет БПЛА Вооруженных сил Украины под Константиновкой, используя FPV-дроны.

    Как передает ТАСС, российские силовики сообщили, что женский расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины был уничтожен под Константиновкой. Операторы 6-й мотострелковой дивизии использовали для этого удары FPV-дронов.

    По словам представителей силовых структур, сначала воздушной разведкой был обнаружен и уничтожен ретранслятор. Этот шаг позволил обезвредить дальнейшие коммуникации противника. После этого FPV-дроны были направлены на пункт управления, который был уничтожен вместе с расчетом, состоящим из женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о задействовании украинскими войсками женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР.

    Военнопленная Галина Казымова сообщила, что женское штурмовое подразделение ВСУ, действующее на красноармейском направлении, состоит приблизительно из ста человек.

    Политолог объяснила использование ВСУ женщин-штурмовиков необходимостью усиления боевого потенциала.

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    30 марта 2025, 16:30 • Новости дня
    Скачко: Создание космических войск Украины нацелено на деньги Европы

    Политолог Скачко: Идея Зеленского о космических войсках может впечатлить фон дер Ляйен

    Скачко: Создание космических войск Украины нацелено на деньги Европы
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Идея о создании украинских космических войск рассчитана на получение европейского финансирования, а не на реальный результат. Неудачу проекта Киев, как всегда, спишет на войну, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Минобороны Украины объявило о создании управления космической политики.

    «Раньше в Днепропетровске работал завод «Южмаш», делавший ракеты-носители. После развала Советского Союза страна участвовала в техническом сотрудничестве с рядом зарубежных партнеров, например, с Бразилией. Но для того, чтобы поддерживать работу на таком уровне, нужны политическая воля, деньги и ум. У Киева ничего этого не нашлось. Поэтому днепропетровский ракетно-космический кластер еще при президенте Леониде Кучме начал делать кастрюли и сковородки», – отметил политолог Владимир Скачко.

    «У Владимира Зеленского две причины для объявления о подобных инициативах. Во-первых, он рассчитывает на часть из тех 800 млрд евро, которые европейцы непонятно откуда возьмут для укрепления своей обороны. На Банковой надеются убедить Брюссель в том, что украинская космическая программа напрямую соотносится с европейскими интересами безопасности. Можно сказать, попрошайничество Украины выросло до космических масштабов», – пояснил собеседник.

    «Вторая причина – догнать и перегнать Россию во всем, в том числе и в космосе. Киев надеется привлечь европейцев якобы оставшимися на «Южмаше» нереализованными советскими или даже своими разработками. Конечно, после китайцев там ничего не осталось. Но, например, Урсулу фон дер Ляйен Зеленский вполне может впечатлить такой инициативой и получить пару первых траншей. А затем неудачу проекта можно списать на войну», – добавил он.

    Ранее стало известно, что Минобороны Украины создало управление космической политики, которое организует взаимодействие государственных и частных компаний, а также ученых с силами обороны и будет способствовать созданию космических войск. Об этом сообщила замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

    «У нас есть закон о космической деятельности, который говорит, что Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса. Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили на Украину, а это еще и создание космических войск», – приводит ее слова ТАСС.

    Спикер отметила, что оборонное ведомство намерено стать основным заказчиком на Украине космической техники, продуктов и услуг. А это управление должно объединить государственные и частные институты, ученых космической отрасли для взаимодействия с силами обороны.

    Черногоренко добавила, что до 2030 года Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений о воздушных тревогах и контроля космического пространства.

    Также сообщалось, что лидеры стран ЕС приняли решение выделить 800 млрд евро на оборонные нужды в течение четырех лет с целью усиления обороноспособности Европы к 2030 году. Помимо этого, Еврокомиссия намерена выделить 150 млрд евро в виде кредитов для усиления обороноспособности. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому нужна милитаризация Европы.

