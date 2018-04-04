Британия сочла предложение России о совместном расследовании «извращенным»

Предложение России о совместном расследовании дела Скрипаля «извращено», заявил представитель британской делегации на спецзаседании ОЗХО, созванном Москвой в связи с делом Скрипаля.

Британская делегация считает, что предложение России сделано для того, чтобы «уйти от вопросов, на которые должна ответить», сообщает Reuters.

ЕС также отклонил это предложение.

Ранее сообщалось, что Евросоюз отказался поддержать проект заявления по итогам специального заседания ОЗХО, а и.о. постпреда Британии в организации на заседании заявил, что Лондон не согласится на совместное с Россией расследование.

Ранее сообщалось, что российское заявление в ОЗХО по ситуации с инцидентом в Солсбери поддержали 14 стран-членов организации.