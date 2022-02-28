Мэр украинской Ахтырки пригрозил расстреливать мародеров

Украина согласилась на переговоры в Гомеле

Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию.

«Буквально около 15 часов к нам поступило подтверждение о проведении переговоров, переговоры пройдут в Гомельской области, как мы предлагали», – передает его слова РИА «Новости».

«Сейчас отрабатывается маршрут и выбирается наиболее оптимальная точка на территории Гомельской области, где будет обеспечена максимальная безопасность для украинской стороны. Мы со своей стороны гарантируем стопроцентную безопасность маршрута, проезда, и будем ждать на этом месте делегацию администрации Украины», – добавил Мединский.

Он подчеркнул, что Россия готова вести переговоры в любое время суток. «Для нас, повторюсь, каждый час – это спасенные жизни наших братьев – украинских граждан, мирных жителей – и спасенные жизни тех украинских солдат, которые пока еще находятся на линии противостояния. Поэтому мы готовы проводить переговоры, российская сторона и российская делегация готовы проводить переговоры в любое время суток с целью достижения мира», – сказал Мединский.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и российская делегация полностью готовы к переговорам и ожидают украинцев.

О готовности украинской стороны к переговорам президенту России Владимиру Путину сообщил его белорусский коллега Александр Лукашенко, который ранее созвонился с главой Украины Владимиром Зеленским.

«После этого президент Лукашенко обратился к российской стороне – президенту Путину – с просьбой не отзывать российскую делегацию в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область», – цитирует Пескова ТАСС.

В делегацию России входят руководящие работники на уровне заместителей министра обороны России, МИД, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Глава официальной делегации переговорщиков – Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что российская делегация ожидает ответа от Украины по поводу переговоров до 15.00 по белорусскому времени.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что представители Украины не приедут в Гомель на переговоры с Россией, поскольку Киев требует провести их в любом другом городе.

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Зеленский ранее заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике. По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.

Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции.