Меркель сочла доказательства химатаки в Сирии «ясными и четкими»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предоставлены «ясные и четкие» доказательства применения химического оружия в Сирии, проверить их можно еще раз, однако это не поможет Берлину в оценке.

«Считаю, что доказательства, что там было применено химическое оружие, очень ясные и очень четкие. С моей точки зрения, это можно проверить еще раз, но это не может помочь нам в оценке этого случая», – передает ее слова РИА «Новости».

Меркель добавила, что правительство Германии самым решительным образом осудило применение химического оружия.

Между тем, как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва во вторник предложит Совбезу ООН резолюцию с требованием проведения прозрачного расследования сообщений о химатаке в Восточной Гуте.

Он подчеркнул, что ОЗХО должна проводить расследование с выездом на место и с обеспечением сохранности взятых проб «на всем пути следования в соответствующие лаборатории». Лавров призвал сделать исследование «транспарентно и по-честному».

«Для этого мы сегодня в Совете Безопасности предложим проект резолюции, которая будет требовать именно такого расследования в ответ на прямое приглашение сирийского правительства», – заявил Лавров. Он отметил, что сирийские власти готовы были уже сегодня принимать экспертов в Думе.

Первый зампред комитета Совфеда по обороне Евгений Серебренников в свою очередь заявил, что Россия готова содействовать организации посещения миссией ОЗХО сирийской Думы. Он выразил надежду на то, что поездка может состояться до конца недели.

«Мы ожидаем, что ОЗХО начнет выполнять, наконец, те обязанности, ради которых и была создана эта организация», – сказал он.

Напомним, по версии западных стран, химическая атака произошла 7 апреля в городе Дума, предместье сирийской столицы. Россия опровергла эти данные. Между тем в США уже рассматривают варианты возможного военного ответа на якобы произведенную химическую атаку, доказательств которой так и не было представлено.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой. В том числе, по данным источников, возможен удар по авиабазе Хмеймим, где находятся российские войска.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что по ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей.