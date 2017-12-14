Немецкие политики призвали Трампа отказаться от удара по Сирии

Немецкие политики призвали президента США Дональда Трампа дождаться результатов расследования предполагаемой химической атаки в сирийской Думе и не принимать поспешное решение об ответном ударе в республике.

Представитель партии «зеленых» Юрген Триттин в опубликованном в четверг, 12 апреля, интервью dpa призвал власти Германии выступить с четкой позицией и заявить Вашингтону и Москве, что Берлин требует проведения расследования предполагаемой химатаки, которое не будет блокировано поспешными военными операциями.

Триттин сравнил нынешнюю ситуацию с войной в Ираке в 2003 году, когда Вашингтон начал операцию, предполагая наличие у иракского президента Саддама Хусейна оружия массового уничтожения, но впоследствии подобные вооружения найдены не были, передает Deutsche Welle.

«В сущности, можно только надеяться, что такое не повторится», – заявил политик, занимавший во времена войны в Ираке пост министра по охране окружающей среды Германии.

Лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер также не видит четкой стратегии Вашингтона по Сирии. «Встает вопрос о том, существует ли единая точка зрения в администрации господина Трампа», - заявил он в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По словам лидера немецких либералов, можно только надеяться, что угрозы американского президента являются «своего рода тактикой ведения переговоров», заключающейся в «давлении на других с помощью подчас иррациональных и безответственных твитов». Военный удар не разрядит ситуацию в Сирии, а лишь еще более накалит ее, подчеркнул Линднер.

Заместитель фракции СвДП Александер Ламбсдорфф также заявил, что большую тревогу вызывают провокации Трампа в адрес России. «Поразительно, какую недостаточную серьезность демонстрирует американский президент, являющийся главнокомандующим сильнейшей армией мира», – заявил он газете Rheinische Post.

Вместе с тем заявления Трампа следует принимать всерьез, подчеркнул Ламбсдорфф. «Надеюсь, что военные с обеих сторон находятся в диалоге и не допустят прямой конфронтации США и России», – добавил он.

Между тем координатор трансатлантического сотрудничества правительства ФРГ Петер Байер высказался в поддержку военного ответа США на предполагаемую химическую атаку в Сирии. «Считаю правильным, что на применение химического оружия следует реагировать военным ударом», – заявил он в интервью газете Sudwest Presse и ее партнерским изданиям.

Ранее президент Института политических наук Лувен-Европа Мишель Льежуа заявил, что США и их союзники могут нанести ракетный удар по «не очень рискованным» целям в Сирии.

В четверг авиационные ресурсы сообщили, что за сутки Соединенные Штаты направляли к базам России в Сирии три самолета американских ВМС P-8A Poseidon.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о напряженной ситуации в регионе, сложившейся после угроз США нанести удар по Сирии.