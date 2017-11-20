Чем Россия ответит на удар США в Сирии

Мир замер в ожидании третьей мировой войны. Авианосная группировка США в Средиземном море пришла в движение. Источники настаивают, что в качестве цели рассматривается российская база в Хмеймиме. Россия проводит ракетные стрельбы и обещает жесткий ответ. Но какой именно? В какую сторону будет развиваться война, если Вашингтон все-таки решится на массированный удар?

Нападение на российскую базу Хмеймим представляется сумасшествием в силу того, что дальнейшие события уже не будут связаны с дипломатией. Гибель или ранение российских военнослужащих автоматически повлечет за собой ответ – не обязательно симметричный, но достаточный для того, чтобы считать войну развязанной. При этом, согласно одной из обсуждаемых в последнее время военных концепций, существует цепочка «невидимых угроз», которые, цепляясь одна за другую, могут довести до обмена ядерными ударами. Эскалация насилия в условиях равновеликих военных систем естественным образом приводит к выходу конфликта за пределы изначального театра военных действий.

Порочный круг апокалипсиса

Точно просчитать ущерб от массированного использования современного оружия нельзя. Потому не бывает и полностью равноценного ответа, который поразил бы столько же тождественных целей, сколько были поражены в ходе первого удара. Воюющие стороны изначально находятся в разной диспозиции – это дважды два военной науки, следовательно, любой ущерб при желании можно счесть чрезмерным и несообразным.

Например, американская сторона убеждена, что надводные корабли ВМФ США атаке подвергнуты не будут, не по причине технического отставания России, а в силу того, что уничтожение даже относительно небольшого военного корабля типа пресловутого эсминца «Дональд Кук» с экипажем в 300 человек даст «эффект Перл-Харбора»: на нас напали злые люди, они убили наших моряков, а мы – великая держава, мы отомстим, так что объявляем войну до победного конца.

Точно так же американская сторона не рассматривает возможность российского ответа в виде ударов по базам США на территории третьих стран: Ирака, Иордании, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна. Возможности Ирана в расчет не принимаются. Следовательно, с американской точки зрения, единственное, что остается «этим русским», – попытка сбить хотя бы часть из полутора сотен крылатых ракет, летящих по неустановленным целям в Сирии.

Это печально, но факт: американцы искренне убеждены, что российская система С-400 ничего не сможет сделать ни с крылатыми ракетами, ни с самолетами B-2 Spirit и F-22 Raptor. По мнению Пентагона, российские войска смогут их обнаружить, но поразить не в состоянии. На этом и основана американская уверенность в том, что они в принципе неуязвимы при любых видах и формах ведения войны с воздуха и с моря. Следовательно, слова начальника Генерального штаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова о том, что мы «будем поражать не только ракеты, но и носители», можно игнорировать.

Эта чрезмерная уверенность в собственных силах сама собой разгоняет агрессию, которую даже не надо подпитывать политически или пропагандистскими методами. В подобной атмосфере любой ответный удар будет не отрезвляющим, наоборот, он может раззадорить еще сильнее.

Тем более американцы абсолютно убеждены в своем праве атаковать Сирию. А Россия, с их точки зрения, должна все это проглотить. Потому переданное по военным каналам российское предупреждение о «тяжелых последствиях» планируемых ударов было пропущено американцами мимо ушей.

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Русская месть

Недавняя атака израильскими самолетами базы Т-4 под Пальмирой, помимо назидательной, имела еще и разведывательную функцию. Американцы давно изучили, как, на каких частотах и волнах работают российские системы ПВО в Сирии, но проверить лишний раз было полезно.

Израильтяне использовали противорадарные ракеты «Далила», которые наводятся по лучу, излучаемому целью, а их F-15 над Ливаном были «освещены» в том числе и российскими радарами. Это дополнительная проверка, проведенная силами союзника. Но не ясно, что еще она могла дать американцам, поскольку по действующим соглашениям о «разделе неба» над Сирией основные параметры российских радаров американской стороне известны.

Уровень взаимодействия между российским и американским контингентами в Сирии, в принципе, достаточно высок. Есть официальная система контактов, есть специальные схемы, которые были созданы для того, чтобы избегать воздушных сближений, есть и неформальные каналы. Специальные и разведывательные службы обладают информацией практически о каждом американском офицере, их знают даже по именам. И речь идет не только о базе Ат-Танф и 55-километровой зоне вокруг нее, которую американцы считают чем-то вроде своего форпоста в Сирии, хотя ее статус не прояснен до конца и слухи о ее свертывании ходят постоянно. Помимо нее, по ряду районов Сирии разбросаны мелкие группы американских инструкторов и представителей сил специальных операций. В первую очередь на восточном берегу Евфрата, в Курдистане и в районе Ракки. Практически никакого воздушного или ПВО-прикрытия они не имеют, если не считать ПЗРК, которые в современных условиях эффективны только тогда, когда о них не знают летчики.

