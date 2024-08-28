ВСУ покинули ряд позиций на востоке Селидова около Красноармейска

Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.0 комментариев
Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.0 комментариев
Сегодня 125 лет со дня рождения Андрея Платонова. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.0 комментариев
Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?14 комментариев
Аналитик Онуфриенко указал на сложности наступления после освобождения Новогродовки
«Наступление ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении в последнее время ускорилось. После освобождения Красного Яра и Крутого Яра наши военные завязали бои в Николаевке – небольшом селе, от которого до окраин Мирнограда (Димитрова) остается порядка 800 метров. Это один из крупных городов, который наравне с Селидово, Украинском, Курахово и Покровском на протяжении почти десяти лет считался глубоким тылом ВСУ», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Кроме того, на завершающих стадиях находятся бои в Гродовке и Новогродовке, добавил он. По поступающей информации, российская армия контролирует южную и центральную часть Новогродовки, рассказывает аналитик. «Насколько известно, бойцы ВС России уже вышли на окраины села Мемрик. Этот населенный пункт расположен западнее Карловки, за пределами того укрепрайона, который противник пытался выстраивать после потери Авдеевки вдоль западного берега реки Волчья и Карловского водохранилища. Причем это третья линия обороны ВСУ», – сказал Онуфриенко.
«Здесь украинская группировка фактически оказалась перед выбором: либо оставить свои позиции и отойти, либо сдаться – третьего варианта я у них не вижу. Положение противника можно охарактеризовать как плохое, потому что до Покровска остаются десятки километров, а Мирноград (Димитров) уже видно без бинокля. Поэтому на это обратили внимание и в Киеве, и в Вашингтоне», – отметил аналитик.
При этом говорить о численности группировки ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении сложно. «Киев для проведения курской авантюры был вынужден перебросить часть подразделений, находящихся в том числе в Донбассе. Из интервью украинских военнослужащих западным изданиям следует, что их сняли как раз с Красноармейского (Покровского), Дзержинского (Торецкого), Часов Ярского направлений», – пояснил спикер.
Тем не менее продвижение ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении будет сопровождаться некоторыми трудностями. «Со сложностями мы столкнемся после освобождения Новогродовки. Там расположена шахта «Новогродовская № 3» и шахта «Котляревская». Они на 40-50 метров возвышаются над местностью, поэтому зачистить эти укрепления противника будет непросто. Однако, скорее всего, их доработает авиация», – детализировал Онуфриенко.
У ВСУ же проблемы посерьезнее. «Дело в том, что на этом направлении они не успели создать устойчивую линию обороны, поскольку не рассчитали темпы наступления наших войск. Поэтому противник создавал оборону сначала в районе Орловки, потом западнее – вдоль реки Волчья. Если бы украинские военные сосредоточились на создании линии на Красноармейском (Покровском) направлении, то это стало бы для нас препятствием. Но на деле у ВСУ получилось несколько недостроенных, необорудованных обрывков. И теперь они при недостатке личного состава и техники отступают значительно быстрее, чем месяц назад», – заметил эксперт.
Спикер также обратил внимание на обстановку на Дзержинском (Торецком) направлении. «После освобождения Нью-Йорка (Новгородского) бои идут в районе Нелеповки. Также российские бойцы ведут уличные бои в Торецке вдоль всей восточной части города, где он смыкается с пригородами Железного, Артемова, Дружбы. В перспективе, когда военные ВС России закончат бои в Нелеповке и продвинутся дальше, Торецк может оказаться в полукольце», – заключил Онуфриенко.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер признал, что российские силы продвигаются на Красноармейском (Покровском) направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. Он сообщил, что США «внимательно следят за этим». «На этой приграничной территории идут тяжелые бои», – отметил Райдер. Пресс-секретарь американского военного ведомства заверил, что США «продолжат поддерживать связь, консультироваться с украинцами, чтобы лучше понять их потребности» в военной помощи.
