Захарова указала на загадочное обстоятельство в ситуации вокруг Скрипалей

За месяц после инцидента в Солсбери по непонятным причинам никто так и не увидел британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые, как сообщают британские власти, были отравлены нервно-паралитическим веществом и пришли в себя, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Прошло уже больше месяца, но до сих пор их [Скрипалей] никто не видел», – приводит ее слова ТАСС.

Дипломат отметила, что нет никакой возможности каким-либо образом с ними установить связь ни СМИ, ни российской стороне. «Хотя Россия отправляла британской стороне ноты для того, чтобы ей была предоставлена такая возможность», – указала она.

Захарова предположила, что утечки в прессу по делу Скрипалей делаются сознательно.

Ранее в четверг ОЗХО подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом». Подчеркивается, что определить происхождение вещества невозможно, а «Новичок» в докладе не упоминается. Россия получила доклад ОЗХО.

Британия, однако, интерпретировала этот доклад в свою пользу. Так, глава МИД Великобритании Борис Джонсон уверен, что только Россия могла быть источником нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.