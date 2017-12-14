Немецкие политики призвали Трампа отказаться от удара по Сирии

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12 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 11:51  |  vz.ru
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По каким отраслям экономики России США нанесут следующий удар

Наиболее очевидный кандидат на следующий удар США – черная металлургияФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Эффект, который новый пакет санкций произвел на российские рынки, дает Вашингтону стимул играть по принципу «цель оправдывает средства». Теперь США будут методично искать в экономике РФ слабые звенья, проверяя на прочность все сегменты, так или иначе встроенные в глобальный рынок. Но на какую отрасль придется следующий удар? Подробности...
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С-400 и «Панцири» готовятся к грандиозному экзамену в Сирии

Бой в сирийском небе покажет, насколько наша ПРО научилась сбивать пресловутые «Томагавки»Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Carmichael Yepez
Сирия на наших глазах превращается в сцену, на которой должен разыграться грандиозный военный спектакль – отражение массовой атаки американских крылатых ракет российскими средствами ПВО. Кто в итоге окажется победителем – «Томагавки» или комплексы С-400 и «Панцирь-1С»? Что будет считаться успехом для каждой из сторон? Репутация российского оружия поставлена на кон, но не только она. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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У лидеров США нет страха, что русские ракеты долетят до Америки

Дмитрий Наркевский, публицист
Развитие противостояния США – Россия для самой Америки не является главной и всепоглощающей историей. Важность происходящего не осознается ни политической элитой Америки, ни ее народом. На повестке там стоит другой вопрос. Подробности...

А мне нравится твиттерная война

Сергей Лукьяненко, писатель
Трамп: «Готовьтесь, русские! К вам летят наши умные ракеты!» Русские: «А пошёл ты! Ракеты умнее тебя!» Трамп: «Пиу! Пиу! Пиу!» Русские: «Бах! Бах! Бах! Сбили!» Асад: «Эй, кто побеждает? У меня интернет отключили!» Подробности...
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Украинская армия попросту неполноценна

Денис Селезнев, блогер
Хотелось бы немного разъяснить ситуацию, которая в действительности сложилась сейчас в Донбассе. Первое, о чем следует упомянуть, – обстрелы. Активность артиллерии выросла. Другой момент нагнетания – грядущее наступление ВСУ. Подробности...
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          Немецкие политики призвали Трампа отказаться от удара по Сирии

             12 апреля 2018, 11:24
          Фото: Hannibal Hanschke/Reuters
          Текст: Алина Назарова

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          Немецкие политики призвали президента США Дональда Трампа дождаться результатов расследования предполагаемой химической атаки в сирийской Думе и не принимать поспешное решение об ответном ударе в республике.

          Представитель партии «зеленых» Юрген Триттин в опубликованном в четверг, 12 апреля, интервью dpa призвал власти Германии выступить с четкой позицией и заявить Вашингтону и Москве, что Берлин требует проведения расследования предполагаемой химатаки, которое не будет блокировано поспешными военными операциями.

          Триттин сравнил нынешнюю ситуацию с войной в Ираке в 2003 году, когда Вашингтон начал операцию, предполагая наличие у иракского президента Саддама Хусейна оружия массового уничтожения, но впоследствии подобные вооружения найдены не были, передает Deutsche Welle.

          «В сущности, можно только надеяться, что такое не повторится», – заявил политик, занимавший во времена войны в Ираке пост министра по охране окружающей среды Германии.

          Лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер также не видит четкой стратегии Вашингтона по Сирии. «Встает вопрос о том, существует ли единая точка зрения в администрации господина Трампа», - заявил он в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

          По словам лидера немецких либералов, можно только надеяться, что угрозы американского президента являются «своего рода тактикой ведения переговоров», заключающейся в «давлении на других с помощью подчас иррациональных и безответственных твитов». Военный удар не разрядит ситуацию в Сирии, а лишь еще более накалит ее, подчеркнул Линднер.

          Заместитель фракции СвДП Александер Ламбсдорфф также заявил, что большую тревогу вызывают провокации Трампа в адрес России. «Поразительно, какую недостаточную серьезность демонстрирует американский президент, являющийся главнокомандующим сильнейшей армией мира», – заявил он газете Rheinische Post.

          Вместе с тем заявления Трампа следует принимать всерьез, подчеркнул Ламбсдорфф. «Надеюсь, что военные с обеих сторон находятся в диалоге и не допустят прямой конфронтации США и России», – добавил он.

          Между тем координатор трансатлантического сотрудничества правительства ФРГ Петер Байер высказался в поддержку военного ответа США на предполагаемую химическую атаку в Сирии. «Считаю правильным, что на применение химического оружия следует реагировать военным ударом», – заявил он в интервью газете Sudwest Presse и ее партнерским изданиям.

          Ранее президент Института политических наук Лувен-Европа Мишель Льежуа заявил, что США и их союзники могут нанести ракетный удар по «не очень рискованным» целям в Сирии.

          В четверг авиационные ресурсы сообщили, что за сутки Соединенные Штаты направляли к базам России в Сирии три самолета американских ВМС P-8A Poseidon.

          Газета ВЗГЛЯД рассказывала о напряженной ситуации в регионе, сложившейся после угроз США нанести удар по Сирии.


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