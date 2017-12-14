Заявление России в ОЗХО по инциденту в Солсбери поддержали 14 стран

Российское заявление в ОЗХО по ситуации с инцидентом в Солсбери поддержали 14 стран-членов организации, сообщило постоянное представительство России при организации.

«14 стран-членов организации поддержали совместное заявление в ОЗХО по инциденту в Солсбери», – приводит ТАСС сообщение российской миссии.

Всего членами ОЗХО является 191 страна.

Отмечается, что Россия считает необходимым убедиться, что проблема инцидента в Солсбери решится «в правовых рамках» с использованием всего потенциала Конвенции о запрещении химического оружия.

Россия ранее созвала чрезвычайное заседание ОЗХО, чтобы «рассмотреть ситуацию вокруг утверждений о несоблюдении» конвенции по запрету химоружия, в котором Великобритания обвиняет Москву.

После этого британский МИД обвинил Россию в попытке подорвать работу ОЗХО по расследованию дела Скрипаля.

Добавим, что Россия получила от ОЗХО ответы на заданные вопросы по делу Скрипаля.

Накануне эксперты британской лаборатории «Портон Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка». В британском МИДе вынужденно заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях.

При этом Лондон утверждает, что заключения «Портон Даун» – лишь часть разведданных, и заявляют о наличии информации, согласно которой Россия произвела и хранила какое-то количество отравляющего газа.