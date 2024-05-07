Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.15 комментариев
В Аргентине началось рассмотрение дела об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину
Суд Аргентины начал рассмотрение дела об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину
Аргентинский суд начал рассмотрение дела об экстрадиции на Украину россиянина Игоря Чуркина, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о совершении преступления, сообщил его адвокат Кристиан Рубилар.
Рубилар намерен доказать, что экстрадиция Чуркина невозможна, так как он подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине, а также начал процесс получения аргентинского гражданства. По его словам, после предоставления статуса беженца решение об экстрадиции не сможет быть осуществлено, передает ТАСС.
Стоит отметить, что адвокат Чуркина столкнулся с трудностями при подготовке к судебному заседанию. Он заявил, что судебный переводчик, не скрывая неприязнь, поскольку она с Украины, отказалась выполнять свою работу.
Напомним, Игорю Чуркину на Украине заочно предъявили обвинения в незаконном завладении имуществом бывшего Львовского автомобильного завода.
Задержанный в Аргентине по запросу Киева Чуркин был освобожден под подписку о невыезде