Трамп объяснил причину вражды с Россией

В большей степени вражда с Россией обусловлена «поддельным расследованием» демократов о якобы «вмешательстве Москвы», заявил президент США Дональд Трамп.

«Во многом вражда с Россией обусловлена фейковым и продажным расследованием «российского досье», организованным всеми приверженцами демократов или людьми, которые работали на Обаму», – написал Трамп в своем Twitter.

По словам Трампа, демократы «сходят с ума» из-за того, что не обнаружили сговора его команды с Россией.

Ранее в среду Дональд Трамп заявил, что отношения с Россией сейчас хуже, чем во времена холодной войны. По его словам, он выступает за то, чтобы все страны работали вместе, и предлагает России «остановить гонку вооружений».

В марте спецкомитет по разведке палаты представителей Конгресса США проголосовал за прекращение расследования «вмешательства» России в президентские выборы в Штатах 2016 года – Трамп тогда несколько раз подчеркнул, что доказательств сговора его команды с Москвой обнаружено не было.