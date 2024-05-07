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    Глеб Простаков Глеб Простаков Китай и Россия сыграют в игру на раскол Европы

    Первым в топку экономической войны с КНР американцы бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может быть недостаточно для того, чтобы страны ЕС предали гегемона.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Чем смешны убеганты

    «Популяризатор науки» считает, что именно из средств от ее лекций в Европе можно будет составить бюджет нового государства в Монголии. Теперь вы понимаете, каков уровень государственного мышления у людей, которые на Болотной кричали «Мы здесь власть!».

    20 комментариев
    7 мая 2024, 09:20 • Новости дня

    Макрон и Си Цзиньпин выступили за создание палестинского государства

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита китайского лидера во Францию выступили с заявлением, в котором, в частности, призывают к созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года.

    Пекин и Париж, согласно заявлению, призывают к возобновлению политического диалога на основании плана «два государства для двух народов», передает ТАСС.

    Кроме того, китайский и французский лидеры выступили за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы с помощью дипломатии и политических мер. Они заверили, что будут прилагать усилия к дальнейшему мирному разрешению ситуации.

    По информации The New York Times, стремление французского президента Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина «надавить» на Россию по украинскому вопросу не привело к ощутимым результатам.

    6 мая 2024, 08:40 • Новости дня
    Военкоры сообщили о первых потерях французского Иностранного легиона в зоне СВО
    Военкоры сообщили о первых потерях французского Иностранного легиона в зоне СВО
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Информацию о прибытии легионеров на Украину подтвердили военкоры, участники подполья и военные эксперты. По их данным, французские солдаты, набранные из 3-го пехотного полка Иностранного легиона, были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.

    Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Кроме того, издание ссылается на военного эксперта Владислава Шурыгина, который рассказал о том, что в лесничестве на южных подступах к Часову Яру завязался стрелковый бой, в котором русские десантники столкнулись с группировками иностранных наемников из числа французов и немцев. При этом в публикации отмечается, что «новые» наемники больше походили на кадровых военных НАТО, а не фрилансеров из западных стран, которые ранее прибывали на Украину, чтобы заработать.

    Шурыгин сообщил, что если информация о том, что российские десантники вступили в бой именно с кадровыми французами, подтвердится, то это будет означать, что 5 мая французские силы понесли первые настоящие потери, которые составили до семи человек.

    При этом, как отмечает издание, военкор Евгений Лисицын со ссылкой на свои источники пишет о том, что в зоне СВО были «аннулированы» около ста наемников из Франции.

    Официальных сообщений от Минобороны России на этот счет пока не поступало.

    Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times заявил, что Франция направила солдат Иностранного легиона в районы Донбасса.

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    5 мая 2024, 16:52 • Новости дня
    В США заявили о присутствии французских войск в Донбассе
    В США заявили о присутствии французских войск в Донбассе
    @ Frederic Petry/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times утверждает, что Франция направила солдат Иностранного легиона в районы Донбасса.

    По словам Брайена, французские военные «были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ» в Донбассе. Он уточняет, что они «набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», передает Lenta.ru.

    Экс-помощник министра обороны США утверждает, что первая группа французских военных уже ведет активные боевые действия с армией России в районе Донбасса. Пока контингент состоит из около сотни человек, однако в будущем его намерены увеличить до 1,5 тыс. человек.

    Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что отправка войск НАТО на Украину повлечет обострение ситуации, необходимости в этом шаге нет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналу The Economist, что не исключает отправку военнослужащих на Украину.

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    5 мая 2024, 06:29 • Новости дня
    Макрон счел российские ракеты угрозой Франции

    Макрон заявил об угрозе Франции из-за возможностей российских ракет

    Макрон счел российские ракеты угрозой Франции
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает опасности всю Европу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает (опасности) всех нас», – сказал Макрон. По его словам, безопасность европейцев зависит от ситуации на Украине. Он утверждает, что в случае победы России в украинском конфликте «в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве», ни во Франции, передает ТАСС со ссылкой на La Tribune.

    Напомним, Макрон считает, что необходимо оставить двери открытыми для переговоров с Россией. При этом он заявил о продолжении политики «стратегической двусмысленности» в отношении Москвы.


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    5 мая 2024, 03:58 • Новости дня
    Макрон объяснил свою стратегию по отношению к России

    Макрон заявил о необходимости поддерживать «стратегическую двусмысленность» в отношениях с Россией

    Макрон объяснил свою стратегию по отношению к России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность», нельзя устанавливать какие-либо ограничения в конфронтации с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон считает такие установленные «априори» ограничения «слабостью». Он заявил, что «такого противника» нужно «лишить всякой видимости», это дает «потенциал для сдерживания», передает ТАСС со ссылкой на La Tribune.

    Как пояснил Макрон, «смысл стратегической двусмысленности заключается в том, чтобы ни о чем не рассказывать слишком подробно». Он утверждает, что Россия якобы превратилась в «дестабилизирующее» государство, которое «не ставит себе никаких стратегических ограничений».

    Напомним, Макрон призвал «оставить двери открытыми» для переговоров с Россией, но при этом заявил о продолжении политики «стратегической двусмысленности». Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

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    5 мая 2024, 18:34 • Новости дня
    СМИ: Вашингтон приостановил поставки боеприпасов Израилю

    Axios: США приостановили поставки боеприпасов Израилю

    СМИ: Вашингтон приостановил поставки боеприпасов Израилю
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Олег Исайченко

    Администрация Джо Байдена на прошлой неделе приостановила поставку боеприпасов американского производства в Израиль. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

    По данным Axios, приостановка произошла впервые с 7 октября 2023 года. Этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность внутри израильского правительства.

    В то же время администрация Джо Байдена подверглась резкой критике американцев, которые выступают против поддержки Израиля со стороны США. Кроме того, Вашингтон обеспокоен возможной операцией Израиля в Рафахе, где укрывается более миллиона палестинцев.

    Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к временному перемирию с палестинским движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников. Однако, по его словам, Израиль все равно не отступит от своих целей.

    В то же время движение ХАМАС выразило готовность в случае достижения договоренностей с Израилем освободить на первом этапе 33 заложника. При этом в конце апреля Нетаньяху назвал неизбежной операцию ЦАХАЛ в Рафахе.

    Также правительство Израиля поддержало прекращение вещания катарского телеканала Al Jazeera, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсетях.


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    6 мая 2024, 20:25 • Новости дня
    Макрон: Франция не находится в состоянии войны с Россией
    Макрон: Франция не находится в состоянии войны с Россией
    @ Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Франция не находится в состоянии войны с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Он также подчеркнул, что Франция не стремится к смене власти в России, передает ТАСС.

    В понедельник в МИД Франции опровергли отправку «Иностранного легиона» на Украину.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что информацию об отправке французских войск на Украину необходимо сначала проверить на достоверность, чем и занимаются российские военные.

    Напомним, в четверг Макрон снова не исключил отправки французских войск на Украину.

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    6 мая 2024, 19:39 • Новости дня
    Израиль начал наносить авиаудары по Рафаху

    Al Jazeera: Израиль начал наносить авиаудары по Рафаху

    Израиль начал наносить авиаудары по Рафаху
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская армия начала бомбардировки города Рафах в южной части сектора Газа, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Пытавшийся покинуть регион британский хирург Ник Мейнард рассказал телеканалу о взрывах бомб в городе и раздающихся звуках стрельбы, передает Lenta.ru.

    «Нам неясно, выберемся ли мы. (...) Проезжая через Рафах, напряжение было ощутимым: люди эвакуировались так быстро, как только могли», – приводит Al Jazeera слова Мейнарда.

    По данным телеканала, в результате израильских обстрелов Рафаха погибли 26 человек, в том числе 11 детей и восемь женщин.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия, несмотря ни на что, проведет операцию в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом.

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    5 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Си Цзиньпин: Пекин и Париж намерены искать пути решения конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Китай совместно с Францией и другими партнерами намерен искать пути решения конфликта на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    Он подчеркнул, что «понимает потрясения, которые украинский кризис означает для европейцев», а также выразил надежду на то, что мир и стабильность вскоре вернутся в Европу, передает РИА «Новости».

    Си Цзиньпин напомнил, что «Китай не стоит у истоков этого кризиса и не является его стороной или участником».

    Си Цзиньпин в воскресенье прибыл во Францию, где пробудет до среды.

    Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с руководителем МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай считают бесперспективными любые международные встречи по Украине, которые игнорируют законные озабоченности Москвы в сфере безопасности.

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    5 мая 2024, 04:28 • Новости дня
    США поставили Саудовской Аравии условие для соглашения по обороне

    США увязали соглашение с Эр-Риядом по обороне и нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    США не согласятся заключить с Саудовской Аравией договор по обороне, если Эр-Рияд и Израиль не нормализуют отношения, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан сказал, что без нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем глава американского государства Джо Байден «не станет подписывать соглашение с Саудовской Аравией», эти вопросы – часть «комплексного видения» Вашингтона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Напомним, в конце апреля наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд принял госсекретаря США Энтони Блинкена в Эр-Рияде. В январе Саудовская Аравия отказалась нормализовать отношения с Израилем, пока не начнется долгосрочное урегулирование палестинского вопроса.

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    7 мая 2024, 07:59 • Новости дня
    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    New York Times: Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Стремление французского президента Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина «надавить» на Россию по украинскому вопросу не привело к ощутимым результатам, пишет The New York Times.

    Отмечается, что Си Цзиньпин твердо выступил против критики страны за дружеские отношения с Россией, подчеркнув, что он выступает против перекладывания ответственности за украинский кризис на третьи страны, передает «Газета.Ru».

