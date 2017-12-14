Доклад ОЗХО может обернуться против самой Британии

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12 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 21:20  |  vz.ru
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По каким отраслям экономики России США нанесут следующий удар

Наиболее очевидный кандидат на следующий удар США – черная металлургияФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Эффект, который новый пакет санкций произвел на российские рынки, дает Вашингтону стимул играть по принципу «цель оправдывает средства». Теперь США будут методично искать в экономике РФ слабые звенья, проверяя на прочность все сегменты, так или иначе встроенные в глобальный рынок. Но на какую отрасль придется следующий удар? Подробности...
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Украинские рыбаки пострадали от пиратства Киева

Украина вновь задержала российское судно, причем за «нарушение», которое совершил совсем другой корабльФото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Украина вновь захватила российское судно под предлогом «незаконной» деятельности на «оккупированной территории». Киев прикрывает свои пиратские действия заявлениями о том, что якобы Крым является украинской территорией. Этот повод украинцы могут использовать вечно, если их наглость не пресечь, считают эксперты. Тем временем украинские рыбаки, заранее испугавшись ответных российских мер, сами покинули Азовское море. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Россия ведет планомерную космическую экспансию

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Постепенно завершается реставрация ВДНХ. Один из главных ныне построенных павильонов – «Космос и авиация». И хочется надеяться, что через несколько лет в дежурный обиход россиян войдет словосочетание «русский космос». Подробности...

Смешное надувание щек в исполнении мирового гегемона

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Американцы затянули ситуацию до того, что каждый даже не день, а час отсрочки от уже истекшего 48-часового срока, отпущенного Дональдом Трампом, вызывает смешливые комментарии разной степени остроумия. Подробности...
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Предлагаемый нам выбор «третьего пути» – ложный

Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Для меня в статье Суркова самое удивительное – это фиксация на «государственном» и «идеологическом» уровне существования т.н. Востока. Как некой «оппозиции» Западу. Какой такой Восток? Что это вообще такое? Подробности...
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          Доклад ОЗХО может обернуться против самой Британии

          С момента отправления в Солсбери пошел уже второй месяц, но полиция скрывает итоги расследования   12 апреля 2018, 19:40
          Фото: Henry Nicholls/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков,
          Алексей Нечаев

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          Британия заявляет, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) официально подтвердила выводы Лондона по поводу дела Скрипаля: следы якобы ведут в Россию. Но то, что на самом деле содержится в обнародованном ОЗХО докладе, вполне может быть косвенным обвинением в адрес самих британских властей.

          В четверг ОЗХО частично обнародовала отчет по итогам своего расследования, которое эта международная организация вела в Солсбери с 19 марта. Открытая часть доклада (есть еще и секретная) сообщает: Скрипали отравлены нервно-паралитическим веществом. Но об этом и так уже все знали и мало кто это оспаривал. Что более важно: эксперты не смогли назвать страну его происхождения.

          «Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные выбранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали несколько человек», – пишут эксперты. В это же время в докладе ОЗХО указано, что в собранных ими пробах содержится токсичный химикат «высокой чистоты». Это стало для телеканала Sky News удобным поводом сделать вывод: специалисты якобы определили данное вещество именно как «Новичок».

          На самом деле название вещества и его формулу в ОЗХО установили, но эти данные содержатся в секретной части отчета, которая доступна пока только членам ОЗХО. Россия тоже получила полный доклад ОЗХО, подтвердил наш постпред при организации Александр Шульгин. Согласно заявлению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Россия пока воздержится от оценок доклада до его детального изучения.

          Невозможно однозначно определить, в какой стране было произведено вещество, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, который до декабря курировал в России работу по ликвидации запасов химического оружия. «Каких-либо уникальных маркеров, способных однозначно указать на страну – изготовителя примененного против Скрипалей вещества, быть не может», – сказал он «Интерфаксу».

