Разъяснена хитрость Трампа относительно ударов по Сирии

США и их союзники могут нанести ракетный удар по «не очень рискованным» целям в Сирии, заявил эксперт по международным отношениям, президент Института политических наук Лувен-Европа Мишель Льежуа.

«Вероятно, будет нанесено несколько ударов крылатыми ракетами по «не очень рискованным» целям, где не будет российских военных и гражданских лиц. Это, возможно, позволит избежать эскалации», – передает РИА «Новости» слова Льежуа в эфире телерадиокомпании RTBF.

При этом он исключил вариант, что «ничего не произойдет».

«Дональд Трамп (президент США), но также Франсуа Макрон четко заявили, что красная линия перейдена... Думаю, что стремление Дональда Трампа показать, насколько он отличается от Барака Обамы (экс-президента США), побуждает его к принятию решения», – сказал эксперт .

Напомним, ранее в четверг авиационные ресурсы сообщили, что за сутки Соединенные Штаты направляли к базам России в Сирии три самолета американских ВМС P-8A Poseidon, следует из данных авиационных ресурсов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о напряженной ситуации в регионе, сложившейся после угроз США нанести удар по Сирии.