Эти американские военнослужащие – первые кандидаты на роль цели, причем даже не потому, что россияне будут жаждать крови. У любой операции, включая ответный удар, должна быть цель, «останавливающий эффект», а не просто жажда мести. В конце концов, речь идет о защите союзника – Сирии, с которой мы связаны соответствующими договорами. А американцы находятся на сирийской территории абсолютно незаконно, и вполне разумно так или иначе выдворить их с территории САР. Хотелось бы в Иорданию или Ирак, но в условиях «саморазгоняющейся» войны может статься, что и на тот свет.

С другой стороны, российские силы специальных операций в состоянии просто блокировать мелкие группы американских военнослужащих и принудить их сдаться, что соответствует уставным правилам американской армии. Это, в свою очередь, может вызвать эскалацию насилия со стороны США, поскольку те же военные уставы предусматривают вызов авиации в любой сложной ситуации. Для деблокады своих пехотинцев американские штурмовики взлетят с аэродромов Саудовской Аравии и других стран Залива – и тут же попадут под С-400 и С-300. И никто не скажет, что их выманили с недоступных баз на территории третьих стран. Они сами взлетели.

А дальше – как получится

Американская сторона уже сейчас хотела бы избежать прямых воздушных боев и с российской авиацией, и с куда более бедной сирийской. Потому, по ряду данных, удар по САР пытаются подгадать на тот момент, когда большая часть российских и сирийских военных самолетов будет находиться на земле. Отсюда и выбор целей: Хмеймим, Шайрат, Т-4, Т-2, Кувейрис, авиабаза у Дейр-эз-Зора и аэропорт Дамаска. Положительным результатом, видимо, будет считаться выведение из строя именно самолетов, а не инфраструктуры на земле. Это можно будет разрекламировать как уничтожение авиации, с которой «сбрасывают химические бомбы».

В качестве дополнительного эффекта в США рассматривают вариант блокады морского побережья Сирии у российской базы Тартус, чтобы избежать прибытия подкреплений по линии «сирийского экспресса», поскольку договориться с Турцией о блокаде проливов американцы не в состоянии. Для этой цели, предположительно, и предназначена авианосная группа с «Гарри Трумэном» во главе, а не для продолжения бомбежек. Силами 60-й оперативной эскадры эсминцев из испанской базы «Рота», в которую входят «Дональд Кук», «Портер», «Росс» и «Кэйми», осуществить блокаду невозможно. Эта эскадра изначально была сформирована для «демонстрации флага» и акций устрашения. Но, несмотря на шапкозакидательский настрой американских моряков, который передался многим российским экспертам, после двух инцидентов в Черном море эсминцы все-таки остерегаются российских штурмовиков.

Блокада Тартуса и возможное использование стратегических бомбардировщиков В-2 также автоматически приведут к эскалации конфликта и выходу его за пределы сирийского театра военных действий. Сейчас в Восточном Средиземноморье находится американская АПЛ «Джорджия» класса «Огайо», которой явно недостаточно для прикрытия группировки. Кроме того, восточнее Кипра замечены британские самолеты-заправщики и самолеты радиоэлектронной разведки, которые тоже могут считаться законной целью.

«Ослепить» американскую группировку и вынудить ее использовать для дозаправки европейские аэродромы, в первую очередь в Италии – тоже возможный вариант ответа. В последние два дня отмечено резкое усиление активности российской авиации в Сирии и над Восточным Средиземноморьем, и разумно предположить, что могут рассматриваться и такие асимметричные ответы, как подавление работы радиоэлектронного оборудования.

С другой стороны, неконтролируемость американской военно-политической мысли может уже на этапе первого удара привести к таким последствиям, которые потребуют проведения крупной ответной операции без оглядки на то, как она скажется на возможной эскалации конфликта. Такое будет, к сожалению, необходимо, если американская сторона задействует силы и средства, очевидно избыточные для осуществления заявленных политических задач.

Открытая атака на Хмеймим и Тартус именно как российские, а не сирийские объекты, массированная бомбардировка Дамаска, задержка российских морских судов (не обязательно военных) – все это потребует отказа от полумер и оглядок на политические принципы.

Тогда Ат-Танф придется бомбить стратегическими бомбардировщиками с территории России (считается, что место вылета для ответа – принципиальный вопрос; если мстить силами и средствами в Сирии – это еще не выход за пределы ТВД, а вот взлетать с российской территории точно означает эскалацию) и топить «Дональд Кук». А дальше – как получится.