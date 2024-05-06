В Бишкеке в Душанбе жалуются на резкое ужесточение контроля за въезжающими гражданами этих стран в Россию. Гастарбайтеров тщательно проверяют на пунктах пропуска, и многих отправляют обратно.

«Популяризатор науки» считает, что именно из средств от ее лекций в Европе можно будет составить бюджет нового государства в Монголии. Теперь вы понимаете, каков уровень государственного мышления у людей, которые на Болотной кричали «Мы здесь власть!».

Первым в топку экономической войны с КНР американцы бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может быть недостаточно для того, чтобы страны ЕС предали гегемона.

Преодолена критическая зависимость от западных турбин Россия преодолела зависимость от газовых турбин большой мощности Siemens и General Electric, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. И Россия, в отличие от Ирана, сделала это благодаря собственным мозгам и технологиям. Первая серийная турбина будет установлена на электростанцию на Таманском полуострове. Как Россия вообще оказалась в такой критической зависимости от западных турбин? Подробности Перейти в раздел

Россия отрезвит Макрона и Кэмерона ядерным оружием Владимир Путин поручил начать подготовку учений ракетных соединений Южного военного округа, ВКС и сил ВМФ. Российские военные будут отрабатывать применение нестратегического ядерного оружия. Решение принято на фоне агрессивной риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по территории России. Смогут ли ядерные учения остудить пыл западных политиков? Подробности Перейти в раздел

Зеленский официально стал военным преступником МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье. В России Зеленского обвиняли в организации атак на Крым, реанимации нацизма и обстрелах приграничных российских областей. Эксперты полагают, что он может быть причастен и к недавнему теракту в «Крокусе». МВД также объявило в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Почему это произошло только сейчас и каковы юридические последствия решения? Подробности Перейти в раздел

Русский мэр-русофоб зачищает Таллин от всего русского Новые власти Таллина, отстранив прежнего мэра, начали наводить в городе свои порядки, старательно выкорчевывая из него все русское или связанное с Россией. Политика действующего градоначальника Евгения Осиновского показывает, что для него нет вообще ничего святого. Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел

Зеленский в розыске. Что это значит? МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

Еще одна причина провалов ВСУ На Западе нашли еще одну причину того, почему украинский фронт начал сыпаться, а российская армия с каждым днем занимает новые территории. Причина, впрочем, традиционная: коррупция. Причем ниточки тянутся к «зеленому кардиналу» Украины Андрею Ермаку.

Грузия пошла против Запада Власти Грузии планируют все-таки утвердить местный аналог закона об иностранных агентах, несмотря на угрозы со стороны Запада и оппозиции, которая обещает повторить в стране «революцию роз». Судя по всему, власти действительно напуганы. Именно поэтому и принимают такой закон. Перейти в раздел