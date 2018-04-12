США за сутки направили к российским базам в Сирии три самолета

За сутки Соединенные Штаты направляли к базам России в Сирии три самолета американских ВМС P-8A Poseidon, следует из данных авиационных ресурсов.

Кроме того, в среду самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS совершил многочасовой полет у сирийских границ, передает «Интерфакс».