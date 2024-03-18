  • Новость часаПутин поздравил россиян с 10-летием воссоединения России и Крыма
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    Харитонов, Слуцкий и Даванков поздравили Путина с победой на выборах
    ЦИК: Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей
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    Моди поздравил Путина с победой на выборах президента России
    На концерт в честь 10-летия воссоединения с Крымом на Красной площади собрались десятки тысяч людей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские за рубежом тоже выбрали Россию

    Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис На выборах президента ценится каждый голос

    В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Для Донбасса это были необычные выборы

    Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.

    3 комментария
    18 марта 2024, 20:05 • Новости дня

    Лавров заявил об открытости России к переговорам, но не по «формуле Зеленского»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона открыта к переговорам по теме конфликта на Украине, но не в рамках мероприятий по продвижению «формулы» президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем.

    На сайте ведомства говорится, что министр подтвердил открытость российской стороны к переговорному решению, подчеркнув неприемлемость для России участия в любых мероприятиях по продвижению «формулы Зеленского».

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств».

    18 марта 2024, 14:53 • Новости дня
    Нанесен групповой удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ

    ВС России нанесли удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ

    Нанесен групповой удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по месту проведения совещания командиров украинских вооруженных сил и Службы безопасности Украины, сообщило Министерство обороны.

    Удар наносился авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также за сутки поражена живая сила и военная техника украинских военных в 137 районах.

    Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский Ми-8, сбили 143 украинских дрона, 22 снаряда РСЗО Vampire и «Град», три снаряда «Ураган» и снаряд HIMARS.

    С начала СВО уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 15 992 беспилотника, 486 ЗРК, 15 521 танк и других бронемашин, 1243 машины РСЗО, 8440 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    18 марта 2024, 01:07 • Новости дня
    Путин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»
    Путин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение», заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.

    Путин, отвечая на вопрос о готовности России остановить огонь на Украине по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что Россия «готова рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации будет исходить» из собственных интересов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия «за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются». Он сказал, что Москва готова поддержать стремление «по-серьезному, в долгосрочной перспективе выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение на полтора-два года».

    Отвечая на вопрос, с кем будет договариваться Россия после того, как украинский лидер Владимир Зеленский отменил выборы на Украине, Путин сказал, что данный вопрос ждет «своего кропотливого исследователя». «Мы подумаем об этом», – приводит его слова ТАСС.

    Путин, комментируя предложения присоединить Харьковскую область для исключения атак Украины на российское приграничье, заявил, что «сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда» следует «присоединять». Однако он не исключил создания «определенной «санитарной зоны» на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму». При этом Путин не стал говорить, какой может быть глубина «санитарной зоны». Говоря о возможной «санитарной зоне», Путин заявил, что она будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.

    Напомним, Макрон заявил о намерении Франции обратиться к России с просьбой о режиме прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже. Соревнования планируется провести в этом году с 26 июля по 11 августа.

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    18 марта 2024, 00:31 • Новости дня
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что если украинской стороне нравится бросать ВСУ в «мясорубку» в российском приграничье, то российским войскам это даже выгодно.

    Путин выразил «особые слова благодарности нашим воинам – ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее существования». По его словам, они «обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых – на самом деле исторических российских территориях, да и вообще страны в целом», передает ТАСС.

    Комментируя попытки украинских сил «куда-то забраться, куда-то зайти» на российскую территорию, Путин отметил, что российские войска уничтожают почти 100% этих подразделений противника. «25 танков за это время уничтожено», – сообщил он. По его словам, противник сосредоточил в приграничье и ближайшем тылу около 5 тыс. человек.

    Он сообщил, что при атаках на российское приграничье ВСУ теряют около 40% бойцов, из них 35% безвозвратно. По его словам, «если им так нравится, то в принципе нас это устраивает, потому что они бездумно атакуют». Путин сказал, что для ВСУ это «мясорубка», которая российской стороне «даже выгодна» – «меньше будет личного состава, с которым придется на других участках линии соприкосновения участвовать в боевых действиях».

    Путин указал, что российские войска ежедневно продвигаются в зоне СВО – «постепенно, аккуратно». Как отметил Путин, «это уже чуть больше, чем активная оборона». Подчеркивается, что «в целом инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам», а «на некоторых участках наши парни противника просто кромсают сейчас».

    Он отметил, что высокая явка на выборах связана с драматизмом ситуации и тем, что Россия с оружием в руках защищает свое развитие. Никто не запугал и не сможет запугать жителей приграничных территорий, которые проявляют смелость и мужество, заявил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как провалился украинский план запугать россиян перед выборами, а также какие цели преследовали ВСУ своими попытками прорвать границу России.

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    18 марта 2024, 14:31 • Новости дня
    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»

    «Царьград»: В утечке данных Пентагона есть сведения о «Бахмутской мясорубке»

    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра рассекретил в чате в Discord планы НАТО о помощи ВСУ, а также материалы о боях за Артемовск и так называемой операции «Бахмутская мясорубка».

    Тейшейра, по информации «Царьграда», переснимал ценные документы с бумажных носителей и публиковал их в Discord. Такой масштабной утечки секретных данных, которую организовал Тейшейра, не было со времен Эдварда Сноудена, отмечается в статье.

    Так, американский военнослужащий публиковал секретные данные Пентагона о состоянии «конфликта России и Украины» на 1 марта 2023 года, в которых, в частности, сообщалось, что С-300 и ЗРК «Бук» обеспечивают 89% всего воздушного прикрытия Украины. При этом боезапас «Буков», согласно размещенным данным, будет полностью исчерпан к 31 марта 2023-го, а С-300 – ко 2 мая 2023 года.

    Один из других документов имеет заголовок «Украинские силы в Бахмуте почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации». Кроме того, слитые данные подтверждают прямое участие натовских военных специалистов в сборке и наладке западной военной техники, которую поставляли для нужд ВСУ.

    «Утечка Тейшейры должна была нанести мощный удар по планам НАТО», – говорится в публикации.

    Напомним, Тейшейра, обвиняемый в утечке данных Пентагона, находится под стражей по решению суда в Бостоне.

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    18 марта 2024, 14:59 • Новости дня
    Солдаты ВСУ старше 50 лет начали сдаваться в плен в Запорожской области
    Солдаты ВСУ старше 50 лет начали сдаваться в плен в Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Солдаты ВСУ, чей возраст превышает 50 лет, все чаще стали сдаваться в российский плен в Запорожской области, рассказал командир штурмовой роты 291-го гвардейского полка группировки «Днепр», кавалер ордена Мужества с позывным «Алтай».

    По словам Алтая, в рядах ВСУ появились солдаты в возрасте от 45 лет и даже старше 50 лет. Этих бойцов забрасывают на передний край, где они становятся пушечным мясом. По словам российского командира штурмовой роты, эти военнослужащие ВСУ могут только наблюдать и докладывать, передает ТАСС.

    Он отметил, что эти люди сдаются в плен, настрой у них не боевой.

    Ранее попавший в плен боец ВСУ рассказал, как был брошен сослуживцами под Авдеевкой.

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    18 марта 2024, 09:24 • Новости дня
    Шредер похвалил Шольца за позицию по ракетам Taurus для Украины
    Шредер похвалил Шольца за позицию по ракетам Taurus для Украины
    @ Jens Schicke/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-канцлер Германии Герхард Шредер считает верным решение нынешнего канцлера республики Олафа Шольца не поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные поражать цели на территории России.

    По его словам, Шольц поступает именно так, как он ожидал от канцлера Германии, передает ТАСС. Шредер сообщил также, что не разделяет критики в адрес Шольца, что тот отказался дать Украине Taurus, чтобы прославиться как «канцлер мира».

    Экс-канцлер Германии добавил, что Шольца пытаются выставить человеком, который зря пытается добиться мира.

    «С каких пор посредничество в установлении мира перестало быть задачей ответственного политика?» – отметил Шредер. Он заявил также, что считает атаки оппозиции в связи с отказом канцлера направлять Украине Taurus «просто смехотворными».

    Напомним, Шольц отверг поставку Киеву оружия, для использования которого нужны военные Германии.

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    18 марта 2024, 01:39 • Новости дня
    Путин напомнил предателям из РДК о судьбе власовцев

    Tекст: Антон Антонов

    Так называемому Русскому добровольческому корпусу (организация, признанная в России террористической) и другим предателям, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, «не дадут покоя», правоохранителям поручат «поименно выявлять всех», заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.

    Путин напомнил, что во время Великой Отечественной войны власовцы, которыми руководил «предатель Родины», тоже «воевали против своей Родины с оружием в руках». «Чем они закончили – хорошо известно», – приводит его слова ТАСС.

    Он заявил, что раньше «эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, а сейчас есть такие же люди, которые воюют на стороне неонацистов». Они «с оружием в руках пошли против своей страны».

    По словам Путина, общая численность четырех групп предателей типа «Русского добровольческого корпуса» (организация, признанная в России террористической) достигает 2,5 тыс. человек. Украинская сторона их «как мясо бросает на штурмы», «мясные штурмы», сказал Путин. По его словам, «из этих так называемых добровольцев, не помню, сколько их там применили, где-то, по-моему, до 1,5 тыс., потери примерно 800 человек».

    Путин отметил, что в России «нет смертной казни». «Но мы к этим людям всегда – и сейчас, и в будущем – будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием», – заявил Путин.

    Он сообщил, что правоохранительным органам будет поручено «поименно выявлять всех и применять в отношении людей, которые с оружием воюют против России, соответствующие действия».

    «Мы не дадим им покоя, они должны об этом знать», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Путин заявил, что если украинской стороне нравится бросать свои войска в «мясорубку» в российском приграничье, то российским войскам это даже выгодно.

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    18 марта 2024, 17:43 • Новости дня
    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО

    Военный эксперт Бартош: Размещение базы НАТО в Румынии даст альянсу ряд стратегических и логистических преимуществ

    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Особенности географического положения Румынии делают эту страну крайне привлекательной для наращивания присутствия сил НАТО. Близость к России и Сербии, а также выход к Черному морю дают строящейся в Румынии военной базе колоссальные логистические возможности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно о начале создания крупнейшей в ЕС базы НАТО в Румынии.

    «Выбор Румынии в качестве страны для размещения самой крупной европейской базы НАТО не случаен. Руководство альянса убедилось в невозможности быстрого завершения конфликта на Украине. Ставка на «блицкриг» не сыграла. Теперь объединение готовится к затяжному противостоянию с Россией», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «В связи с этим усиление южных рубежей НАТО выглядит вполне логичным шагом. Румыния расположена в непосредственной близости к зоне СВО. Таким образом, страна имеет колоссальную стратегическую ценность. Кроме того, она граничит с Сербией, а значит, наращивание присутствия альянса на этой территории также усилит давление и на Белград», – отмечает он.

    «В перспективе длительной конфронтации с Россией это дает альянсу широкие возможности для маневрирования. Не стоит забывать и о выходе к Черному морю. В Румынии расположен крупный порт – Констанца. Строительство базы приведет к улучшению местной транспортной инфраструктуры. Соответственно, НАТО серьезно усилит логистические возможности в плане обеспечения восточных государств блока», – считает собеседник.

    «Напомню, еще в середине 2010-х годов Бухарест одобрил строительство базы ПРО в городе Девеселу. Имеющиеся там комплексы обезопасят воздвигаемые в стране военные объекты. Параллельно с этим альянс работает и над наращиванием присутствия в Албании. Речь идет о комплексном подходе: НАТО вцепилось в европейский юг мертвой хваткой и ослаблять ее не планирует», – подчеркивает эксперт.

    «В связи с этим России важно усилить присутствие в Черном море. Нам стоит продолжить планомерное развитие флота. Однако нам нельзя позволять альянсу ввязывать нас в игру на их правилах. Они пытаются спровоцировать нас путем постоянного повышения ставок к гонке вооружений, однако Москва привыкла реагировать на подобные вызовы взвешенно и мудро», –  резюмирует Бартош.

    Ранее в Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европы базы НАТО. Об этом сообщает Euronews. Военный объект займет территорию площадью в 2,8 тыс. гектаров и будет расположен в округе Констанцы. По предварительным подсчетам, стоимость проекта оценивается 2,5 млрд евро. Возводимая инфраструктура сможет принять до 10 тыс. солдат альянса и членов их семей.

    Строительство осуществляется на основе уже существовавшей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану». В настоящее время ведутся работы по созданию подъездных дорог и электросети. Вскоре начнется конструирование новой взлетно-посадочной полосы. В дальнейшем планируется перейти к возведению нового аэродрома.

    «Мы также работаем над возможностью максимальной реализации наземного потенциала базы, что позволит быстро реагировать на изменения в ситуации в сфере безопасности», – поделился деталями строительства Николае Крецу, командир «Михаила Когэлничану».

    Кроме того, ведется проектировка гражданской инфраструктуры на территории военного объекта. На территории базы будут построены жилые помещения, ясли, детские сады, школы, магазины, аптеки и госпиталь. Издание подчеркивает: если задуманные планы осуществятся, то база в Румынии значительно превзойдет по своим масштабам немецкий «Рамштайн».

    «Новый объект станет важнейшим пунктом НАТО, располагающимся в непосредственной близости к южным территориям Украины. Не нужно надеяться, что конфликт завершится в этом или 2025 году. Речь идет о долгосрочном противостоянии», – цитирует газета политического аналитика Дорина Попеску.

    Напомним, еще в 2010 году президент Румынии Траян Бэсеску дал согласие на размещение ракет-перехватчиков альянса на территории военно-воздушной базы Девеселу. В 2014-м на территорию страны были привезены многоцелевые зенитные комплексы Aegis Ashore, оснащенные боеприпасами модели SM-3.

    Усиление НАТО на юге Европы носит комплексный характер. Так, в марте объединение закончило модернизацию бывшей советской базы в Албании, сообщали РБК. Для Тираны этот проект стал крупнейшим в рамках взаимодействия с альянсом за последнее десятилетие. Общая сумма трат на данную инфраструктуру составила 50 млн евро.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что из Румынии в зону спецоперации прибыло 784 наемника, уничтожено – 349.

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    18 марта 2024, 17:21 • Новости дня
    Глава Евросовета Мишель призвал ЕС «готовиться к войне»

    Глава Евросовета Мишель призвал ЕС нарастить заказы вооружений и «готовиться к войне»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Европейского союза должны повысить свои заказы вооружений и боеприпасов у европейской промышленности в два раза к 2030 году, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

    Государства ЕС должны удвоить заказы вооружений, чтобы «готовиться к войне, желая мира», заявил Мишель в своей статье для портала Euractiv, передает РИА «Новости».

    Удвоение заказов даст «больше предсказуемости» компаниям в Европе, многолетние контракты позволят расширить производства оружия.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как европейские политики видят окончание конфликта на украинской территории.

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    18 марта 2024, 15:28 • Новости дня
    СМИ сообщили о смене стратегии ВС России против ВСУ

    Figaro: ВС России перешли на новую стратегию, давя на ВСУ на многих направлениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные перешли на новую стратегию, давя на ВСУ сразу на нескольких направлениях, пишет Le Figaro со ссылкой на французские военные источники.

    Как пишет издание, ВС России вернули инициативу и способны «мучить» своих противников тактикой «тысячи порезов». Le Figaro указывает, что цель российских войск обескровить ВСУ и ослабить их резервы, передает РИА «Новости».

    Источник сообщил, что российские военные давят на украинцев сразу на многих направлениях фронта, а ВСУ не могут держать несколько разных участков на передовой одновременно.

    Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские войска задействовали новую мощную тактику в зоне спецоперации, позволяющую им двигаться вперед.

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    18 марта 2024, 05:51 • Новости дня
    Киев заявил об отсутствии планов продлевать контракт с Газпромом

    Министр энергетики Украины Галущенко заявил об отсутствии у Киева планов продлевать контракт с Газпромом

    Киев заявил об отсутствии планов продлевать контракт с Газпромом
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Антон Антонов

    Киев не собирается продлевать контракт на транзит газа с Газпромом или заключать дополнительные соглашения, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

    Галущенко утверждает, что результаты стресс-теста, устроенного в 2023 году, свидетельствуют о способности газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ работать без транзита газа. По его словам, Киев развивает энергетическую безопасность и независимость Украины, в том числе увеличивая «внутреннюю газодобычу», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    В марте украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти Украины готовы продолжать транзит газа из России по своей территории после 2024 года, если на это будет запрос европейских стран.

