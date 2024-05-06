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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Средней Азии придется играть по новым миграционным правилам

    Если в аэропортах счет непропущенных в РФ идет на десятки и сотни человек, то на сухопутных пунктах пропуска (на российско-казахстанской границе) – на тысячи. Пытающихся попасть в Россию гастарбайтеров – прежде всего таджиков – тщательно проверяют.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

    56 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    16 комментариев
    6 мая 2024, 09:59 • Новости дня

    Посол Германии анонсировал передачу Киеву дополнительных систем Patriot и IRIS-Е

    Посол Германии на Украине анонсировал передачу Киеву дополнительных систем Patriot и IRIS-Е

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол Германии на Украине Мартин Йегер во время поездки в Харьков анонсировал передачу Киеву дополнительных систем IRIS-Е и Patriot, а также новых систем ПВО малого радиуса действия Skynex, сообщает Харьковская областная военная администрация.

    Как говорится в сообщении, Йегер пообещал поставку дополнительных систем IRIS-Е, Patriot и Skynex, передает РИА «Новости».

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции, посвященной итогам двухдневного саммита ЕС, заявил, что страны НАТО могут поставить Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot.

    4 мая 2024, 14:19 • Новости дня
    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск

    Британский эксперт Меркурис: Продвижение российских войск на Украине остановить невозможно

    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России молниеносно наступают, российские войска невозможно остановить, потому что у Украины не осталось профессиональных военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

    Меркурис заявил, что ранний этап российского наступления кажется неостановимым, потому что русские очень быстро захватывают определенную позицию, и не встречают сопротивления украинцев как раньше, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Украины не осталось профессионально подготовленных военных, их заменили плохо подготовленные новобранцы, поэтому российские войска быстро продвигаются.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал расширение наступления ВС России.

    Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в апреле теряли до тысячи военнослужащих в сутки.

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    4 мая 2024, 14:33 • Новости дня
    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий

    Подполковник Дэвис: Украина будет вынуждена отказаться от части территорий на переговорах с Россией

    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий
    @ Daniel Davis / Deep Dive

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе потенциальных мирных переговоров с Россией Украине придется отказаться от некоторых территорий, чтобы сохранить контроль над частью страны, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

    Дэвис считает, что Украина сможет сохранить контроль над частью страны и жизни своих солдат, если откажется от некоторых территорий. По его словам, только в этом случае возможны переговоры с Москвой, передает РИА «Новости».

    Подполковник предупредил, что Украину ждут более масштабные разрушения, если Киев не станет договариваться. Он отметил, что ВСУ не удержит линию фронта и не сможет организовать новое наступление.

    Ранее замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что Украина не может выиграть конфликт исключительно на поле боя, нужны мирные переговоры для окончания боевых действий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии полезна для России.

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    4 мая 2024, 18:06 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на объявление в розыск Зеленского

    Блогеры предрекли юридические последствия в связи с объявлением в розыск Зеленского

    Блогеры отреагировали на объявление в розыск Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры сочли объявление МВД России в розыск президента Украины Владимира Зеленского и бывшего украинского президента Петра Порошенко сигналом для чиновников, и их «хозяев на Западе».

    «Почалося! Зеленского объявили в розыск по уголовной статье. Вот и славно. Вероятности договорняков (зачеркнуто) переговоров теперь мизерны. Только капитуляция и трибунал», – написал в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Отреагировал Коц и на объявление в розыск Петра Порошенко. По его мнению, это надо было сделать еще десять лет назад, когда «украинские захистники по его приказу сбили гражданский малайзийский Боинг», был застрельщиком декоммунизации, которая ускорила процессы дерусизации Украины, уровнял ветеранов Великой Отечественной с недобитками-бандеровцами, и усугубил раскол православных на Украине.

    «Но все равно на фоне объявленного ранее в розыск Зеленского он выглядит школьным задирой. Что не снимает с него ответственности», – подчеркнул военкор.

    «Будет отвечать за теракты на российской территории. Решения принимал как президент, а ответит как простой смертный», – считает член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова.

    «Объявление МВД в розыск сразу последнего и предпоследнего племенных вождей неньки – это и близко не прерогатива МВД, конечно. Это жест совсем с другого этажа. Адресованный самим фигурантам примерно в десятую очередь. Выверенный, акцентированный, а главное – необратимый: такая паста обратно в тюбик не запихивается», – пишет АдекватZ.

    Блогер считает, что судьбу сопредельной территории будут определять не переговоры, а исключительно исход военных действий, потому что говорить на Украине не о чем, и не с кем.

    «МВД объявило в розыск сразу двух президентов Украины, действующего и бывшего. Их разыскивают по статье УК. Какой-то сигнальчик им?», – задалась вопросом «Небожена».

    «У решения, возможно, будут свои юридические последствия. Главное не забывать, что для реального наказания украинских преступников не обойтись без мер физического характера. Впрочем, соблюдение необходимых юридических формальностей этому делу (если за него действительно возьмутся всерьез) вряд ли сильно помешают», – считает Рыбарь.

    Журналист и блогер Максим Кононенко сочинил ироничное двустишие по поводу объявления в розыск Зеленского: «Владимир Зеленский в розыске, грядут аресты и обыски».

    Ранее МВД возбудило уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского, а также объявило его в розыск.

    Кроме того МВД объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко.

    Эксперты объяснили газете ВЗГЛЯД, почему МВД объявило Зеленского в розыск именно сейчас.

    Коментарии (36)
    5 мая 2024, 06:56 • Новости дня
    Guardian заявила о «классической советской тактике» войск России

    Guardian заявила об использовании войсками России в ходе СВО «классической советской военной тактики»

    Guardian заявила о «классической советской тактике» войск России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска, участвующие в специальной военной операции на Украине, «используют классическую советскую военную тактику», пишет британская пресса.

    Как сообщает Guardian, в ДНР под угрозой оказались несколько гарнизонов вооруженных сил Украины. Издание пишет, что российские силы пользуются «классической советской военной тактикой», окружая украинские войска сразу на нескольких фронтах, передает RT.

    Освобождение Очеретина, по мнению Guardian, свидетельствует, что войска России намерены пробиваться к Покровску, который издание называет «ключевой базой ВСУ».

    Также Guardian отмечает, что прежде на Западе считали намерение России выйти на административные границы ДНР труднодостижимой задачей.

    Напомним, российские войска продолжают успешное продвижение в ДНР на нескольких участках фронта. Освобождение российскими войсками Очеретино грозит разрушить оборону ВСУ к западу от Авдеевки.


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    4 мая 2024, 20:20 • Новости дня
    Стало известно о срочном совещании у Зеленского из-за отступления ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: Зеленский собрал генштаб из-за положения на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал командование генштаба из-за положения ВСУ на фронте, и приказал удерживать позиции любой ценой, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.

    Аналитик утверждает, что Зеленский приказал не допускать никаких отступлений. По словам Меркуриса, не допускать обрушения фронта от украинского руководства потребовал Запад из-за набирающего обороты российского наступления, передает РИА «Новости».

    Ранее Меркурис заявил, что наступление ВС России остановить невозможно, потому что у Украины не осталось профессиональных военных.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинская коррупция ускорила отступление ВСУ.

    Коментарии (39)
    5 мая 2024, 09:58 • Новости дня
    Депутат Рады рассказал о панике в офисе Зеленского

    Депутат Рады Дубинский: у офиса Зеленского паника из-за проблем на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Паника охватила офис Владимира Зеленского на фоне проблем у ВСУ на фронте, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене.

    По его словам, в офисе президента Украины Владимира Зеленского паника, поскольку на Западе пророчат пророчит дальнейшее отступление армии, потерю территорий и жертвы, а в офисе президента не знают, как провестимассовую мобилизацию, под которую партнеры дали деньги, передает РИА «Новости».

