Макрон заявил о «доказательствах» применения Асадом химоружия

Франция располагает доказательствами, что сирийский режим использовал химическое оружие в Сирии в конце прошлой недели, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

«Мы имеем доказательства того, что на прошлой неделе химическое оружие было использовано. И оно было использовано режимом Башара Асада», – приводит его слова РИА «Новости».

Об этом Макрон в интервью французскому телеканалу TF1.

Ранее в Генштабе сообщали, что организация «Белые каски» разыграли перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.

Перед этим глава британского правительства Тереза Мэй в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила, что для удара по Сирии Великобритании требуется больше доказательств совершения Дамаском «химатаки».

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь заявляла, что предоставлены «ясные и четкие» доказательства применения химического оружия в Сирии, проверить их можно еще раз, однако это не поможет Берлину в оценке.