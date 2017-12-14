Появились сведения об отправке ударной группы ВМС США к берегам Сирии

В Сети появились неподтвержденные данные о том, что к эсминцу «Дональд Кук» у берегов Сирии якобы присоединится одна из авианосных ударных групп ВМС США, в которую входит в том числе авианосец «Гарри Трумэн», крейсер «Хью Сити» и еще несколько боевых кораблей.

Как утверждает Stars and Stripes, в ударную группу входят авианосец «Гарри Трумен» с авиационным крылом, ракетный крейсер «Хью Сити», шесть эсминцев класса Arleigh Burke и фрегат «Оливер Хазард Перри».

В понедельник иранский журналист Бабак Тагвай предупредил о вероятной атаке Сирии ракетами «Томагавк» с борта эсминца ВМС США «Дональд Кук».

В Белом доме не исключают военной атаки по Сирии. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий, а постпред США при ООН Никки Хейли и вовсе объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».