Россиянина обвинили в завладении заводом во Львове

ГБР Украины обвинило российского бизнесмена в незаконном завладении заводом во Львове

Tекст: Вера Басилая

В украинском ведомстве заявили, что Чуркин якобы незаконно завладел имуществом ЗАО «Завод коммунального транспорта» во Львове, что привело к убыткам в 9,56 млн долларов, передает ТАСС.

По данным следствия, в 2005 году Чуркин стал председателем наблюдательного совета предприятия, а спустя три года организовал отчуждение восьми объектов недвижимого имущества завода по поддельным документам в пользу коммерческих структур. Еще одно незаконное отчуждение имущества завода якобы было проведено в 2016 году по поддельному решению суда.

В ГБР заявили, что российского бизнесмена обвинили в подделке официального документа и завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Чуркину грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее служба безопасности Украины (СБУ) предъявила российскому бизнесмену Михаилу Фридману обвинение в финансировании спецоперации. В августе бывшего совладельца Sense Bank, работавшего под брендом «Альфа-банк Украина», бизнесмена Михаила Фридмана обвинили в выводе капитала на Украине. Сообщалось о возбуждении уголовного дела.