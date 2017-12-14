Шапкозакидательские настроения могут нам очень дорого обойтись

Думаю, что с минуты на минуту США объявят о своей капитуляции в Сирии.

Ведь над знаменитым американским эсминцем USS Donald Cook четыре раза пролетели наши самолеты с авиабазы Хмеймим. А учитывая, что на Хмеймиме базируются самолеты с аппаратурой помех «Хибины», получается, что они не менее четырех раз выключили всю электронику американского эсминца, и теперь он просто болтается среди Средиземного моря по воле волн, как корыто.

Ведь четыре года назад лишь один наш бомбардировщик Су-24 включил свою аппаратуру помех, и все – гордость американского флота USS Donald Cook без единого выстрела был выведен из строя, а американские моряки были готовы прыгать за борт.

Вот как ту победу описала «Российская газета»:

«...«Дональд Кук» оборудован новейшей боевой информационно-управляющей системой «Иджис» – помимо прочего, она объединяет средства ПВО всех кораблей, на которых установлена, в общую сеть, позволяя одновременно сопровождать и обстреливать сотни целей.

На гранях надстройки эсминца размещены четыре огромные антенны универсального радара, заменяющего несколько обычных РЛС. Вместе с «Томагавками» в универсальных пусковых установках на носу и на корме ждут своего часа полсотни зенитных управляемых ракет разных классов.

Казалось бы, появление такого корабля в Черном море должно вызывать шок и трепет. Так оно и получилось, только не с той стороны.

Прилетевший к «Дональду Куку» российский фронтовой бомбардировщик Су-24 не имел на борту бомб и ракет. Под фюзеляжем висел один контейнер с комплексом радиоэлектронной борьбы «Хибины».

Сблизившись с эсминцем, «Хибины» выключили его радар, боевые управляющие цепи, системы передачи данных – короче, выключили весь «Иджис», как мы выключаем телевизор нажатием кнопки на пульте.

После этого Су-24 сымитировал ракетную атаку на ослепший и оглохший корабль. Потом еще одну и еще – всего 12 раз.

Когда бомбардировщик улетел, «Дональд Кук» поспешно направился в румынский порт приводить нервы в порядок. Больше он к российским водам не приближался...».

Так что мы в очередной раз победили сегодня и в Сирии...

А если серьезно, то, когда я читаю подобные глупости, распространяемые официальными СМИ, мне жалко наших сограждан, которые верят в это и искренне убеждены, что у нас есть волшебный выключатель, которым мы не только «Дональд Кук» можем выключить, но и все США в целом.

И именно поэтому в российском обществе царят шапкозакидательские настроения, которые могут нам очень дорого обойтись.

Источник: Блог Виктора Алксниса