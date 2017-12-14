Пентагон объяснил поход ударной группы ВМС США в Средиземное море

Предстоящий поход авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» в Средиземное море плановый, он нацелен на обеспечение безопасности на море, заявили в пресс-службе Пентагона.

«Во время развертывания ударная группа будет действовать в зонах ответственности 5-го и 6-го флота США, проводя операции по обеспечению безопасности на море и по сотрудничеству в области безопасности на театре действий вместе с союзниками и партнерами», – передает слова представителя Пентагона РИА «Новости».

Представитель минобороны США заявил, что это часть регулярной ротации американских сил.

В зоне ответственности пятого флота находится Ближний Восток и Персидский залив в частности, шестой флот отвечает за Средиземноморский регион.

При этом о подготовке к походу сообщалось еще в феврале – тогда экипаж авианосца проводил учения в районе Норфолка. При этом точные даты не назывались.

Ранее стало известно, что США направят к берегам Сирии ударную группу американских ВМС во главе с авианосцем «Гарии Трумэн».

Между тем, в Белом доме не исключают военной атаки по Сирии в связи с якобы применением Дамаском химоружия в Восточной Гуте. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий, а постпред США при ООН Никки Хейли и вовсе объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».