  • Новость часаПутин определил национальные цели развития России
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    Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Дугин объяснил саморазрушение Запада

    Главный вопрос Такера Карлсона Александру Дугину был сформулирован предельно четко: почему западная цивилизация вдруг ополчилась на саму себя и занялась саморазрушением? Ответ Дугина был столь же предельно четким.

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    Прямая трансляция благодарственного молебна в ходе инаугурации президента – это ведь не только обозначение курса и смыслов следующих шести лет. Это главная присяга, выше которой нет, Тому, кто спрашивает особым спросом.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Дело доктора Буяновой – важный прецедент

    Оскорблять вдову павшего воина было бы совершенно вопиющим, бессовестным поступком – по любым человеческим меркам. Для врача это было бы, к тому же, проявлением полной профнепригодности. Это заслуживало бы увольнения с волчьим билетом. Но преследовать человека по уголовной статье за слова, предположительно сказанные с глазу на глаз – значит, полагать начало совершенно новой практике.

    49 комментариев
    7 мая 2024, 19:10 • Новости дня

    В Аргентине началось рассмотрение дела об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину

    Суд Аргентины начал рассмотрение дела об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину

    В Аргентине началось рассмотрение дела об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Аргентинский суд начал рассмотрение дела об экстрадиции на Украину россиянина Игоря Чуркина, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о совершении преступления, сообщил его адвокат Кристиан Рубилар.

    Рубилар намерен доказать, что экстрадиция Чуркина невозможна, так как он подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине, а также начал процесс получения аргентинского гражданства. По его словам, после предоставления статуса беженца решение об экстрадиции не сможет быть осуществлено, передает ТАСС.

    Стоит отметить, что адвокат Чуркина столкнулся с трудностями при подготовке к судебному заседанию. Он заявил, что судебный переводчик, не скрывая неприязнь, поскольку она с Украины, отказалась выполнять свою работу.

    Напомним, Игорю Чуркину на Украине заочно предъявили обвинения в незаконном завладении имуществом бывшего Львовского автомобильного завода.

    Задержанный в Аргентине по запросу Киева Чуркин был освобожден под подписку о невыезде

    7 мая 2024, 07:59 • Новости дня
    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    New York Times: Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Стремление французского президента Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина «надавить» на Россию по украинскому вопросу не привело к ощутимым результатам, пишет The New York Times.

    Отмечается, что Си Цзиньпин твердо выступил против критики страны за дружеские отношения с Россией, подчеркнув, что он выступает против перекладывания ответственности за украинский кризис на третьи страны, передает «Газета.Ru».

    Также китайский лидер отметил, что Пекин не стоял у истоков конфликта на Украине и не является одной из сторон.

    По мнению издания, это «сердитое замечание» адресовано США.

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    6 мая 2024, 21:56 • Новости дня
    Одного из руководителей госохраны Украины заподозрили в госизмене

    Высокопоставленного сотрудника управления госохраны Украины задержали по подозрению в госизмене

    Одного из руководителей госохраны Украины заподозрили в госизмене
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник департамента управления государственной охраны Украины, отвечающего за безопасность высших должностных лиц страны, полковник Андрей Гук задержан по подозрению в госизмене.

    Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Гука 5 мая, он подозревается в передаче иностранным спецслужбам секретных данных об охраняемых лицах, в том числе о президенте, пишет украинское издание «Страна», передает ТАСС.

    Также сообщается о задержании еще одного сотрудника управления, подозреваемого в пособничестве Гуку. В СБУ пока не прокомментировали задержания.

    Ранее на Украине за шпионаж задержали сотрудников стратегического предприятия.

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    7 мая 2024, 14:52 • Новости дня
    ВСУ потеряли еще один Abrams

    Минобороны: ВСУ потеряли почти 400 человек и танк Abrams в зоне работы группировки «Центр»

    ВСУ потеряли еще один Abrams
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки «Центр» ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Ленинского, Новокалиново, Семеновки и Соловьево в ДНР, сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

    Группировка «Центр» ВС России улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ около Ленинского, Новокалиново, Семеновки и Соловьево ДНР, отразила контратаку штурмовой группы противника у Очеретино. Противник потерял до 395 военнослужащих, танк Abrams, две американские боевые машины пехоты Bradley, две бронемашины, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», а также четыре 122-мм гаубицы Д-30, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла поражение формированиям ВСУ поблизости от Водяного, Макаровки и Пречистовки ДНР, отразила контратаку штурмовой группы 123-й бригады теробороны под Старомайорским в ДНР. Потери ВСУ – до 170 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, 155-мм американская гаубица М198 и 152-мм гаубица Д-20.

    Группировка войск «Днепр» нанесла огневое поражение скоплениям живой силы и техники в районах Работино и Вербового Запорожской области. Потери противника – до 40 военнослужащих, две 155-мм гаубицы М777 производства США.

    В Минобороны сообщили, что группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение ВСУ рядом с Синьковкой Харьковской области и Новоселовским ЛНР. Потери противника – до 335 военнослужащих, танк Leopard-1 производства ФРГ, американский бронетранспортер М113 , две боевые бронемашины. Кроме того, поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм британская гаубица L-119, две станции РЭБ, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    Также сообщается, что подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Клещеевка, Раздоловка, Красное и Веселое ДНР. Потери противника – до 600 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, две 122-мм самоходные артустановки «Гвоздика», 152-мм гаубица «Мста-Б», 100-мм пушка МТ-12, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    Ранее сообщалось, что российские войска поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ.

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    7 мая 2024, 07:47 • Новости дня
    Миссия Украины в ООН предприняла попытку сорвать акцию о фронтовиках в Нью-Йорке

    Tекст: Александра Юдина

    Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство страны в этом городе обращались в местную мэрию с целью сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

    По информации осведомленного источника, постпредство  Украины, а также украинское генконсульство направляли в администрацию Нью-Йорка письма с призывами отменить возложение цветов к памятнику воинам Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в Нью-Йорке, по данным издания, со своей стороны «пытались действовать» украинские активисты со связями в данных организациях.

    По словам информатора, представители Украины обратились к активистам, чтобы те попытались обвинить митинг в пророссийской пропаганде.

    Напомним, в Нью-Йорке состоялось шествие, посвященное памяти ветеранов Второй мировой войны, его попытались сорвать и американские провокаторы.

    В России было принято решение не проводить традиционное шествие Бессмертного полка в очном формате. Новые форматы «Бессмертного полка» проводятся как в России, так и за рубежом.

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    7 мая 2024, 14:31 • Новости дня
    СБУ заявила о задержании якобы готовивших покушение на Зеленского офицеров

    Tекст: Кристина Цыцура

    Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ранее удалось задержать двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на президента Владимира Зеленского.

    По данным издания «Страна», был задержан начальник департамента управления госохраны Андрей Гук, которого обвиняют в сборе данных по охраняемым лицам, передает РИА «Новости».

    Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Следили также за главой СБУ Василием Малюком и руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым.

    Фигурантам предъявлены обвинения в госизмене и подготовке теракта. Им грозит пожизненное лишение свободы.


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    6 мая 2024, 21:48 • Новости дня
    Гладков подтвердил гибель семи человек после атаки дронов ВСУ

    Гладков подтвердил, что в результате атаки дронами в Борисовском районе погибли семь человек

    Гладков подтвердил гибель семи человек после атаки дронов ВСУ
    @ Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в результате воздушной атаки дронами в Борисовском районе погибли семь мирных жителей.

    Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что шесть мирных жителей погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на машины ГК «Агро-Белогорье» в Белгородской области.

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    7 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Петиция о приглашении иностранных войск появилась на сайте президента Украины

    На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой пригласить войска стран НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Петиция о приглашении войск стран членов Европейского союза, Британии и США на Украину зарегистрирована на сайте главы украинского государства.

    В обращении автора петиции к Зеленскому говорится, что необходимо срочно принять решение о просьбе военной помощи к странам Запада введения войск на территорию Украины, передает ТАСС.

    Петиция должна набрать 25 тыс. голосов, чтобы ее рассмотрел Зеленский. Пока ее подписали 25 человек.

    Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс предостерег от возможного втягивания США в украинский конфликт после заявления лидера демократов Хакима Джеффриса о потенциальной отправке войск в случае поражения Киева. До этого президент Франции Эммануэль Макрон снова не исключил отправки французских войск на Украину.

    В МИД Франции опровергли отправку «Иностранного легиона» на Украину. Там назвали сообщения о присутствии французских солдат на Украине «очередной кампанией по дезинформации, направленной на подрыв поддержки» украинских властей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информацию об отправке французских войск на Украину необходимо проверить на достоверность.

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    7 мая 2024, 01:07 • Новости дня
    Испания и Польша подтвердили поддержку Украины

    Министры иностранных дел Испании и Польши подтвердили поддержку Украины на переговорах

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес провел переговоры со своим польским коллегой Радославом Сикорским по поводу ситуации на Украине, на которых было заявлено о поддержке обеими странами Киева.

    «Мы поддерживаем Украину в ее защите мира и суверенитета до тех пор, пока это необходимо», – приводит заявление Альбареса РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Испания под давлением НАТО согласилась передать Украине ракеты для Patriot

    При этом сами пусковые установки Мадрид отправлять не будет.

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    7 мая 2024, 08:24 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал об использовании необученных водителей для обороны Авдеевки

    Военнопленный ВСУ рассказал об использовании необученных водителей для обороны Авдеевки

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское командование использует необученных водителей для обороны окрестностей Авдеевки, рассказал пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Юрий Юречко.

    По его словам, в учебке в Днепропетровске распределение прошло таки образом – мужчине «написали в военнике», что он будет водителем, после чего отправили к позициям, передает ТАСС.

    Юречко рассказал, что ВСУ отправили на фронт оборонять позиции не только его, там были другие водители. При этом на первой линии обороны у ВСУ из вооружения были автоматы, патроны к ним и несколько гранат.

    Ранее пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Валерий Жадан рассказал, что украинская армия изменила подход к подготовке мобилизованных. Теперь инструкторы учат мужчин не штурмовать, а обороняться.

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    7 мая 2024, 09:17 • Новости дня
    В США сочли идею Джеффриса о допуске войск на Украину опасной

    Американский бизнесмен Сакс назвал идею лидера демократов в США Джеффриса о допуске войск на Украину опасной

    Tекст: Александра Юдина

    Американский миллиардер Дэвид Сакс предостерег от возможного втягивания США в украинский конфликт после заявления лидера демократов в Палате представителей Конгресса США Хакима Джеффриса о потенциальной отправке войск в случае поражения Киева.

    Сакс сравнил слова Джеффриса с позицией французского президента Эмманюэля Макрона, который допускал участие французских военных в конфликте, подчеркнув, что такие заявления «рискуют нормализовать» идею прямого участия западных стран в боевых действиях на Украине, что в свою очередь приведет к третьей мировой войне, передает ТАСС.

    Сакс подчеркнул, что Штаты не могут допустить того, чтобы подобная идея стала нормой.

    Другой американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Киеву и его западным союзникам нужно было пойти на сделку с Россией в ходе переговоров в Турции в 2022 году.

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    7 мая 2024, 16:02 • Новости дня
    Офицер ВСУ рассказал, как беспилотники ВС России усложняют жизнь

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия стала чаще применять беспилотники в ходе СВО, что затрудняет работу украинских артиллерийских расчетов ВСУ, сообщил офицер Андрей Ставничий в интервью агентству Reuters.

    По его словам, иногда сложно даже передвигаться, так как постоянно что-то летает сверху, передает ТАСС.

    Он добавил, что проблемы ВСУ доставляют российские разведывательные беспилотники, такие как «Орлан» и Supercam. Поэтому Ставничий призвал Запад поставить Украине дополнительные средства радиоэлектронной борьбы для подавления дронов.

    Ранее Минобороны показало уничтожение танка Abrams высокоточным снарядом «Краснополь».

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    7 мая 2024, 14:40 • Новости дня
    В Нидерландах закончилось место для украинских беженцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские беженцы начали сталкиваться с трудностями при поиске убежища в Нидерландах, многие из них пропадают из поля зрения властей, а их дальнейшая судьба остается неизвестной, пишет газета Trouw.

    С февраля в едином центре по регистрации украинцев в Утрехте отклоняются заявки от одиноких мужчин и бездетных пар, пишет Trouw, передает ТАСС. По информации издания, иногда число получивших отказы украинцев достигает десяти человек в неделю.

    Официально Нидерланды не нарушают правила ЕС, так как отказ в приеме заявления не является отказом в нахождении в стране, отмечает газета. Те, кому отказали в центре, могут напрямую обратиться в муниципалитеты, но и там свободных мест нет, говорится в статье.

    В результате растет число беженцев, которые не попадают в поле зрения властей, они вынуждены ютиться у знакомых или друзей, пишет издание.

    Украинские беженцы также делятся друг с другом информацией о проблемах в центре регистрации, что приводит к тому, что все меньше людей едут в Нидерланды, а некоторые даже покидают страну.

    Голландский совет по делам беженцев считает, что такая политика направлена на сдерживание потока беженцев. Представители организации заявили, что Нидерланды пытаются стать менее привлекательными для беженцев, чем соседние страны.

    «Мы считаем, что правительство потеряло контроль. Схема по приему [украинских беженцев] потерпела неудачу. И ситуация будет оставаться хаотичной до тех пор, пока муниципалитеты не будут знать, что делать, когда кто-то стучит в их дверь», – заявили в организации.

    Ранее издание Politico сообщало, что страны ЕС в скором времени могут ужесточить политику в отношении украинских мигрантов.

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    7 мая 2024, 10:55 • Новости дня
    На Украине объявили рекламную кампанию в поддержку ВСУ

    Financial Times: Украинские власти решили привлечь граждан в ряды ВСУ за счет кампании «Выбери свое приключение»

    Tекст: Максим Попов

    Украинские власти намерены привлечь граждан страны в ряды вооруженных сил за счет рекламной кампании «Выбери свое приключение», сообщила Financial Times, отметив, что военнообязанным предлагается заранее выбрать конкретное подразделение или воинскую специальность.

    По информации издания, резкое изменение тактики набора солдат в ряды ВСУ прежде всего связано с сокращением числа жителей Украины призывного возраста. Рекламная кампания призвана сделать службу в украинской армии «более привлекательной». По задумке властей, она должна внушить украинцам, что они полностью контролируют свою жизнь за счет выбора подразделения и воинской  специальности, передает ТАСС.

    По мнению авторов материала, украинцы будут более активно записываться в те подразделения ВСУ, которые «лучше оснащены материально и считаются более престижными». При этом параллельно во всех регионах бывшей советской республики продолжается и обычная мобилизация, пишет FT.

    Как подчеркнули обозреватели, Минобороны Украины отказалось назвать точное число набранных на службу людей, которых удалось привлечь при помощи нового подхода. По словам эксперта Международного лондонского института стратегических исследований Франца-Стефана Гади, существует риск того, что новая тактика украинских властей позволит элитным подразделениям ВСУ «переманивать» на свою сторону военнослужащих из других частей.

    Одновременно с этим The Washington Post сообщила, что киевские власти оказывают давление на покинувших страну мужчин призывного возраста, чтобы вернуть их на родину для пополнения личного состава ВСУ. В частности, украинские посольства временно ограничили предоставление консульских услуг для таких мужчин, чтобы заставить их вернуться на родину. При этом многие из опрошенных газетой украинцев заявили, что опасаются «еще более драконовских мер», которые может принять правительство Владимира Зеленского для возвращения мужчин в страну и их вступления в ряды ВСУ, подчеркнули авторы материала.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

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    7 мая 2024, 08:50 • Новости дня
    В Пекине призвали предотвратить разрастание конфликта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    В действующих политических условиях важно не допустить разрастания конфликта на Украине, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

    По его словам, боевые действия полномасштабной эскалации затягиваются, самое важное сейчас – восстановить мир по украинскому вопросу, передает РИА «Новости».

    Посол подчеркнул, что Пекин всегда занимал объективную и беспристрастную позицию, предлагая мирный диалог и перемирие.

    Ханьхуэй добавил, что Пекин находится в содействии с Россией, Украиной, а также международным сообществом по содействию мирным переговорам для урегулирования украинского конфликта.

    Посол напомнил о четырех принципах формулы мира председателя КНР Си Цзиньпина и «челночной дипломатии» спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй для прекращения огня и боевых действий.

    Ранее председатель Китая Си Цзиньпин твердо ответил Западу после «просьб» президента Франции Эммануэля Макрона надавить на Россию.

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    7 мая 2024, 17:14 • Новости дня
    La Vanguardia: Ситуация на украинском фронте благоприятствует России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку личного состава, что, в свою очередь, создает благоприятные условия для продвижения российских войск на фронте, пишет испанская газета La Vanguardia.

    Издание отмечает, что после инаугурации Владимира Путина на посту президента России ожидается ряд мероприятий, призванных продемонстрировать его силу на международной арене, включая парад Победы, передает ТАСС.

    Пока Киев ожидает западную военную помощь, украинская армия испытывает дефицит кадров, что дает преимущество российским военным, пишет газета.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что российские войска имеют превосходство в вооружении и «постепенно продвигаются».

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      Дело доктора Буяновой – важный прецедент

      Оскорблять вдову павшего воина было бы совершенно вопиющим, бессовестным поступком – по любым человеческим меркам. Для врача это было бы, к тому же, проявлением полной профнепригодности. Это заслуживало бы увольнения с волчьим билетом. Но преследовать человека по уголовной статье за слова, предположительно сказанные с глазу на глаз – значит, полагать начало совершенно новой практике.

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    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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