Между тем Владимир Зеленский назвал ситуацию на Красноармейском направлении самой сложной для ВСУ. Он отметил, что там происходит «больше всего российских штурмов». Зеленский проинформировал, что после доклада главкома Александра Сырского принято решение усилить это направление.
Генштаб ВСУ также сообщил о напряженной ситуации для ВСУ на Дзержинском (Торецком) направлении (подконтрольная Киеву часть ДНР). В сводке Минобороны России от 20 августа сообщалось, что группировка «Центр» освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР. Газета ВЗГЛЯД писала, что взятие этого населенного пункта открыло для армии России путь на запад.
Медведев указал на угрозу для страны при игнорировании вопросов миграционной политики
Медведев отметил, что «миграционная политика – это очень сложная и тонкая вещь». По его словам, нельзя просто заявить, что на Западе «все провалили», а «мы молодцы». Медведев признал, что в России «в этой сфере тоже очень много проблем», передает ТАСС.
Как подчеркнул Медведев, опыт стран Запада демонстрирует, что «вообще может произойти» с государством, если «в угоду каким-то либеральным ценностям» игнорировать проблемы миграционной политики. «Страна может просто треснуть», – заявил он.
Медведев указал, что простого решения миграционного вопроса нет, поскольку необходимы трудовые ресурсы. Однако, подчеркнул он, приезжие «должны жить по нашим правилам». Они «должны чувствовать себя частью страны», понимать историю России, владеть русским языком, «правильно себя вести» и не «навязывать нам никакие порядки».
Медведев подчеркнул, что не должно быть «испытательного срока» – если мигрант не уважает «законы страны пребывания», от него следует «моментально избавляться», осуществив «высылку в максимально короткий срок». Как указал Медведев, такова «практика и других стран». При этом, заметил он, универсального средства в данном вопросе нет.
Напомним, представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что количество пунктов сдачи экзаменов по русскому языку иностранцами в России сократилось в пять раз с декабря из-за выявленных нарушений. Депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому трудовые мигранты больше не смогут привозить в Россию свои семьи.
В связи с атакой БПЛА в двух населенных пунктах Воронежской области провели временную эвакуацию жителей
Гусев сообщил в Telegram, что в Россошанском районе силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал, но в результате падения обломков БПЛА произошло «возгорание вблизи взрывоопасных объектов».
Подчеркивается, что детонации не было. Однако оперативные службы решили временно эвакуировать жителей двух населенных пунктов. Пожар потушили местными силами, жители возвращаются домой, сообщил Гусев.
В субботу в Острогожском районе региона ввели режим ЧС для ликвидации последствий после ночной атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков беспилотников произошла детонация взрывоопасных объектов.
Марочко: ВС России заманили в ловушку и уничтожили до взвода «азовцев» на севере ЛНР
По его словам, разведка выяснила, что группа боевиков из 12-й бригады спецназначения «Азов» планирует штурмовать северо-западнее населенного пункта Макеевка, после чего было принято решение о временном оставлении нескольких передовых позиций в районе Нововодяного для заманивания в них противника, передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что нацисты повелись на уловку и, зайдя на позиции ВС России, попали в огневой мешок, после чего, потеряв около взвода, отошли на изначальные рубежи.
Ранее Марочко заявил, что подразделения ВСУ перешли к позиционным боям у Волчанска Харьковской области из-за нехватки сил и средств.
По его словам, одним из заданий нападения на Курском направлении было отвлечение значительных сил ВС России с других направлений, в первую очередь Покровского и Кураховского, но Россия эти планы разгадала, поэтому «продолжает сосредотачивать основные усилия на покровском направлении», передает ТАСС.
Сырский добавил, что ситуация на Красноармейском направлении остается «довольно сложной» для ВСУ, а командование пытается сделать «все возможное для стабилизации обстановки».
Ранее во вторник сообщалось, что оставшаяся в Гродовке под Красноармейском группировка ВСУ попала в окружение.
