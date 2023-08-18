Против бизнесмена Фридмана возбудили дело на Украине

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело за вывод капитала против бизнесмена Михаила Фридмана

Tекст: Вера Басилая

Следствие считает, что Фридман при помощи подконтрольных учредителей и руководителей вывел активы банка под видом выплаты отчислений за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в России. В МВД Украины уточнили, что по делу российского бизнесмена проходят девять человек, передает ТАСС.

Ранее СБУ начала следствие по делу о попытке российских бизнесменов, бывших владельцев одного из банков обойти украинские и западные экономические санкции.

До этого сообщалось, что украинские власти планируют национализировать Sense Bank, который является бывшим «Альфа-банк Украина».