  • Новость часаМИД: Россия будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия
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    Первым в топку экономической войны с КНР американцы бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может быть недостаточно для того, чтобы страны ЕС предали гегемона.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Чем смешны убеганты

    «Популяризатор науки» считает, что именно из средств от ее лекций в Европе можно будет составить бюджет нового государства в Монголии. Теперь вы понимаете, каков уровень государственного мышления у людей, которые на Болотной кричали «Мы здесь власть!».

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Средней Азии придется играть по новым миграционным правилам

    В Бишкеке в Душанбе жалуются на резкое ужесточение контроля за въезжающими гражданами этих стран в Россию. Гастарбайтеров тщательно проверяют на пунктах пропуска, и многих отправляют обратно.

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    6 мая 2024, 20:02 • Видео

    Зеленский в розыске. Что это значит?

    МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

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    Преодолена критическая зависимость от западных турбин

    Россия преодолела зависимость от газовых турбин большой мощности Siemens и General Electric, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. И Россия, в отличие от Ирана, сделала это благодаря собственным мозгам и технологиям. Первая серийная турбина будет установлена на электростанцию на Таманском полуострове. Как Россия вообще оказалась в такой критической зависимости от западных турбин? Подробности

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    Россия отрезвит Макрона и Кэмерона ядерным оружием

    Владимир Путин поручил начать подготовку учений ракетных соединений Южного военного округа, ВКС и сил ВМФ. Российские военные будут отрабатывать применение нестратегического ядерного оружия. Решение принято на фоне агрессивной риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по территории России. Смогут ли ядерные учения остудить пыл западных политиков? Подробности

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    Зеленский официально стал военным преступником

    МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье. В России Зеленского обвиняли в организации атак на Крым, реанимации нацизма и обстрелах приграничных российских областей. Эксперты полагают, что он может быть причастен и к недавнему теракту в «Крокусе». МВД также объявило в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Почему это произошло только сейчас и каковы юридические последствия решения? Подробности

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    Русский мэр-русофоб зачищает Таллин от всего русского

    Новые власти Таллина, отстранив прежнего мэра, начали наводить в городе свои порядки, старательно выкорчевывая из него все русское или связанное с Россией. Политика действующего градоначальника Евгения Осиновского показывает, что для него нет вообще ничего святого. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Зеленский в розыске. Что это значит?

      МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

    • Еще одна причина провалов ВСУ

      На Западе нашли еще одну причину того, почему украинский фронт начал сыпаться, а российская армия с каждым днем занимает новые территории. Причина, впрочем, традиционная: коррупция. Причем ниточки тянутся к «зеленому кардиналу» Украины Андрею Ермаку.

    • Грузия пошла против Запада

      Власти Грузии планируют все-таки утвердить местный аналог закона об иностранных агентах, несмотря на угрозы со стороны Запада и оппозиции, которая обещает повторить в стране «революцию роз». Судя по всему, власти действительно напуганы. Именно поэтому и принимают такой закон.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

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      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

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    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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