    Дубинский добавил, что у общественности возникли вопросы в связи с последними заявлениями украинских военных, о том, что ВСУ не в состоянии добиться выхода на границы 1991 года, также обстановка накаляется и в связи с истечением срока полномочий Зеленского, а если провалится и летняя конференция по Украине в Швейцарии – это «будет финал».

    «Тем временем, внутри бузит население, которое не успокаивается от истерии Михаила Подоляка (советника главы офиса Зеленского) и диджей-сетов Сергея Лещенко (другого советника главы офиса Зеленского). Уровень недовольства зашкаливает. И одним запретом Telegram его не успокоить», – подчеркнул Дубинский.

    Ранее стало известно о срочном совещании у Зеленского из-за отступления ВСУ.

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    5 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16

    Командир экипажа Су-34 предположил схему использования F-16 Украиной

    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16
    @ Wally Santana/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Система управления F-16 радикально отличается от украинских МиГ-29 и Су-27. Поэтому за штурвалами окажутся якобы уволенные западные летчики, а сами машины могут базироваться в Румынии и Польше, рассказал Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» командир экипажа российского Су-34.

    «Полагаю, что переданные ВСУ F-16 будут базироваться либо на территории Румынии, либо на территории Польши. В случае боевого применения задействуют аэродромы подскока, расположенные на Украине: приземление, дозаправка, подвеска оружия и уход на боевое задание. Возможно, для этого приспособят какие-либо гражданские аэродромы в стране», – рассказал пилот бомбардировщика отраслевому Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах».

    «В то, что за штурвалами F-16 будут сидеть украинские летчики, пусть даже и подготовленные в странах НАТО – не верю. Система управления F-16 настолько радикально отличается от системы управления украинских МиГ-29 и Су-27, что даже длительное переучивание выглядит чем-то невероятным», – добавляет собеседник. В связи с этим он считает, что за штурвалами самолетов окажутся западные специалисты, «якобы уволенные».

    В завершение командир Су-34 указал: «Если противник полагает, что F-16 поможет ему победить – вскоре он увидит, что перемога в очередной раз оборачивается зрадой».

    Ранее в воздушных силах ВСУ заявили, что первые F-16 появятся на вооружении Украины уже после Пасхи. Любопытно, что точную дату официальный представитель ВС ВСУ Илья Евлаш назвать не смог, указав, что сроки неоднократно менялись.

    При этом в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин уверял, что Киев начнет получать американские истребители F-16 в 2024 году. Причем передавать машины будут, по его словам, «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом».

    По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, истребители должны усилить противовоздушную оборону Украины. В России не исключили, что противник попытается использовать F-16 для атак на Крымский мост. На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

    На удар по Крымскому мосту ранее намекал и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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    4 мая 2024, 21:12 • Новости дня
    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия

    Экс-полковник СБУ Стариков: Новые системы ТОС-3 нанесут серьезный ущерб ВСУ на линии фронта

    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия
    @ Александр Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новая модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 нанесет серьезный ущерб ВСУ, от нее невозможно спрятаться, заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Politeka».

    Стариков отметил, что Россия придумала «вот эту штуку» за год, от ТОС нельзя спрятаться, даже в укрытии или бункере украинских солдат будет ждать гибель из-за мощности детонации снаряда, передает РИА «Новости».

    Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что ведет разработку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон».

    Также сообщалось, что точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ.

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    4 мая 2024, 12:41 • Новости дня
    ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр

    В ДНР сообщили, что ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр

    ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ в Часовом Яре лишились возможности свободно подвозить резервные силы и боекомплекты, так как дорога находится под огневым контролем ВС России.

    Представитель силовых структур заявил, что логистика вокруг населенного пункта усложнена. Военным приходится пользоваться окольными путями, передает ТАСС.

    Ранее украинский обозреватель Кирилл Сазонов сообщил, что ситуация в Часовом Яре на подконтрольной Киеву территории ДНР тяжелая.

