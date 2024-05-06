Зеленский в розыске. Что это значит?

Глеб Простаков
Китай и Россия сыграют в игру на раскол Европы
Первым в топку экономической войны с КНР американцы бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может быть недостаточно для того, чтобы страны ЕС предали гегемона.
Игорь Мальцев
Чем смешны убеганты
«Популяризатор науки» считает, что именно из средств от ее лекций в Европе можно будет составить бюджет нового государства в Монголии. Теперь вы понимаете, каков уровень государственного мышления у людей, которые на Болотной кричали «Мы здесь власть!».
Геворг Мирзаян
Средней Азии придется играть по новым миграционным правилам
В Бишкеке в Душанбе жалуются на резкое ужесточение контроля за въезжающими гражданами этих стран в Россию. Гастарбайтеров тщательно проверяют на пунктах пропуска, и многих отправляют обратно.