Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.3 комментария
Против бизнесмена Фридмана возбудили дело на Украине
Прокуратура Украины возбудила уголовное дело за вывод капитала против бизнесмена Михаила Фридмана
Бывшего совладельца Sense Bank, работавшего под брендом «Альфа-банк Украина», бизнесмена Михаила Фридмана обвинили в выводе капитала на Украине, возбуждено уголовное дело.
Следствие считает, что Фридман при помощи подконтрольных учредителей и руководителей вывел активы банка под видом выплаты отчислений за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в России. В МВД Украины уточнили, что по делу российского бизнесмена проходят девять человек, передает ТАСС.
Ранее СБУ начала следствие по делу о попытке российских бизнесменов, бывших владельцев одного из банков обойти украинские и западные экономические санкции.
До этого сообщалось, что украинские власти планируют национализировать Sense Bank, который является бывшим «Альфа-банк Украина».