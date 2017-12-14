Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»

Война нервов между Западом и Россией вокруг «химатаки в Сирии» вызвала новую волну спекуляций относительно военных возможностей Российской армии. В частности, снова утверждается, будто бы бомбардировщики Су-24 способны подавить электронную начинку американского эсминца «Дональд Кук», а потом и уничтожить его. Так ли это на самом деле?

Во вторник в мировой прессе появились сообщения о том, что российские бомбардировщики Су-34, которые пролетели над восточной частью Средиземного моря в сопровождении истребителей Су-30СМ, были вооружены ракетами Х-35. Об этом первым сообщил иранский журналист Бабак Тагвай в своем Twitter.

Ранее Тагвай предупредил о вероятной атаке по Сирии ракетами «Томагавк» с борта эсминца ВМС США «Дональд Кук», находящимся в восточной части Средиземного моря. Не исключено, что в атаке примет участие и второй эсминец – «Портер». Ранее турецкие издания сообщили, что российские военные самолеты по меньшей мере четыре раза пролетели над «Дональдом Куком».

Одновременно в российской прессе и блогосфере появилась масса бравурных предсказаний, обещавших российским Су-34 легкую победу в поединке с американскими эсминцами. Такие прогнозы позволили себе и серьезные издания, например «Газета.ру», опубликовавшая подробный сценарий маленькой победоносной войны на Средиземном море. Газета описывает, как можно нейтрализовать два американских эсминца, включая того же «Кука». Для начала она предлагает применить имеющиеся на борту «Су» средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы поставить помехи подавляющей мощности всем РЭС (радиоэлектронным средствам) американских кораблей; «полностью их ослепить», благо «подобный опыт уже есть», пишет издание. Оно ссылается на шумную историю с тем же «Куком» от 10 апреля 2014 года, когда российский самолет с помощью комплекса РЭБ «Хибины» якобы ослепил эсминец в акватории Черного моря.

После этого, полагает издание, «сушкам» не составит труда потопить «ослепленные» вражеские корабли. Су-30СМ, Су-35С, Су-34 и Су-24М – эти истребители и истребители-бомбардировщики, оснащенные противокорабельными ракетами Х-35, вполне способны на такой боевой успех, предполагает газета. О том, не последует ли за этим третья мировая война, издание умалчивает.

Замглавы Центра анализа, стратегий и технологий («АСТ Центр») Сергей Денисенцев назвал полной ерундой спекуляции о возможности бомбардировщиков Су-24 вывести из строя электронные системы американского эсминца с помощью комплексов радиоэлектронного противодействия «Хибины». «Это сумасшедшая чепуха», – сказал Денисенцев газете ВЗГЛЯД.

Он пояснил, что для вывода из строя электронных систем авианосца оборудование по излучению помех должно быть хотя бы сопоставимой мощности. «Дональд Кук» и другие эсминцы этого типа оснащены очень мощной радиолокационной системой. Просто так ее не задавишь. Бортовой комплекс «Хибины» предназначен для того, чтобы давить систему наведения ракет. Эта РЛС на порядки слабее, чем РЛС наведения эсминца», – пояснил Денисенцев, добавляя, что многие издания смутно представляют себе работу средств РЭБ и пишут ерунду о создании «купола помех» и «выжженной электронике».

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Что касается предположений об использовании в РЭБ против эсминцев самолетов Ил-22 ПП «Порубщик», о которых также упоминают СМИ, то эксперт напомнил: они предназначены для создания помех системам связи. Комплексы «Красуха» тоже не лучший вариант, так как предназначены для противостояния ударной авиации. Вертолеты РЭБ применяются против наземных средств ПВО, а не тех же эсминцев. Для понимания достаточно заметить следующее. Комплексы РЭБ – это набор электроники, а мощность электроники прямо зависит в том числе от ее физических размеров. Корабль по понятным причинам вмещает принципиально большее количество электронной аппаратуры, чем самолет. Именно поэтому куда легче представить, что «Дональд Кук» подавит электронные возможности российского бомбардировщика, а отнюдь не наоборот.

