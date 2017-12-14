Трамп обсудил с советниками мощный удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс на западе республики.

В Белом дома опасаются, что операция прошлогоднего масштаба «не будет столь эффективной для сдерживания военных усилий Сирии». В связи с этим американская администрация сходится во мнении, что новый ракетный удар должен быть мощнее того, который 7 апреля 2017 года США нанесли по военной базе в провинции Хомс на западе Сирии. Жертвами той атаки стали более 80 мирных граждан.

Так, американские чиновники рассматривают возможность нанесения ударов сразу по нескольким целям, а также проведение операции, не ограничивающейся одним днем. Однако сам Трамп по-прежнему не хочет углублять участие США в военном конфликте в Сирии.

В то же время The New York Times отмечает, что отправка бомбардировщиков и истребителей с американскими или французскими пилотами для ударов по сирийским аэродромам или другим целям считается рискованным, поскольку приведет к углублению конфликта, если кто-то из пилотов будет сбит. Поэтому Пентагон склонятся к прошлогоднему варианту, когда два эсминца ВМС США осуществили пуск по авиабазе «Шайрат» 59 «Томагавков».

Тем временем глава британского правительства Тереза Мэй в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила, что для удара по Сирии Великобритании требуется больше доказательств совершения Дамаском химатаки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США начать «вершить справедливость» в Сирии.

Напомним, по версии западных стран, в сирийской Думе в субботу произошла химическая атака. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.