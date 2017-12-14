Трамп вызвал Путина на ракетную дуэль

Два твита, опубликованных Дональдом Трампом, поставили многих в тупик. В первом американский президент призывал Россию встречать ракеты, выпущенные по Сирии, а во втором – остановить гонку вооружений. Казалось бы, первое полностью противоречит второму. Что спровоцировало Трампа на такие высказывания и как их следует понимать?

Скорее всего, американский удар по Сирии будет нанесен уже в ближайшие часы. Но даже если залп отложат на пару-тройку дней, это ничего принципиально не изменит – решение об ударе уже принято и будет исполнено. С утра среды Трамп сам анонсировал его. Сначала он написал в «Твиттере»:

«Россия грозит сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят – хорошие, новые и «умные». Тебе не стоит быть партнером газового убийцы – животного, которое травит своих людей и наслаждается этим».

Не успел народ обсудить эту угрозу, как спустя сорок минут последовал новый твит президента США:

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая времена холодной войны. Для этого нет никакой причины. Россия нуждается в нашей помощи ради своей экономики – это было бы очень легко сделать. Нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?»

Готовившиеся к началу ядерной войны невротики выдохнули, но недоумение осталось. О чём это он? Псих, непредсказуемый Трамп, от него непонятно чего ждать – вот спектр реакций в России. На самом деле

Трамп совершенно предсказуем и понятен – и в этих твитах тоже.

Но обо всем по порядку.

Для начала стоит упомянуть, что еще более ранним утром, еще до этих двух твитов, Трамп написал то, что является ключевым во всей этой истории: «Во многом вражда с Россией обусловлена фейковым и продажным расследованием «российского досье», организованным всеми приверженцами демократов или людьми, которые работали на Обаму».

Дело в том, что все последние дни главной новостью в США является не Сирия, а обыски у личного адвоката Трампа. У него ищут не доказательства связей Трампа с Россией, а любой компромат на президента США. Однако все понимают, что обыски инициированы теми, кто уже больше года пытается утопить Трампа с помощью обвинений в «российских связях».

Так что Трампу важно перевести тему с русского следа на что-либо другое. Тем более если это другое связано с русскими и подчеркивает его независимость от них. От него требуют вводить санкции – и он вводит. Настаивают на высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией в деле Скрипалей – он высылает. А теперь нужно ударить по Сирии, где якобы была химическая атака, – и тут виноваты русские, докажи, что ты не их агент.

Но понятно, что внутриполитическими резонами сегодняшние заявления Трампа не исчерпываются. Ему в любом случае нужно было выступить именно сегодня.

Первое. Еще в воскресенье Трамп возложил на Владимира Путина ответственность за поддержку «зверя-Асада, устраивающего химические атаки», и пообещал, что все дорого заплатят за это. В понедельник он объявил о том, что консультируется с военными и «другими партнёрами» и примет «конкретное решение в течение следующих 24–48 часов». Этот срок истекает как раз сегодня – и понятно, что Трампу нужно или ударить по Сирии в ближайшие часы, или же объявить, что он принял решение отложить удар, или отменить его. Судя по утреннему твиту, удар будет нанесен. Понятно, что не по российским, а по сирийским военным объектам. Все они используют российское вооружение, так что речь будет идти о ракетной дуэли американского и российского оружия.

Второе. Трамп искажает российскую позицию. Он утверждает, что «Россия грозит сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии», однако ни наши военные, ни наше политическое руководство никогда не говорили о том, что мы собьем все американские ракеты, летящие по Сирии. Речь шла о тех, которые будут угрожать нашим военным. Понятно, что в их число входят и здания сирийского министерства обороны – там наверняка находятся наши военные советники, и президентский дворец Асада. Но далеко не вся территория Сирии прикрыта ПВО. Так что у нас просто нет физической возможности сбить все американские ракеты, летящие в сторону сирийских целей.

Поэтому такое передергивание Трампа и было воспринято как сознательное. То есть – приписать России несуществующие обязательства, потом разбомбить несколько сирийских военных объектов и хвастливо заявить, что миссия выполнена.

Однако очень похоже, что Трамп не специально приписал России то, чего мы не заявляли. Президент США по своему обыкновению отреагировал на телевизионные новости. Дело в том, что накануне, во вторник вечером, на арабском телеканале «Аль-Манар» вышло интервью с послом России в Ливане Александром Засыпкиным. Как заявил наш дипломат, «если последует удар со стороны Америки, ракеты будут сбиты, а также будут поражены объекты, с которых производились залпы». В изложении сайта телеканала заявление и вовсе выглядело так: «Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня, согласно словам посла России в Ливане Александра Засыпкина».

Слова посла попали в выпуски англосаксонских СМИ, а спустя несколько часов их прокомментировал бывший командующий объединенными вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс. Генерал заявил, что надеется, что посол «крайне тщательно выбирал слова», потому что одно дело сбивать в воздухе американские ракеты, которые будут нацелены на сирийское химическое оружие и самолеты, и совсем другое – пытаться в ответ затопить корабли и подводные лодки, а также сбить самолеты в небе. Если второе, то это война, сказал Бэрронс. Понятно, что утром в среду Трамп, скорее всего, прочитал или увидел новость про заявление Засыпкина с комментариями Бэрронса – и решил поспорить со способностью русских сбить все американские ракеты.

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Ну а спустя непродолжительное время Трамп решил разрядить ситуацию, написав про необходимость улучшения отношений с Россией и прекращение гонки вооружений. Противоречие? Нет, потому что первый твит Трампа был не угрозой нападения на российских военных в Сирии, а своеобразным вызовом, призывом померяться тем, чьё оружие сильнее – американское наступательное или российское оборонительное. Это своего рода испытание современного высокоточного оружия. Да, опасное и тревожное, но всё же очень далекое не только от начала третьей мировой войны, но и от прямого столкновения российских и американских войск. То есть столкновение техники будет, а вот жертв с обеих сторон быть не должно.

Странно? Цинично? Да, конечно. Но не будем забывать, что в США нет желающих вступать в прямой военный конфликт с Россией. Наши страны вообще ни разу не воевали непосредственно между собой. Даже 40 лет холодной войны (с перерывом на разрядку) прошли лишь с двумя столкновениями между нашими армиями. Точнее, их подразделениями. Самой мощной и контактной была, конечно, война в Корее. Спустя полтора десятилетия во Вьетнаме советско-американское противостояние было менее заметным. Там «пересекались» только наши ПВО и американская авиация – комплексы С-75 исправно сбивали американцев, включая будущего сенатора Маккейна.

Последняя серьезная битва, в которой русские и американцы воевали друг против друга, состоялась 45 лет назад – в декабре 1972-го во Вьетнаме. Тогда в ходе 12 дневной операции «Лайнбэкер-2» американцы потеряли около 80 самолетов. С тех пор наши военные не сталкивались между собой в настоящих битвах, будь то на суше, на море или в воздухе.

Во Вьетнаме США проиграли войну, которую они вели более семи лет. В Сирии война, пусть и без участия сотен тысяч американских военных, идет уже столько же лет. Чтобы побыстрее вывести пару тысяч американцев, остающихся в Сирии, Вашингтону нет необходимости устраивать первую за 45 лет дуэль с нашей армией. Дональд Трамп и так собирается завершить эту бесславную операцию. Но если очень хочется на прощание устроить «ракетный биатлон», потом не нужно обижаться.