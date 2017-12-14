В деле Скрипаля ОЗХО склонилась в пользу Британии

Организация по запрещению химоружия «не дала той реакции», на которую рассчитывали наши дипломаты. Исполком ОЗХО отказался инициировать совместное российско-британское расследование инцидента в Солсбери, чего добивалась Москва. Утешением служит то, что в ОЗХО у нас образовалась «группа поддержки» – 14 стран. С их помощью Россия надеется теперь провести «альтернативное» следствие.

В среду в Гааге состоялось чрезвычайное заседание Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посвященное «делу Скрипалей». Россия созвала заседание ОЗХО, чтобы «рассмотреть ситуацию вокруг утверждений о несоблюдении» Конвенции по запрету химоружия, в котором Лондон обвиняет Москву.

Уже в начале заседания наше постпредство при этой организации сообщило: «14 стран – членов организации поддержали совместное заявление в ОЗХО по инциденту в Солсбери». Наше посольство в Нидерландах привело в своем Twitter список этих «диссидентов». Это Белоруссия, Сирия, Казахстан, Армения, Венесуэла, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Никарагуа и Куба, а также три страны, которые сейчас входят в Исполнительный совет: Иран, Азербайджан и Пакистан. В совет также входит и сама Россия.

В заявлении содержался призыв использовать весь потенциал Конвенции о запрещении химического оружия и решить все претензии в «в правовых рамках». Всего в ОЗХО входит 191 страна, из которых 41 – на основе ротации, по очереди входит в исполком (Исполнительный совет).

«Представьте, пожалуйста, конкретные доказательства причастности РФ к якобы отравлению Скрипаля и его дочери, – потребовал на заседании замминистра промышленности и торговли России Георгий Каламанов, обращаясь к британской делегации. – Подкрепите свои слова фактами, а не публичными заявлениями, что Россия будто бы отказывается реагировать на требования Великобритании – предоставить некую информацию о вовлеченности нашей страны в это преступление».

Выступил на заседании в Гааге и глава химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игорь Рыбальченко. Он предложил членам Исполсовета подписать заявление о совместном расследовании инцидента. «Его сердцевина – призыв Исполсовета к России и Великобритании совместно работать в соответствии с положениями КЗХО, а также поручение гендиректору содействовать в налаживании технического сотрудничества», – сказал Рыбальченко.

Но страны Евросоюза ответили на это отказом, выступив на заседании с общей позицией. Ее озвучил на заседании полпред Болгарии. «Обоснованием» отказа стало то, что Россия якобы не «не показала позитивной реакции» на британские предложения, цитирует его РИА «Новости». Зато ЕС выразил полное доверие расследованию по делу Скрипаля, которое ведет Британия, и ее сотрудничеству с техническим секретариатом ОЗХО. Врио постпреда Британии при организации Джон Фогго подтвердил, что его страна отказывается расследовать инцидент вместе с Россией.

«В Конвенции о запрещении химоружия нет такого требования, чтобы жертва вовлекала возможных организаторов в совместное расследование», – сказал Фогго, назвав предложение Москвы «извращенным».

После заседания российские дипломаты не скрывали своего разочарования. «В целом это не тот характер и не то содержание реакции на наши вполне резонные, законные и логичные вопросы, которые мы передали в Техсекретариат ОЗХО, – посетовал ТАСС замминистра иностранных дел Сергей Рябков. – Нам не хотелось бы думать, что тем самым организация начинает все глубже втягиваться в недостойные политические игры Великобритании и ее союзников».

После этого российской делегации озвучили и план «Б» – сформировать из союзников внутри ОЗХО что-то вроде альтернативной следственной группы, или некий «третейский суд». Идею на заседании предложил все тот же Игорь Рыбальченко.

«Учитывая, мягко говоря, неприязненные отношения британцев к нам, мы выражаем готовность к разным вариантам», – заявил он. Если такая «многосторонняя экспертная группа с подключением специалистов» будет создана, к ее работе может подключиться и Британия, дипломатично предложил Рыбальченко. «Британская сторона могла бы пригласить участвовать в этой совместной работе тех, кого она захочет там видеть. Но тогда и мы попросим некоторых из наших партнеров отрядить в эту группу своих представителей», – заметил представитель России. Впрочем, уже ясно, что Лондон подыгрывать Москве и здесь не станет.

В общем, заседание исполнительного совета ОЗХО показало, что не все страны, представленные в этом руководящем органе, поддержали «мнение англосаксонских держав», пояснил газете ВЗГЛЯД химик, бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин. По его оценке, «это неплохо – 14 стран», из которых три входят в Исполнительный совет.

Что касается британского отказа от совместного расследования, то он неконструктивен по сути, но все же не нарушает букву устава ОЗХО. «Если же англичане не хотят сотрудничать с другой конкретной страной – членом ОЗХО, то это нельзя считать серьезным нарушением», – заявил Никулин. «Нарушение произошло бы в случае, если бы Лондон отказался привлекать саму ОЗХО к расследованию. Такое сотрудничество – обязанность страны – члена организации», – указал собеседник.

На прошлой неделе гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил: Британия имеет право не консультироваться с Россией по «делу Скрипаля». Гендиректор сослался на Конвенцию о запрещении химоружия.

«Британия предпочла применить статью 8 – запросить техническую поддержку ОЗХО», – цитировал Узюмджю ТАСС. Россия же ссылалась на другую статью Конвенции, 9-ю. Она позволяет стране – участнице ОЗХО просить другую страну провести инспекцию. Но эта статья – «право, а не обязательство», как заявил гендиректор ОЗХО.

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Накануне британская лаборатория «Портон Даун» выступила с сенсационным признанием, что не нашла доказательств российского происхождения «Новичка». В британском МИДе после этого вынуждены были признать, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях . Ранее, однако, глава МИДа Борис Джонсон утверждал, что российский след в «деле Скрипалей» нашел как раз «Портон Даун». Косвенно британский МИД в среду признался в этом обмане. Он удалил в своем Twitter пост от 22 марта о том, что эта лаборатория подтвердила российское происхождение «Новичка» (он же вещество А-234).

Многие ожидали, что признание лаборатории поможет укрепить российские позиции на заседании ОЗХО, но этого, похоже, не случилось. Большинство участников заседания в Гааге не решилось прямо пойти против позиции Евросоюза. Тем временем гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю уточнил, что взятые экспертами этой организации в Солсбери анализы разделены и отправлены в четыре специализированные лаборатории. «Страны не были проинформированы, какие именно лаборатории были выбраны для проведения анализов», – уточнил гендиректор. Результаты анализов, пообещал Узюмджю, в начале следующей недели будут переданы Британии. Передавать их остальным членам исполкома можно будет лишь с разрешения самого Королевства. Впрочем, Фогго уже объявил, что его страна на это согласна.