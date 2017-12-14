Генпрокуратура описала сценарий раскрутки дел Скрипаля, Березовского и Литвиненко

Британские власти раскручивают дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко по одному сценарию – за вбросом обвинений следуют требования антироссийских санкций, заявил замгенпрокурора России Саак Карапетян.

По его словам, нынешний сценарий антироссийской кампании уже использовался для «бездоказательных обвинений в адрес России по поводу мнимого покушения на Бориса Березовского в Лондоне летом 2003 года и обстоятельств смерти в Великобритании Александра Литвиненко в ноябре 2006 года», передает РИА «Новости».

Карапетян отметил, что во всех этих случаях субъектами провокаций становились преследовавшиеся в России за тяжкие преступления лица, которые к тому же выступали с заявлениями против российских властей. По его словам, таким образом искусственно «создавался ложный мотив для их физического устранения».

Накануне генпрокурор Юрий Чайка сообщал, что с 2002 года Россия отправила Великобритании запрос о выдаче 61 человека, которые обвиняются или уже осуждены за совершение экономических преступлений.

Карапетян добавил, что Британия отклонила наибольшее число запросов из России о выдаче преступников в бытность главой МВД Терезы Мэй. Он также пообещал, что Россия обнародует переписку Мэй в то время, когда она занимала пост министра внутренних дел Британии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее также говорил, что смерти в Великобритании Бориса Березовского, экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко и отправление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля являются звеньями одной цепи.