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    18 марта 2024, 15:05 • Новости дня
    Минобороны рассказало о попытках проникновения украинских ДРГ в Белгородскую область
    Минобороны рассказало о попытках проникновения украинских ДРГ в Белгородскую область
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские диверсионно-разведывательные группы в последние сутки попытались пройти на территорию Белгородской области, сообщило Министерство обороны.

    Украинские ДРГ попытались пройти через границу в районе поселка Козинка в Белгородской области, они потеряли до 150 человек, два танка, три автомобиля и машину чешского РСЗО Vampire, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также российские подразделения на Белгородском направлении поразили скопления живой силы и техники 105-й, 120-й бригад теробороны и боевиков украинского террористического формирования «РДК» у Поповки, Лукашовки, Великой Писаревки (Сумская область) и Стариц (Харьковская область).

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 80-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны у Максимильяновки, Клещеевки и Красного в ДНР.

    Отражена атака украинских штурмовиков 46-й аэромобильной бригады у Красногоровки в ДНР.

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 380 человек, две боевые бронированные машины, включая американский БТР М113.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 59-й мотопехотной, 31-й, 47-й, 53-й механизированных бригад ВСУ у Нетайлово, Уманского, Очеретино и Новобахмутовки в ДНР.

    Отражены семь атак и контратак украинских штурмовиков 24-й, 47-й механизированных, 78-й десантно-штурмовой бригад у Кирово, Орловки, Бердычей, Семеновки и Тоненького в ДНР.

    На этом направлении ВСУ потеряли до 295 человек, две БМП, три бронемашины и британскую гаубицу FH-70.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 128-й бригады теробороны у Шахтерское и отразила атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ у Урожайного в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла более 130 человек и два БТР.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й механизированной бригад ВСУ у Степногорска и Щербаков в Запорожской области.

    На этом направлении украинская сторона потеряла более 55 человек, гаубицу Д-20 и две САУ «Гвоздика».

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    18 марта 2024, 04:48 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    При этом украинские СМИ сообщали, что в Кривом Роге (Днепропетровская область) и Кременчуге (Полтавская область) звучали повторные взрывы, передает ТАСС.

    Накануне сообщалось о взрывах в городе Ахтырка в Сумской области и на промышленных объектах в Одесской области Украины.

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    18 марта 2024, 09:39 • Новости дня
    Силы ПВО России сбили десять снарядов Vampire ВСУ в Белгородской области
    Силы ПВО России сбили десять снарядов Vampire ВСУ в Белгородской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Силами российской противовоздушной обороны (ПВО) пресечена попытка киевского режима совершить террористический акт на территории России.

    Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью обнаружены и уничтожены в воздухе десять реактивных снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    По данным Минобороны, целью атаки являлись объекты гражданской инфраструктуры.

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    18 марта 2024, 13:01 • Новости дня
    Forbes: В ВСУ не хватает десятков бригад

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия не досчитывается десятков бригад, ей не хватает сил, чтобы провести ротацию войск, утверждает американское издание Forbes.

    Нехватка военнослужащих, вероятнее всего, исчисляется десятками бригад, киевский режим не располагает новыми подразделениями для проведения ротации, утверждает Forbes, передает РИА «Новости».

    У поселка Работино в Запорожской области в качестве подкрепления направили подразделение без тяжелой техники. У населенного пункта есть две украинские бригады – 65-я и 82-я, указывает журнал. Еще одна бригада – 47-я – ранее ушла под Авдеевку.

    При этом, согласно этой информации, к Работино отправили 141-ю бригаду, сформированную в 2023 году. У нее нет танков и ей не достает вспомогательных сил.

    Ранее США заявили, что ВСУ отступают на вторую и третью линию обороны из-за неспособности противостоять ВС России, Украине срочно нужны боеприпасы.

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