Поток ура-патриотических выступлений раздражает и опытных военных летчиков.

«Мощность РЛС кораблей в сотни и тысячи раз больше РЛС самолета. Да корабль и не даст к себе подойти так близко, чтобы проявились эти помехи. На кораблях стоит, как правило, несколько РЛС в разных диапазонах. Если ты одной создал помехи, так корабль тебя на другой РЛС все равно видит. Кроме того, есть частоты мирного времени, есть военного, к примеру, перейдет тот эсминец на те военные частоты или просто отстроится от помех. И что тогда ура-патриоты скажут?» – риторически спрашивает в интервью газете ВЗГЛЯД генерал запаса, имевший прямое отношение к руководству Морской авиацией России.

«Американцы во время удара по Сирии обязательно повесят над эсминцами для прикрытия четыре–шесть самолетов в боевом воздушном патруле, в зоне ожидания, и постоянно будут их сменять. Обязательно будет постоянно висеть самолет дальнего радиолокационного наблюдения АВАКС. Как только американцы увидят атаку на свои эсминцы, для ее отражения и прикрытия кораблей немедленно взлетят новые самолеты, в этом регионе у США полно авиабаз», – считает генерал.

«Дальность пуска «Томагавков» крайне велика даже для наших тяжелых истребителей. Американцы могут пускать ракеты с дальностью в две тысячи километров, на которую наши боевые самолеты просто не достанут по топливу», – напоминает генерал.

Денисенцев также подтверждает, что эсминцы обеспечиваются серьезным прикрытием. «Они используют систему дальнего радиолокационного обзора. Она устаивается таким образом, чтобы спутники радиоэлектронной разведки пролетали над районом в момент пуска ракет по целям. Это очень сложные операции. Поэтому глупо писать, как мы здорово постреляем по двум эсминцам», – говорит эксперт. Он называет «шапкозакидательством» предположения, что корабли можно запросто уничтожить ракетами Х-35.

Как предупреждает полковник советских ВВС, бывший депутат и советского, и российского парламента Виктор Алкснис, которого цитировала газета ВЗГЛЯД: «Мне жалко наших сограждан, которые верят в это и искренне убеждены, что у нас есть волшебный выключатель, которым мы не только «Дональд Кук» можем выключить, но и все США в целом».

«Нынешние ботаники крошечной ракеткой с борта Су-24 запросто топят американские авианосцы как бумажные кораблики, – возмущается в интервью газете ВЗГЛЯД генерал Морской авиации. – Да даже в советское время в командовании морской ракетоносной авиации (МРА) о потоплении авианосцев никогда даже речи не вели». Тогда в МРА было 15 полков, в каждом полку – по 30 машин, дивизия состояла из трех полков, вспоминает генерал.

«Во время учений менее чем дивизией на удар по авианосцу и смысла вылетать не было. То есть стартовало сразу 100 самолетов Ту-16. Каждый нес по три ракеты. И в ходе учений эта армада наносила удар по условной авианосной группе противника. Но даже в этом случае вероятность вывода вражеского авианосца из строя составляла 18–22 процента.

Причем имеется в виду только временный вывод из строя, об уничтожении корабля даже речи не шло. При этом от этих трех наших полков – по расчетам – почти ничего не оставалось в итоге».

«С 90-х годов МРА вообще не существует. Теоретически ее заменяет Дальняя авиация (ДА), на вооружении у которой тоже есть ракетоносцы Ту-22М3. Но в ДА сейчас куда меньше машин, чем было в МРА в советское время. А количество авианосцев у США не уменьшилось», – сетует собеседник газеты ВЗГЛЯД.

Резюмируя, можно заметить главное: военные возможности России для нанесения ударов ни по американским эсминцам, ни по тем более спешащей в Средиземное море авианосной ударной группировке ВМС США категорически недостаточны. Все, что остается в данном случае нашим летчикам, морякам и ракетчикам, – молча наблюдать, как США будут наносить удары по Сирии, да прикрывать от случайных ракет собственные военные базы.