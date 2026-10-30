Грузия заявила о превышающем прогнозы МВФ росте экономики

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Значительно опережаем предварительные прогнозы МВФ и ВБ», – сказал он.

По его словам, причины роста заключаются в общей благоприятной экономической атмосфере, налоговой системе и облегченной бюрократии.

«Это помогает экономическим процессам, инвестициям. И есть еще важный фактор, способствующий экономическому росту – мы победили коррупцию в верхних эшелонах власти», – сказал Ираклий Кобахидзе.

«Были вызовы, но мы принципиально решили вопрос», – отметил он.

В последнее время по обвинению в коррупции в Грузии задерживали известных лиц, в том числе бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Международный валютный фонд считает, что экономика Грузии в 2026 году вырастет до 7,2%, ВБ – до 7%.