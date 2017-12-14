Случаи Литвиненко и Скрипаля укладываются в общую картину

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9 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:49  |  vz.ru
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Доступ фермеров к дешевым деньгам удалось резко улучшить

Дешевые кредиты стали намного доступней российским фермерамФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Минсельхоз отчитался о взрывном всплеске числа фермеров, получивших льготные кредиты. За первые три месяца объем выданных дешевых денег приближается к годовому прошлогоднему показателю. Между тем данные кредиты – одно из важнейших условий эффективности фермерской работы. Что же удалось изменить? Подробности...
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США провели информационную подготовку к удару по Сирии

Несмотря на недостаток информации о произошедшем, винить в химатаке в Восточной Гуте следует Россию, уверены США и ВеликобританияФото: Ammar Safarjalani/Global Look Press
Запад силами своих медиа, похоже, провел уже отработанную операцию по информационному обеспечению удара по сирийским правительственным силам. В Белом доме прямо заявляют о готовности к военным действиям в ответ на «химическую атаку». На этом фоне появляются слухи о намерении России на этот раз отреагировать на ракетную атаку по союзникам. Подробности...
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У кота Скрипалей было мало шансов на выживание

Кота Сергея Скрипаля усыпили – вместо того, чтобы дать ему время на адаптациюФото: кадр из видео
«Кот был преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервно-паралитического вещества». Такими комментариями простые британцы сопровождают новость о том, что британские чиновники усыпили принадлежавшего семье Скрипалей персидского кота. Действительно ли животное необходимо было убить? Подробности...
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Английское рабовладение по-прежнему процветает

«Мы, британцы, были бы рады сами получить компенсацию за нашу работорговлю»Фото: Samuel Fores
Власти Британии любят учить морали других. Но следует знать, что потомки британских рабов выплачивали компенсации потомкам рабовладельцев вплоть до 2015 года, заложив основы процветания богатейших семей королевства. Требования многих государств не заставили Лондон даже принести извинения. Но хуже всего то, что рабовладение в Англии процветает по сей день. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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На наших глазах выстраивается новый "мировой порядок" без США

Владимир Можегов, публицист
Кто-то скажет, что говорить о новом ближневосточном альянсе России, Турции и Ирана еще рано. Мне же представляется, что время настало. Чем же в исторической перспективе является намечающийся новый альянс? Подробности...
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Из жизни беспозвоночных

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Последние бастионы, еще сдерживающие натиск варварского вторжения, должны быть расшатаны и подорваны. Армейскую репутацию еще никогда во Франции не атаковали так открыто и топорно. Причем сразу с двух флангов политкорректности. Подробности...
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Такое «регулирование» может просто «убить»

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации
Грубо говоря, после принятия поправок в этом виде каждый ... (простите мой французский) сможет запросто заблокировать любой аккаунт в соцсетях до выяснения обстоятельств. И тут необходимо понимать, что последует за этим. Подробности...
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          Случаи Литвиненко и Скрипаля укладываются в общую картину

          Итальянец Марио Скарамелла, по версии Генпрокуратуры РФ – настоящий убийца Литвиненко   9 апреля 2018, 19:50
          Фото: Tony Gentile/Reuters
          Текст: Михаил Мошкин

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          Оказывается, Британия и ФРГ уже 11 лет скрывают важнейшие улики о гибели Литвиненко. О том, что его смерть заказал Березовский, заговорили сразу – но только теперь обнародованы новые свидетельства виновности беглого олигарха. Непосредственным же убийцей Литвиненко, похоже, был итальянец Марио Скарамелла.

          В ликвидации бывшего подполковника ФСБ и сотрудника британской МI6 Александра Литвиненко был заинтересован Борис Березовский. Эта версия возникла уже давно и обсуждалась широко, но в понедельник обрела весомость. Указания на причастность беглого олигарха к убийству перебежчика представил советник генпрокурора России Николай Атмоньев на пресс-конференции в понедельник.

          Москва решила напомнить Лондону об одном из самых громких убийств 2000-х по очевидной причине: дело Литвиненко, равно как и история с самоубийством его патрона Березовского и нынешнее дело Скрипаля, раскручиваются по одной и той же схеме. «Резонансная» смерть – поспешное, скомканное расследование, к которому не подпускают Россию, далее следуют скоропалительные политические выводы с непременным выводом: покарать Москву. Но при ближайшем рассмотрении вырисовывается совсем иная картина.

          Вкратце данные Генпрокуратуры выглядят следующим образом. Максимальная степень заражения изотопами полония-210 (жертвой которого, как известно, стал Литвиненко) замечена в лондонском офисе Березовского, а также в организме Марио Скарамеллы, итальянского адвоката, с которым Литвиненко встречался в день своего отравления.

          В тот роковой день, 1 ноября 2006 года, Литвиненко заглянул в офис Березовского и встретился со Скарамеллой в ресторане. И уже позже состоялась его встреча с россиянами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном (первого из которых британское правосудие обвиняло в убийстве Литвиненко). Характерная деталь – местом отравления Литвиненко и Скрипаля стали рестораны. Это, впрочем, можно считать совпадением. «Заражение Литвиненко могло произойти... в офисе Березовского, и, как мы считаем – а мы имеем все основания утверждать, – на тот момент в ликвидации Литвиненко был наиболее заинтересован Березовский», – заявил советник генпрокурора.

