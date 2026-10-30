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Грузия заявила о превышающем прогнозы МВФ росте экономики
Рост экономики Грузии в январе–сентябре составил 7,4%, что превышает прогнозы МВФ и Всемирного банка, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Значительно опережаем предварительные прогнозы МВФ и ВБ», – сказал он.
По его словам, причины роста заключаются в общей благоприятной экономической атмосфере, налоговой системе и облегченной бюрократии.
«Это помогает экономическим процессам, инвестициям. И есть еще важный фактор, способствующий экономическому росту – мы победили коррупцию в верхних эшелонах власти», – сказал Ираклий Кобахидзе.
«Были вызовы, но мы принципиально решили вопрос», – отметил он.
В последнее время по обвинению в коррупции в Грузии задерживали известных лиц, в том числе бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
Международный валютный фонд считает, что экономика Грузии в 2026 году вырастет до 7,2%, ВБ – до 7%.