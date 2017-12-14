Мэй велела британским подлодкам подойти на расстояние ракетного удара к Сирии

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй велела направить британские подлодки к Сирии, субмарины должны подойти на расстояние ракетного удара, сообщают СМИ.

Telegraph со ссылкой на источники пишет, что удар могут нанести уже в четверг вечером. По данным издания, в среду состоялось срочное совещание кабинета министров, ради которого им пришлось прервать пасхальные каникулы, передает РИА «Новости».

Издание пишет, что кабмин, скорее всего, поддержат Мэй в присоединении к осуществляемым под руководством США авиаударам по Сирии. При этом источники отмечают, что еще предстоят переговоры с Вашингтоном и Лондоном. Пока график возможных ударов не согласован, передает ТАСС.

Напомним, британские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Мэй готова санкционировать британское участие в ударе по Сирии без согласия парламента.