    Также китайский лидер отметил, что Пекин не стоял у истоков конфликта на Украине и не является одной из сторон.

    По мнению издания, это «сердитое замечание» адресовано США.

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    5 мая 2024, 02:56 • Новости дня
    Макрон призвал «оставить двери открытыми» для переговоров с Россией

    Макрон приравнял отказ от переговоров с Россией к отказу от международного порядка

    Макрон призвал «оставить двери открытыми» для переговоров с Россией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо оставить двери открытыми для переговоров с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон заявил, что Запад «правильно поступает», не отказываясь от диалога с Россией. Такой отказ, по его словам, стал бы отказом «от международного порядка», что, в свою очередь, означало бы отказ от «мира и безопасности». При этом он заявил о продолжении политики «стратегической двусмысленности» в отношении Москвы, передает ТАСС со ссылкой на La Tribune.

    Напомним, Bloomberg сообщало о намерении Макрон укрепить отношения с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы тот призвал президента России Владимира Путина прекратить конфликт на Украине. При этом Макрон не исключает отправки французских войск на Украину.

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    5 мая 2024, 17:59 • Новости дня
    Кабмин Израиля одобрил предложение о закрытии телеканала Al Jazeera
    Кабмин Израиля одобрил предложение о закрытии телеканала Al Jazeera
    @ Tim Brakemeier/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Израиля поддержало прекращение вещания катарского телеканала Al Jazeera, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсетях.

    В своем посте он назвал телеканала «провокационным» и указал, что он «будет закрыт» в Израиле, передает РБК.

    Парламент (кнессет) Израиля еще в апреле принял закон, который дает правительству временные полномочия ограничивать работу зарубежных медиа, если спецслужбы сочтут их угрожающими нацбезопасности.

    Министр связи Шломо Кархи поручит израильским телекомпаниям прекратить вещание Al Jazeera. Кроме того, офисы телеканала в Израиле должны быть закрыты, а сайт должен быть заблокирован.

    Международная организация Комитет по защите журналистов (CPJ) призвал власти Израиля не блокировать телеканал, чтобы сохранить в СМИ множество мнений.

    Al Jazeera обвинила Нетаньяху в «подстрекательстве».

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    5 мая 2024, 15:16 • Новости дня
    Шиитские вооруженные группировки в Ираке заявили о ракетном обстреле порта в Израиле

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные шиитские группировки, входящие в «Исламское сопротивление Ирака», объявили о ракетном обстреле порта города Хайфа на севере Израиля.

    Группировки утверждают, что нанесли удар крылатой ракетой «аль-Аркаб» по порту Хайфа. Группировки добавили, что продолжат атаковать основные объекты в Израиле в ответ на военные действия в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Ранее нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе были атакованы с использованием беспилотников.

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    5 мая 2024, 00:58 • Новости дня
    Стало известно о готовности ХАМАС освободить более 30 израильских заложников

    Al Hadath сообщил о готовности ХАМАС освободить более 30 израильских заложников при достижении соглашения с Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское движение ХАМАС выразило готовность в случае достижения договоренностей с Израилем освободить на первом этапе 33 заложника, сообщили СМИ.

    Как указывает Al Hadath, изначально ХАМАС заявлял о 20 заложниках, но позднее собрал данные о других лицах, удерживаемых в Газе радикальными группировками, передает ТАСС.

    Представители США и Израиля заявили, что нужно «еще несколько дней диалога» для достижения окончательных договоренностей, сообщает Sada al-Balad.

    Источник Al Arabiya считает, что соглашение между ХАМАС и Израилем «неизбежно, если не возникнут новые препятствия».

    Представитель самого движения ХАМАС заявил, что «переговоры в Каире с посредниками не привели к каким-либо серьезным изменениям», в воскресенье «будет новый раунд».

    В марте переговоры по достижению прекращения огня в секторе Газа, прошедшие в Каире при участии Египта, Катара, США и представителей движения ХАМАС, завершились без результата.

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    6 мая 2024, 20:59 • Новости дня
    Китай поддержал идею олимпийского перемирия

    Китай и Франция выступили за перемирие на время Олимпиады в Париже

    Китай поддержал идею олимпийского перемирия
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай поддерживает инициативу об олимпийском перемирии на время летних Олимпийских игр в Париже, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Си Цзиньпин заявил, что сегодняшний мир неспокоен, как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная держава, Китай намерен вместе с Францией по случаю Олимпийских игр в Париже выступить с инициативой о приостановке огня и боевых действий на время Игр, передает ТАСС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время ОИ. Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Москва и Париж не ведут переговоры о перемирии на Украине на время Олимпийских игр.

    Напомним, в январе 2023 года ВС России объявили рождественское прекращение огня. Однако ВСУ продолжили обстрелы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил тогда, что рождественское перемирие со стороны России рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск.

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