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    30 марта 2025, 09:29 • Новости дня
    Снайпер сообщил о грабежах и насилии со стороны ВСУ в Шахтерском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе зачистки в Шахтерском, ДНР, солдаты ВСУ грабили население и насиловали девушек, сообщил снайпер ВС России с позывным «Руль».

    В Шахтерском, находящемся в ДНР, солдаты ВСУ грабили мирное население и насиловали девушек. Об этом рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты России с позывным «Руль», пишет РИА «Новости». По его словам, это происходило во время штурма населенного пункта, где всего два многоэтажных здания – школа и детский сад. Обе постройки на момент штурма были сильно разрушены.

    Снайперы, в том числе «Руль», занимали позиции на чердаке детского сада, оказывая огневую поддержку штурмовым группам, которые зачищали населенный пункт от ВСУ. В процессе эвакуации были выявлены случаи грабежа местных жителей и насилия над девушками со стороны украинских солдат.

    «Руль» также отметил, что на следующий день погодные условия ухудшились – пошел снег, что предотвратило полеты вражеских БПЛА и позволило безопасно эвакуировать всех местных жителей, перемещенных в подвал, способный выдержать бомбежку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в Донецкой Народной Республике (ДНР), а украинские войска начали возводить укрепления за пределами Константинополя в ДНР. Ранее также сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы мешают артиллерии Вооруженных сил Украины в районе Белогоровки.

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    30 марта 2025, 10:54 • Новости дня
    ВС России сожгли американский Oshkosh дронами за 40 тыс. рублей

    Российские военные подбили американский броневик Oshkosh двумя FPV-дронами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады подбили бронеавтомобиль Oshkosh, стоимость которого составляет полмиллиона долларов, двумя дронами за 40 тыс. рублей.

    Как передает РИА «Новости», российские военные из 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса уничтожили трофейный американский бронеавтомобиль Oshkosh, используемый ВСУ, двумя FPV-дронами. Стоимость этого броневика оценивается в полмиллиона долларов, тогда как стоимость дронов составила всего 40 тыс. рублей.

    Командир ремонтной роты бригады с позывным «Механик» рассказал, что американская техника, активно применяемая ВСУ, отличается высокой стоимостью и сложной электроникой. «Малой», мастер ремонтной роты, добавил, что несмотря на хорошую броню и усиленную ходовую часть, слабая сторона Oshkosh заключается в зависимости от многочисленных сенсоров, сбой которых может полностью парализовать автомобиль.

    В результате атаки дронов был поврежден моторный отсек, что вызвало возгорание и привело к потере боеспособности броневика, экипаж которого покинул транспорт. Внутри автомобиля были найдены стреляные гильзы от штатного пулемета, свидетельствующие о его участии в боевых действиях. В ближайшем будущем броневик планируют восстановить и отправить в музей трофейной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные показали трофейный бронеавтомобиль Oshkosh, захваченный в ходе спецоперации. Газета сообщала, что на Украине появилась колонна современной бронетехники НАТО, которая ранее не поставлялась Киеву. Также сообщалось, что в Йемене сторонники движения «Ансар Аллах» подбили броневик Oshkosh M-ATV возле позиций хуситов.

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    30 марта 2025, 04:14 • Новости дня
    Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Миннесоте

    Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Миннесоте, пассажиры и экипаж погибли

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бруклин-Парке, штат Миннесота, небольшой самолет упал на жилой дом, все на борту погибли, но жители дома не пострадали.

    Небольшой самолет потерпел крушение в американском городе Бруклин-Парк, штат Миннесота, сообщает NBC со ссылкой на местные власти. Самолет упал на жилой дом, в результате чего все пассажиры и члены экипажа на борту погибли. Возник пожар, который, однако, не причинил вреда жителям дома.

    На данный момент количество людей на борту остается неизвестным. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США займутся расследованием этого инцидента. Первоначальные данные указывают, что происшествие произошло в субботу вечером.

    Пока не поступало информации о причинах крушения. Специалисты из NTSB и FAA планируют провести детальный анализ места происшествия и обломков самолета с целью выяснения всех обстоятельств.

    Местные власти в данный момент сосредоточены на ликвидации последствий крушения и оказании необходимой поддержки жителям затронутого района.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж вертолета Black Hawk мог не расслышать указания диспетчера из-за нажатой клавиши микрофона, что стало роковым в момент аварии в Вашингтоне.

    В пятницу над вашингтонским аэропортом Рональда Рейгана авиалайнер Airbus A319 рейса Delta, направлявшийся в Миннеаполис, едва не столкнулся с истребителем Нортроп T-38 «Тэлон» ВВС США, что вынудило авиадиспетчеров вмешаться.

    Транспортный самолет FedEx в США совершил экстренную посадку в аэропорту Ньюарка после столкновения с птицей, вызвавшего возгорание двигателя.

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    30 марта 2025, 18:01 • Новости дня
    Депутат Рады заявил о планах США вернуть с Украины 184 млрд долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский депутат Александр Дубинский заявил, что США планируют вернуть 184 млрд долларов с Украины за предоставленную помощь, используя доходы от ресурсов страны.

    Дубинский, находящийся под следствием за госизмену, сообщает, что США намерены вернуть средства, предоставленные в рамках помощи Украине, через фонд восстановления. По мнению Дубинского, с 2022 года Вашингтон предоставил Киеву 184–187 млрд долларов, из которых большая часть не зафиксирована как долг, передает РИА «Новости».

    В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, который ведется от имени Дубинского, говорится, что фонд восстановления будет работать с отрицательным балансом, и для его погашения предлагается ввести стимулирующий процент в размере 4%. Это позволит ускорить выплату обязательств Украины.

    Дубинский также пишет, что только 7.8 млрд долларов из последнего пакета помощи на сумму 60 млрд долларов были официально зафиксированы как кредит. Для легализации остальных сумм требуется решение Верховной рады, которое еще не принималось.

    В сообщении депутата подчеркивается, что США, используя офшорную зону в штате Делавэр, создают общий фонд для инвестиций в Украину. По условиям соглашения, Украина будет обязана довести баланс фонда, на сегодняшний день составляющий минус 184 млрд долларов, до нуля, выплачивая 4% от прибыли в качестве обязательного взноса.

    Ранее министр финансов США заявил о возможном заключении сделки с Украиной по ископаемым уже на следующей неделе.

    На Украине выражают беспокойство по поводу проекта сделки с США, считая, что условия выглядят как репарации после проигрыша войны.

    Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что соглашение формируется не в пользу Киева и включает все ископаемые, в том числе нефть и газ.

    Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.

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    30 марта 2025, 01:12 • Новости дня
    Украинские войска семь раз обстреляли ДНР за сутки

    Украина выпустила 22 боеприпаса по территории ДНР, ранены шесть мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории ДНР зафиксировано семь обстрелов за сутки, в результате которых шесть мирных жителей, включая ребенка, получили ранения.

    Украинские войска обстреляли территорию ДНР семь раз за минувшие сутки, сообщает РИА «Новости». В результате атак на горловском направлении было выпущено 22 единицы различных боеприпасов.

    В Telegram-канале управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины уточняется, что в результате обстрелов шесть мирных жителей, в том числе ребенок 2012 года рождения, получили ранения.

    День ранее украинские войска совершили двенадцать обстрелов, пишет управление. Эти данные свидетельствуют о продолжающейся напряженной ситуации на территории ДНР, где жители продолжают страдать от вооруженных конфликтов и атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате активных действий российских группировок войск потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек и значительное количество техники и складов боеприпасов сообщалось.

    В результате атаки украинских вооруженных сил на Горловку в ДНР количество раненых подростков увеличилось до трех. Украинские вооруженные силы за сутки совершили двадцать обстрелов ДНР, выпустив 60 боеприпасов, что привело к жертвам и разрушениям.

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