          Важный факт – перед гибелью у Литвиненко «существенно испортились» отношения с бывшим патроном Березовским, указал Атмоньев. Экс-сотрудник ФСБ, успевший поработать главой службы безопасности у олигарха, мог дать «изобличающие его показания». О конфликтах между Литвиненко и Березовским еще в 2006 году писала британская пресса. Так, Mail on Sunday взяла интервью у информатора Литвиненко, бизнесмена Евгения Лимарева. Тот утверждал, что на злополучной встрече со Скарамеллой в лондонском суши-баре Itsu Литвиненко сообщил, что разорвал все контакты с Борисом Абрамовичем.

          Другие источники указывали на то, что Березовский резко срезал содержание своего бывшего «главного охранника» – вместо 4,5 тысяч фунтов в месяц тот стал получать 1,5 тысячи.

          Британские правоохранители, расследуя дело Литвиненко, проигнорировали все версии, кроме «руки Кремля». Но дело в том, что в расследовании преступления 12-летней давности участвовал не только Лондон.

          Атмоньев пояснил: все эти сенсационные подробности, позволяющие провести параллели с делом Скрипаля, базируются на данных третьей стороны – прокуратуры Гамбурга, которая «соучаствовала» в британском расследовании дела Литвиненко. При чем здесь немецкие прокуроры, вполне понятно. Дмитрий Ковтун, бизнес-партнер Лугового и участник встречи с Литвиненко, приехал в Лондон из Гамбурга. В этом городе против Ковтуна возбудили дело о хранении и перевозке радиоактивных веществ. Выводы, которые представил советник генпрокурора России, официально не озвучивались немецкой стороной. Но в 2009 году прокуратура Гамбурга сняла все обвинения с Ковтуна, и это можно счесть косвенным признанием его невиновности.

          Британцы не отвечали на запросы Москвы, но они не могли на ответить на запрос из Гамбурга. Именно поэтому все, что в понедельник озвучила Генпрокуратура, соответствует действительности, сказал в комментарии РБК фигурант британского дела Литвиненко, ныне депутат Госдумы Андрей Луговой.

          Второй казус, служащий иллюстрацией того, как работает Лондон, – история самого Березовского. Как известно, беглый олигарх получил статус беженца в 2003-м. Поводом стало его заявление о том, что на него якобы покушались летом того года. Но это покушение было инсценировкой, подчеркнул Атмоньев. И здесь уже советник генпрокурора сослался не на немцев, а на самих британцев, официально признавших, что покушение было фальшивкой. Представитель МВД Хейзел Блирс сообщила о прекращении расследования покушения на Березовского в связи с отсутствием объективных доказательств. Следует добавить, что это заявление МВД было сделано на слушаниях в парламенте (куда уж официальнее!), и довольно скоро после «покушения» – в 2004 году.

          Через 10 лет после получения вида на жительство в Британии Березовский погибает. Официальная версия – самоубийство. Но заметим, что за два месяца до смерти беглый олигарх написал Владимиру Путину личное письмо. В нем он признал, что совершил массу ошибок, попросил у российского президента прощения и обратился с просьбой дать ему возможность вернуться в Россию. Об этом сообщил Дмитрий Песков, о письмах Березовского говорил и сам глава государства. И это не «версия Москвы» – ведь в марте 2013-го и Forbes сообщал: бывший олигарх говорил, что потерял смысл жизни и хотел бы вернуться в Россию.

          «Как только Березовский, как следует из прессы и его заявлений, собрался вернуться в Россию, в этот момент происходит факт его смерти, – заметил замгенпрокурора России Саак Карапетян. – Кому это было выгодно, чтобы Березовский не въезжал в РФ, не разглашал ту закрытую информацию, которой он обладал, – это очевидно: в первую очередь британским властям».

          Смерть Березовского пришлась на тот момент, когда главой МВД Британии была Тереза Мэй. Министр Мэй так же упорно отклоняла запросы России о выдаче преступников, как премьер-министр Мэй отклоняет просьбы об участии в расследовании дела Скрипаля.

          Выкладывая карты на стол, Генпрокуратура России «перебросила мостик» между несколькими эпизодами – настоящим отравлением Скрипаля, «фейковым» покушением на Березовского и делом Литвиненко. Ключевая фигура – еще один эмигрант, Владимир Терлюк. В июле 2006 года Терлюк сообщил российской Генпрокуратуре: Березовский, Литвиненко и сотрудник Березовского Александр Гольдфарб склоняли его, Терлюка, к ложному доносу о том, что он якобы сотрудник российских спецслужб, посланный отравить Березовского. Именно письмо Литвиненко и Гольдфарба стало основанием для того, чтобы беглому олигарху дали статус беженца.

          Прошло около полутора десятков лет, но именно сейчас, после отравления Скрипаля, Терлюк стал бояться за свою жизнь, отметили в Генпрокуратуре. В подтверждение этого была представлена записка эмигранта, которую приводит РИА «Новости». Терлюк мог стать объектом покушения вместо Скрипаля – такую версию озвучил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

          Исчерпывающие ответы на вопросы, кто был инициатором отравлений Литвиненко и Скрипаля и что кроется за смертью Березовского, по-прежнему не даны, и не даны благодаря «стараниям» Лондона. Но ответ на классический вопрос «кому выгодно?» очевиден, учитывая крайне похожие сценарии. 


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