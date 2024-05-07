В Аргентине началось рассмотрение дела об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину

Суд Аргентины начал рассмотрение дела об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину

Рубилар намерен доказать, что экстрадиция Чуркина невозможна, так как он подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине, а также начал процесс получения аргентинского гражданства. По его словам, после предоставления статуса беженца решение об экстрадиции не сможет быть осуществлено, передает ТАСС.

Стоит отметить, что адвокат Чуркина столкнулся с трудностями при подготовке к судебному заседанию. Он заявил, что судебный переводчик, не скрывая неприязнь, поскольку она с Украины, отказалась выполнять свою работу.

Напомним, Игорю Чуркину на Украине заочно предъявили обвинения в незаконном завладении имуществом бывшего Львовского автомобильного завода.

Задержанный в Аргентине по запросу Киева Чуркин был освобожден под подписку о невыезде