Зеленский назвал мирный план Китая по Украине «просто политическим заявлением»
Зеленский в интервью O Globo отметил, что команда президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы передала Киеву «резолюцию» еще до июньской конференции по Украине в Бюргенштоке, передает ТАСС.
Однако, как подчеркнул Зеленский, Лула да Силва отказался участвовать в конференции. Зеленский указал, что Бразилия не желает присоединяться к так называемому мирному плану Украины, но «присоединилась к китайскому плану».
По словам Зеленского, глава правительства Индии Нарендра Моди во время визита на Украину спросил о том, как украинский лидер относится к предложениям Пекина. Зеленский ответил, что китайский план по урегулированию – «не план», а «просто политическое заявление».
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что между украинской «формулой мира» и планом по урегулированию конфликта на Украине, который продвигают Бразилия и Китай, есть конкуренция.
Украинские власти сбежали и оставили Селидово в ДНР без коммунальных служб
Источник РИА «Новости» рассказал, что из города «выехали все службы – нет коммунальных служб», налоговой, а «администрация выехала еще в начале августа», забрав «все документы».
Как сообщил источник, город живет практически без связи, «нет воды, газа, света». «На сегодняшний день вообще ничего нет, воду берем из единственной скважины», – сказал он.
При этом источник отметил, что не так давно «в городе вообще никого не было», имея в виду не только городские службы, но и военных. Сейчас же в Селидово «активно заходят украинские военные», которые готовятся вести бои в городской черте.
Напомним, украинский вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Красноармейска, Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться. Однако, по словам источника, жители Селидово запасаются едой, оборудовали подвалы.
Сегодняшнее представление о тактике ведения боевых действий разительно отличается от представления, которое было до начала СВО, завил Медведев, передает ТАСС.
«Появились новые виды оружия, новые способы ведения боевых действий, и это изменило вообще всю военную науку, ну и практику, конечно», – сказал он.
Ранее Медведев заявил о победе России в СВО в ближайшее время.
Бывшей сотруднице администрации Белгородской области Шинкарук предъявлено обвинение в подготовке теракта
Во Втором Западном окружном военном суде рассматривается уголовное дело по статьям об участии в террористическом сообществе, о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору, о приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и об их обороте, а также о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, передает ТАСС.
В правоохранительных органах заявили, что Шинкарук участвовала в террористическом сообществе с целью совершения теракта. По версии следствия, осенью 2022 года она сняла и спрятала в тайник более 100 тыс. рублей «с целью совершения преступления». Ей помогал Холодков, который «перемещал в тайники взрывчатые устройства и осуществил передачу денежных средств на сумму свыше 400 тыс. рублей».
Следствие считает, что деньги предназначались пока не установленным сообщникам, которые собирались устроить теракт. Через мессенджеры преступники связывались с кураторами с Украины.
Шинкарук отрицает вину и утверждает, что деньги передавала по просьбе мужа. Холодков также не признает вину. Холодкова арестовали в ноябре 2022 года, тогда же была задержана и заключена под стражу Шинкарук.
В августе ФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины. В Москве был задержан ученый по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб. В Кургане задержали жителя соседнего региона, сотрудничавшего с украинским министерством обороны.
Представитель Пентагона Райдер сообщил о сохранении ограничений на использование Киевом оружия США против России
Райдер сообщил, что в данном вопросе политика США «не меняется». ВСУ разрешено применять американскую военную помощь «для самообороны от трансграничных атак и для ответного огня», сказал он. Однако, как пояснил Райдер, относительно «ударов на дальнее расстояние, глубоких ударов вглубь России» политика Вашингтона «остается прежней», передает РИА «Новости».
Райдер заявил, что США «не находятся в состоянии войны с Россией и не стремятся к конфликту с Россией». По его версии, США лишь «поддерживают демократическую страну», которой требуется оружие для самообороны.
Напомним, заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель признал, что США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам.
