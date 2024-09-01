Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.15 комментариев
Воевавший против России чемпион мира по кикбоксингу ликвидирован в ДНР
Чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, который участвовал в боевых действиях против России в составе вооруженных сил Украины, погиб в зоне проведения российской специальной военной операции, сообщил комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады.
Комитет сообщил, что в сентябре Головатюку должно было исполниться 29 лет. При этом комитет не раскрыл подробности смерти Головатюка, передает ТАСС.
«Российская газета» со ссылкой на соцсети пишет, что он был ликвидирован 31 августа в районе Селидово в ДНР.
Напомним, Селидово находится в 20 км от Красноармейска (Покровска), там сейчас активно наступают российские войска.