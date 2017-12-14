Желание наказать Россию подталкивает Лондон к радикальным шагам

Великобритания всерьез рассматривает возможность сделать то, на что не решились даже Соединенные Штаты – нанести удар по российским государственным облигациям. Закрытие доступа к обслуживанию евробондов в Лондоне действительно станет для российской экономики потрясением. Но куда большим – и для самой британской. Почему?

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй проанализирует возможность ввода ряда ограничений на обслуживание евробондов России клиринговыми палатами королевства, сообщает британское издание Guardian. Глава британского МИДа Борис Джонсон назвал эту идею интересной.

Предложил ее британский исследователь из Harvard Society of Fellows Эмиль Симпсон. По его мнению, санкции Запада слишком ограниченны и затрагивают лишь людей и сектора экономики, тогда как удар по евробондам России затронет российское государство в целом.

Буквально в марте Россия выпустила еврооблигации на 4 млрд долларов (облигации «Россия-2019» и «Россия-2017») при содействии королевских клиринговых палат, возмутился председатель комитета парламента Великобритании по иностранным вопросам Том Тугендхат.

«Сейчас Россия может заимствовать на финансовых рынках ЕС и США, несмотря на западные санкции, и затем, уже своими силами, поддерживать находящиеся под санкциями и связанные с Кремлем банки и энергетические компании», – цитирует издание Тугендхата. Он предложил запретить западным клиринговым палатам, в том числе Euroclear и Clearstream, совершать операции с евробондами РФ. Эта мера, на его взгляд, будет мешать перепродаже бумаг на вторичном рынке, а также отпугнет европейских и американских инвесторов.

Ранее запретить давать России деньги в долг через фондовые рынки хотели и США. Однако эти угрозы так и остались нереализованными. В то, что на такой шаг решится Великобритания, рынки пока не верят (реакция спокойная). Ведь в этом случае Великобритания подставит себя куда больше, чем Россию. Пока что в антироссийском угаре наносила себе столь крупный вред разве что Украина. И все же в свете дипломатической войны уже ничего нельзя исключать.

«Британские власти находятся в пылу своих желаний наказать Россию, и нейтральная реакция российских чиновников вызывает еще более протестные настроения. В этих условиях Британия может предпринять любые меры, в том числе и импульсивного характера», – не исключает начальник аналитического отдела банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

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Если политический угар все-таки возобладает над здравым смыслом и Великобритания закроет доступ клиринговым организациям к обслуживанию российских евробондов, это действительно нанесет сильный удар по экономике России, считает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук.

«Такой шаг может привести к тому, что западные инвесторы предъявят облигации к погашению. России в короткий срок будет сложно это сделать, хотя в целом эта проблема решаема. Большие проблемы могут испытать госкомпании – их суммарный внешний долг в несколько раз больше, а залогом под еврооблигации в ряде случаев выступают реальные активы», – объясняет Ткачук. По данным на третий квартал 2017 года, уровень госдолга РФ составил 38 млрд долларов по евробондам (внутренние займы – 122 млрд долларов).

Самое простое, чем может ответить Россия в этом случае, – вовсе отказаться от обслуживания своих долгов. Но надо понимать, что это будет означать полный разрыв отношений с западными странами. Другой возможный ответ – еще большая переориентация в сторону азиатских площадок, Китая и Японии. До конца этого года Минфин, например, планировал разместить облигации еще на 3 млрд долларов: 2 млрд хотели размещать в евро, а 1 млрд – в юанях, то есть на китайской бирже.

Как вариант, Россия может использовать возможности Внешэкономбанка для выхода на международные рынки капитала. В этом случае нерезиденты также смогут приобретать российские долговые бумаги, считает Анна Устинова из «КИТ Финанс Брокер».

Сила удара Британии во многом будет зависеть от того, поддержит ли Великобританию Евросоюз. Если Брюссель проигнорирует инициативу Лондона, то самостоятельные британские действия будут не столь критичны для России.

«Суверенные евробонды не столь активно размещаются, чтобы запрет их оборота на лондонских площадках имел сокрушительное влияние на российскую экономику. Основной оборот евробондов приходится на Лондон, однако и во Франкфурте наши бумаги также торгуются активно», – говорит Евстифеев. Если Германия не будет солидарна в этом вопросе с Британией, то Россия просто перейдет на франкфуртскую площадку. Франкфурт, Гонконг и Токио будут только рады потеснить Лондон, там встретят клиентов с распростертыми объятьями, согласен Ткачук.

Еще один важный вопрос ­– как Великобритания намерена заставить клиринговые системы Euroclear и Clearstream отказаться от обслуживания российских евробондов? Ведь на самом деле они не являются британскими, их головные офисы находятся в Брюсселе и во Франкфурте. Сделать это можно только при политической поддержке ЕС.

Сама Великобритания лишь подорвет собственные позиции в качестве финансовой столицы мира. Деловой центр Лондона и так оказался под ударом из-за Брексита, и политический шаг против долгов России может создать проблемы в первую очередь для британских инвесторов.

«Важно понимать, что в доступности российских евробондов на международных рынках капитала заинтересованы в первую очередь сами нерезиденты.

Российские долговые бумаги обеспечивают высокую доходность», ­– говорит Устинова.

Об этом говорят и размещенные в марте новые 11-летние суверенные еврооблигации России, и дополнительный выпуск бондов с погашением в 2047 году. Спрос составил целых 6,5 млрд долларов, превысив предложение. Причем большая часть удовлетворенных заявок (64%) оказалась в руках инвесторов из Великобритании (39%) и США (25%). На инвесторов из России пришлось лишь 22% заявок. Оставшиеся 14% пришлись на инвесторов из Европы и Азии.

«Ухудшение инфраструктуры по российским евробондам будет еще одним доводом для британских банков «переехать» из Лондона в ЕС», – говорит Владимир Евстифеев. В 2017 году основные банки, например, говорили, что намерены перевести десятки тысяч рабочих мест в Евросоюз из-за неопределенности функционирования финансового центра Лондона в связи с выходом из ЕС.