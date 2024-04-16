Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.0 комментариев
Си Цзиньпин призвал к проведению мирной конференции по Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, которую должны признать как Россия, так и Украина.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, передает ТАСС.
Напомним, что специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами.
Как заявлял президент Владимир Путин, Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств».