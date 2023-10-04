Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.4 комментария
Россиянина обвинили в завладении заводом во Львове
ГБР Украины обвинило российского бизнесмена в незаконном завладении заводом во Львове
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заочно предъявило обвинения российскому бизнесмену Игорю Чуркину в незаконном завладении имуществом бывшего Львовского автомобильного завода.
В украинском ведомстве заявили, что Чуркин якобы незаконно завладел имуществом ЗАО «Завод коммунального транспорта» во Львове, что привело к убыткам в 9,56 млн долларов, передает ТАСС.
По данным следствия, в 2005 году Чуркин стал председателем наблюдательного совета предприятия, а спустя три года организовал отчуждение восьми объектов недвижимого имущества завода по поддельным документам в пользу коммерческих структур. Еще одно незаконное отчуждение имущества завода якобы было проведено в 2016 году по поддельному решению суда.
В ГБР заявили, что российского бизнесмена обвинили в подделке официального документа и завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Чуркину грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее служба безопасности Украины (СБУ) предъявила российскому бизнесмену Михаилу Фридману обвинение в финансировании спецоперации. В августе бывшего совладельца Sense Bank, работавшего под брендом «Альфа-банк Украина», бизнесмена Михаила Фридмана обвинили в выводе капитала на Украине. Сообщалось о возбуждении уголовного дела.