Трамп предложил России остановить гонку вооружений

Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешние отношения Москвы и Вашингтона хуже, чем во времена холодной войны, однако предложил России остановить гонку вооружений.

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, даже чем во времена холодной войны», – написал Трамп в своем Twitter.

При этом он заявил, что в этом нет никакого резона, так как Россия нуждается в США, чтобы получить помощь в экономике.

«Нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановим гонку вооружений?» – добавил Трамп.

Перед этим он заявил, что России нужно подготовиться к тому, чтобы сбивать ракеты в Сирии.