Воевавший против России чемпион мира по кикбоксингу ликвидирован в ДНР

Tекст: Антон Антонов

Комитет сообщил, что в сентябре Головатюку должно было исполниться 29 лет. При этом комитет не раскрыл подробности смерти Головатюка, передает ТАСС.

«Российская газета» со ссылкой на соцсети пишет, что он был ликвидирован 31 августа в районе Селидово в ДНР.

Напомним, Селидово находится в 20 км от Красноармейска (Покровска), там сейчас активно наступают российские войска.