Как сообщил источник ТАСС, сложившаяся оперативная обстановка в окрестностях Гродовки привела к оперативному окружению группировки ВСУ.
Он добавил, что наибольшее сопротивление противник пытался оказывать в районе железнодорожной ветки, где потерял до взвода личного состава.
Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что после того, как украинское командование перебросило часть подразделений в Курскую область, наступление ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении ускорилось.
По данным источников, состояние военного корреспондента продолжает улучшаться – он переведен из реанимации в ожоговое отделение, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Отмечается, что Поддубный уже проявляет активность, а врачи разрешили ему принимать посетителей.
Напомним, в начале августа Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Позднее его доставили в НИИ им. Склифосовского в Москве. С журналистом созвонился президент России Владимир Путин.
Отмечается, что удары ВС России нанесли значительный ущерб всей украинской военной и энергетической системе, передает РИА «Новости».
Меркурис добавил, что такие действия России существенно подрывают способность Украины вести боевые действия и обеспечивать жизнедеятельность населения.
Эксперт также выразил опасение, что это может быть лишь началом серии подобных атак.
Напомним, в понедельник ВС России нанесли массированный ракетный удар по целям в 15 областях Украины.
Белоусов поздравил 589-й и 433-й мотострелковые полки с освобождением Орловки в ДНР
Как сообщило в Telegram Минобороны, Белоусов поздравил командование и личный состав 589-го гвардейского мотострелкового Берлинского Краснознамённого ордена Кутузова полка с освобождением Орловки. Белоусов заявил, что в боях за Бердычи, Новоалександровку и Евгеновку военные также продемонстрировали «образцы смелости и отваги».
Поздравления были направлены и 433-му мотострелковому Краснознаменному полку имени Донского казачества, который, «показывая пример стойкости и упорства в боях», также участвовал в освобождении Орловки. Кроме того, полк освобождал от неонацистов населенные пункты Бердычи, Очеретино и Евгеновка.
«За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, более 2,5 тыс. военнослужащих награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия», – сказано в сообщении.
Напомним, накануне Минобороны сообщило, что группировка «Центр» взяла под контроль населенный пункт Орловка.
По его словам, ВС России на этом направлении уже подошли к краю линии обороны ВСУ. «Золотой» добавил, что если их «проломить», дальше противник «посыплется вплоть до Славянска и Краматорска», передает ТАСС.
Он добавил, что сейчас основная задача на направлении – выйти на Северск, но «оборона ВСУ строилась не день, неделю и не месяц», так что нужно хорошо подготовиться.
Также он сообщил, что силы противника находятся под большим давлением российских войск, ВС России не дают ВСУ маневрировать.
«Золотой» отметил: за время боевых действий бойцы его бригады научились противодействовать даже самым неприятным видам вооружения типа дронов, которые сбивают из стрелкового оружия.
Он сообщил также, что противник испытывает проблемы с личным составом.
«Когда захватывали радиостанции противника, их старший докладывает о ситуации и пленные тоже докладывают о нехватке личного состава. Напротив нас 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ, она несет существенные потери. К ним прикомандировывают батальоны, которые не походят ни для штурма, ни для обороны. Это видно на фронте – они силы пооттягивали (для атак на российское приграничье), а здесь остались силы сдерживания. Если бы не FPV-дроны (только они препятствуют), а так бойцов ВСУ осталось совсем мало», – рассказал «Золотой».
Он уточнил, что бои ведутся против 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, именуемой «Эдельвейсом». Подразделение существовало еще до начала спецоперации, имеет хороший пиар на Украине и известно нацистской идеологией. В частности, в опорных пунктах российские бойцы неоднократно находили символику фашистской Германии, пришитую к украинскому флагу, или же вышивку герба Украины на стягах Третьего рейха.
Ранее командование ВСУ, опасаясь окружения своей группировки на Северском направлении, начало спешно оттягивать войска из-под освобожденной железнодорожной станции Выемка в ДНР.