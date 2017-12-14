Меркель озвучила решение относительно участия в ударе по Сирии

Германия не будет принимать участие в возможной военной акции западных стран в Сирии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Глава МИД Германии Хайко Маас, в свою очередь, заявил, что союзники Берлина пока не направляли запрос правительству ФРГ насчет участия в военных действиях в Сирии, передает ТАСС.

Ранее в Берлине заявили, что Германия «не будет играть активную роль» в каком бы то ни было военном ответе США на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума. Кроме того, немецкие политики призвали Вашингтон отказаться от удара по Сирии.

В четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что не уточнял сроки нанесения удара по Сирии, но заметил, что это может произойти «очень скоро или вообще не скоро».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о напряженной ситуации в регионе, сложившейся после угроз США нанести удар по Сирии.