          Тем не менее, глава английского МИДа Борис Джонсон уже потребовал созвать сразу два заседания – Совбеза ООН и исполкома ОЗХО. Он добавил, что на заседаниях Кремль «должен дать ответы» по делу Скрипалей. ОЗХО сразу же откликнулась на просьбу Джонсона, назначив заседание на утро 18 апреля.

          Джонсон повторил свои утверждения, что якобы «только у России есть средство, «мотив и соответствующее прошлое», чтобы провести операцию по отравлению экс-гээрушника и его дочери. На этом основании его ведомство поспешило заявить, что выводы ОЗХО подтверждают позицию британцев: вещество было произведено «хайли лайкли» (то есть весьма вероятно) при «государственном участии».

          Между тем специалисты обращают внимание, что такие признаки никак не доказывают «русский след». «В отчете говорится только о том, что ОЗХО подтвердила выводы Великобритании относительно идентификации отравляющего вещества», – говорит специалист по химоружию, бывший инспектор ООН в Ираке Антон Уткин. Он подчеркнул: в докладе ОЗХО «речь идет исключительно о структуре» яда.

          Кандидат наук по специальности «биологическая химия» Илья Духовлинов внимательно изучил публичную часть отчета на официальном сайте ОЗХО.

          «Отчет носит очень общий, формальный характер. Сама информация представлена очень осторожно и обтекаемо. Нет никакой конкретики. Непонятно, что за образцы представила английская лаборатория. Неясны методы анализа. Нет правильных протоколов анализа, нет четкой формулы того, что получено, – сказал Духовлинов газете ВЗГЛЯД. – Из этого материала невозможно сделать вывод, о каком конкретном веществе идет речь». Химик подчеркнул, что это может быть любое фосфороорганическое соединение, и добавил:

          «И, учитывая тот факт, что Великобритания являлась одним из мировых лидеров в разработке боевых фосфороорганических веществ, происхождение представленных в экспертную организацию образцов может быть и из самой Британии».

          Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в конце марта руководитель английской военной лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед фактически подтвердил, что они занимаются разработкой боевых отравляющих веществ. Эйткенхед не стал отрицать и наличие запасов химоружия, включая, по-видимому, и вещество А234, известное как «Новичок». На наличие у Британии таких образцов намекал и сам Джонсон в интервью Deutsche Welle 19 марта.

          Уткин тоже обратил внимание на этот нюанс: британцы передали в ОЗХО некий второй токсин, заявив, что это и есть «Новичок». Но откуда он у них взялся, не объяснили. В этой связи Уткин не исключает, что представленный в ОЗХО образец был изготовлен самими британцами. Ведь вещество оказалось без примесей, что указывает на его лабораторное происхождение.

          «Чем дольше Великобритания молчит о происхождении вещества, тем больше возникает версий. Если бы в результате официального британского расследования были выявлены сведения, которые говорят не в пользу России, то Лондон с удовольствием уже воспользовался бы этим. Но поскольку Великобритания ничего не говорит о промежуточных итогах расследования, (это) значит, что не было обнаружено никаких компрометирующих Россию данных», – считает Уткин.

          Кстати, в четверг и представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение тем фактом, что за месяц после инцидента в Солсбери никто так и не представил публике ни самого британского шпиона Сергея Скрипаля, ни его дочь Юлию, которые, как сообщают власти, уже пришли в себя.

          Уткин тоже удивляется, почему Юлии Скрипаль не дали возможности пообщаться с родственниками или с прессой.

          «В чем проблема, чтобы Юлия Скрипаль что-то рассказала на пресс-конференции?

          В чем проблема просто рассказать о показаниях, которые дает полиции Юлия или ее отец? Но этого ничего нет. И это может означать, что информация англичан не укладывается в контекст обвинений в адрес России», – уверен Уткин.

          Вероятно, часть вопросов найдет свои ответы после того, как будет рассекречена основная часть доклада ОЗХО. Возможно, она и не укажет на страну – изготовителя яда, но как минимум она должна точно показать, какой именно яд был использован.


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