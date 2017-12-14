Мэй отказала Трампу в ударе по Сирии без доказательств химатаки

Глава британского правительства Тереза Мэй в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила, что для удара по Сирии Великобритании требуется больше доказательств совершения Дамаском химатаки.

При этом Мэй сказала, что международное сообщество «должно отреагировать», передает ТАСС со ссылкой на Times.

Газета пишет, что Мэй отказалась присоединяться к «быстрой расплате» и заявила, что Лондону «нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки», передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США начать «вершить справедливость» в Сирии.

Напомним, по версии западных стран, в сирийской Думе в субботу произошла химическая атака.

Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.