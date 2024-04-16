Си Цзиньпин призвал к проведению мирной конференции по Украине

В ДНР предложили изменить законодательство в отношении пленных

Кимаковский: Демократизация закона активизирует сдачу в плен солдат ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, нужно расширить законодательство России, чтобы украинцы охотнее сдавались в плен, потому что сейчас в рамках российского законодательства при переходе линии фронта они все равно попадают под уголовную ответственность, передает РИА «Новости».

Кимаковский уточнил, что украинцы не хотят воевать против России, но вынуждены это делать, при этом командование ВСУ их пугает уголовной ответственностью при попадании в российский плен, а при создании для пленных «мягкого захода» на территорию России часто проникают преступники.

По его словам, в ближайшее время в России будет работать вот такого рода мягкая сила, и если взять в плен даже десять тысяч, то можно ослабить украинскую армию.

Кимаковский добавил, что в таком случае военнослужащие ВСУ будут не только охотнее переходить на сторону России, но и приводить своих командиров и привозить технику.

«А если мы еще им предложим за это и материальное вознаграждение, например за перевод какого-нибудь карателя или какого-то интересного вооружения, то я думаю, что там от заявок отбоя не будет по переходу украинских военнослужащих на нашу территорию», – добавил Кимаковский.

Ранее издание New York Times сообщило, что украинские мужчины, пытаясь уклониться от армии и сбежать из страны, рискуют собственными жизнями, тысячи украинцев пытаются пересечь румынскую границу вплавь через реку Тиса.