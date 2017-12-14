Случаи Литвиненко и Скрипаля укладываются в общую картину

Оказывается, Британия и ФРГ уже 11 лет скрывают важнейшие улики о гибели Литвиненко. О том, что его смерть заказал Березовский, заговорили сразу – но только теперь обнародованы новые свидетельства виновности беглого олигарха. Непосредственным же убийцей Литвиненко, похоже, был итальянец Марио Скарамелла.
В ликвидации бывшего подполковника ФСБ и сотрудника британской МI6 Александра Литвиненко был заинтересован Борис Березовский. Эта версия возникла уже давно и обсуждалась широко, но в понедельник обрела весомость. Указания на причастность беглого олигарха к убийству перебежчика представил советник генпрокурора России Николай Атмоньев на пресс-конференции в понедельник.
Москва решила напомнить Лондону об одном из самых громких убийств 2000-х по очевидной причине: дело Литвиненко, равно как и история с самоубийством его патрона Березовского и нынешнее дело Скрипаля, раскручиваются по одной и той же схеме. «Резонансная» смерть – поспешное, скомканное расследование, к которому не подпускают Россию, далее следуют скоропалительные политические выводы с непременным выводом: покарать Москву. Но при ближайшем рассмотрении вырисовывается совсем иная картина.
Вкратце данные Генпрокуратуры выглядят следующим образом. Максимальная степень заражения изотопами полония-210 (жертвой которого, как известно, стал Литвиненко) замечена в лондонском офисе Березовского, а также в организме Марио Скарамеллы, итальянского адвоката, с которым Литвиненко встречался в день своего отравления.
В тот роковой день, 1 ноября 2006 года, Литвиненко заглянул в офис Березовского и встретился со Скарамеллой в ресторане. И уже позже состоялась его встреча с россиянами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном (первого из которых британское правосудие обвиняло в убийстве Литвиненко). Характерная деталь – местом отравления Литвиненко и Скрипаля стали рестораны. Это, впрочем, можно считать совпадением. «Заражение Литвиненко могло произойти... в офисе Березовского, и, как мы считаем – а мы имеем все основания утверждать, – на тот момент в ликвидации Литвиненко был наиболее заинтересован Березовский», – заявил советник генпрокурора.
Важный факт – перед гибелью у Литвиненко «существенно испортились» отношения с бывшим патроном Березовским, указал Атмоньев. Экс-сотрудник ФСБ, успевший поработать главой службы безопасности у олигарха, мог дать «изобличающие его показания». О конфликтах между Литвиненко и Березовским еще в 2006 году писала британская пресса. Так, Mail on Sunday взяла интервью у информатора Литвиненко, бизнесмена Евгения Лимарева. Тот утверждал, что на злополучной встрече со Скарамеллой в лондонском суши-баре Itsu Литвиненко сообщил, что разорвал все контакты с Борисом Абрамовичем.
Другие источники указывали на то, что Березовский резко срезал содержание своего бывшего «главного охранника» – вместо 4,5 тысяч фунтов в месяц тот стал получать 1,5 тысячи.
Британские правоохранители, расследуя дело Литвиненко, проигнорировали все версии, кроме «руки Кремля». Но дело в том, что в расследовании преступления 12-летней давности участвовал не только Лондон.
Атмоньев пояснил: все эти сенсационные подробности, позволяющие провести параллели с делом Скрипаля, базируются на данных третьей стороны – прокуратуры Гамбурга, которая «соучаствовала» в британском расследовании дела Литвиненко. При чем здесь немецкие прокуроры, вполне понятно. Дмитрий Ковтун, бизнес-партнер Лугового и участник встречи с Литвиненко, приехал в Лондон из Гамбурга. В этом городе против Ковтуна возбудили дело о хранении и перевозке радиоактивных веществ. Выводы, которые представил советник генпрокурора России, официально не озвучивались немецкой стороной. Но в 2009 году прокуратура Гамбурга сняла все обвинения с Ковтуна, и это можно счесть косвенным признанием его невиновности.
Британцы не отвечали на запросы Москвы, но они не могли на ответить на запрос из Гамбурга. Именно поэтому все, что в понедельник озвучила Генпрокуратура, соответствует действительности, сказал в комментарии РБК фигурант британского дела Литвиненко, ныне депутат Госдумы Андрей Луговой.
Второй казус, служащий иллюстрацией того, как работает Лондон, – история самого Березовского. Как известно, беглый олигарх получил статус беженца в 2003-м. Поводом стало его заявление о том, что на него якобы покушались летом того года. Но это покушение было инсценировкой, подчеркнул Атмоньев. И здесь уже советник генпрокурора сослался не на немцев, а на самих британцев, официально признавших, что покушение было фальшивкой. Представитель МВД Хейзел Блирс сообщила о прекращении расследования покушения на Березовского в связи с отсутствием объективных доказательств. Следует добавить, что это заявление МВД было сделано на слушаниях в парламенте (куда уж официальнее!), и довольно скоро после «покушения» – в 2004 году.
Через 10 лет после получения вида на жительство в Британии Березовский погибает. Официальная версия – самоубийство. Но заметим, что за два месяца до смерти беглый олигарх написал Владимиру Путину личное письмо. В нем он признал, что совершил массу ошибок, попросил у российского президента прощения и обратился с просьбой дать ему возможность вернуться в Россию. Об этом сообщил Дмитрий Песков, о письмах Березовского говорил и сам глава государства. И это не «версия Москвы» – ведь в марте 2013-го и Forbes сообщал: бывший олигарх говорил, что потерял смысл жизни и хотел бы вернуться в Россию.
«Как только Березовский, как следует из прессы и его заявлений, собрался вернуться в Россию, в этот момент происходит факт его смерти, – заметил замгенпрокурора России Саак Карапетян. – Кому это было выгодно, чтобы Березовский не въезжал в РФ, не разглашал ту закрытую информацию, которой он обладал, – это очевидно: в первую очередь британским властям».
Смерть Березовского пришлась на тот момент, когда главой МВД Британии была Тереза Мэй. Министр Мэй так же упорно отклоняла запросы России о выдаче преступников, как премьер-министр Мэй отклоняет просьбы об участии в расследовании дела Скрипаля.
Выкладывая карты на стол, Генпрокуратура России «перебросила мостик» между несколькими эпизодами – настоящим отравлением Скрипаля, «фейковым» покушением на Березовского и делом Литвиненко. Ключевая фигура – еще один эмигрант, Владимир Терлюк. В июле 2006 года Терлюк сообщил российской Генпрокуратуре: Березовский, Литвиненко и сотрудник Березовского Александр Гольдфарб склоняли его, Терлюка, к ложному доносу о том, что он якобы сотрудник российских спецслужб, посланный отравить Березовского. Именно письмо Литвиненко и Гольдфарба стало основанием для того, чтобы беглому олигарху дали статус беженца.
Прошло около полутора десятков лет, но именно сейчас, после отравления Скрипаля, Терлюк стал бояться за свою жизнь, отметили в Генпрокуратуре. В подтверждение этого была представлена записка эмигранта, которую приводит РИА «Новости». Терлюк мог стать объектом покушения вместо Скрипаля – такую версию озвучил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Исчерпывающие ответы на вопросы, кто был инициатором отравлений Литвиненко и Скрипаля и что кроется за смертью Березовского, по-прежнему не даны, и не даны благодаря «стараниям» Лондона. Но ответ на классический вопрос «кому выгодно?» очевиден, учитывая крайне похожие сценарии.