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    3 мая 2024, 19:14 • Новости дня
    Российские войска прорвались в Котляровку Харьковской области

    Военкоры: Первая танковая армия прорвала оборону ВСУ и пошла на штурм Котляровки

    Российские войска прорвались в Котляровку Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первая танковая армия Вооруженных сил России прорвала оборону украинских войск в районе Кисловки на Купянском направлении и штурмует Котляровку в Харьковской области, сообщили российские военкоры.

    Согласно данным в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», подразделения ВС России 47-й дивизии обошли силы противника и прорвались через несколько линий обороны ВСУ в примыкающем к Кисловке поселке Котляровка на Купянском направлении.

    О том, что российские военные выбили ВСУ и вошли в Котляровку, пишет также «Военное обозрение».

    Прорыв российских войск подтверждают и кадры, которые опубликовали ВС России. Украинские СМИ сообщили, что на Купянско-Сватовском участке фронта российские войска продолжают штурмовые действия в районе Кисловки и прорвались в Котляровке на глубину до 480 метров.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российские войска в 2024 году освободили 547 квадратных километров в новых регионах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинская коррупция ускорила отступление ВСУ.

    Коментарии (9)
    5 мая 2024, 09:32 • Новости дня
    На Украине нашли способ избавиться от блэкаутов

    Минэнерго Украины: Энергия ветра и солнца помогает не допустить блэкаутов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ветер и солнце помогут избежать массового отключения электричества, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

    По его словам, весной и летом есть дополнительный ресурс – ветер и солнце, которые помогут Украине нам сбалансировать энергосистему, передает РИА «Новости».

    Ранее Галущенко заявил, что на Украине в результате последних ударов по энергосистеме уничтожено больше энергетических мощностей, чем ранее успели восстановить.

    Коментарии (24)
    5 мая 2024, 12:26 • Новости дня
    На Западе назвали последствия падения Часова Яра для ВСУ

    Independent: После падения Часова Яра ВСУ в Донбассе окажутся под угрозой

    На Западе назвали последствия падения Часова Яра для ВСУ
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После падения Часова Яра позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе будут под угрозой, пишет газета The Independent.

    Как пишет издание, в случае, если ВС России возьмут Часов Яр, их артиллерия на возвышенности города будет беспрепятственно наносить удары по ВСУ в Славянске, Краматорске, Константиновке и Дружковке, передает РИА «Новости».

    Издание добавило, что освобождение этого города приблизит Россию к полному контролю над Донецкой областью.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Часовом Яре лишились возможности свободно подвозить резервные силы и боекомплекты, так как дорога находится под огневым контролем ВС России.

    Коментарии (15)
    5 мая 2024, 16:52 • Новости дня
    В США заявили о присутствии французских войск в Донбассе
    В США заявили о присутствии французских войск в Донбассе
    @ Frederic Petry/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times утверждает, что Франция направила солдат Иностранного легиона в районы Донбасса.

    По словам Брайена, французские военные «были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ» в Донбассе. Он уточняет, что они «набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», передает Lenta.ru.

    Экс-помощник министра обороны США утверждает, что первая группа французских военных уже ведет активные боевые действия с армией России в районе Донбасса. Пока контингент состоит из около сотни человек, однако в будущем его намерены увеличить до 1,5 тыс. человек.

    Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что отправка войск НАТО на Украину повлечет обострение ситуации, необходимости в этом шаге нет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналу The Economist, что не исключает отправку военнослужащих на Украину.

    Коментарии (53)
    4 мая 2024, 10:25 • Новости дня
    На Украине объяснили исчезновение главы Минобороны Умерова
    На Украине объяснили исчезновение главы Минобороны Умерова
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк принял на себя подписание документов ведомства с конца апреля, так как министр Рустем Умеров находился в командировке, пишет украинское агентство УНИАН.

    По данным издания, приказы Минобороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Гаврилюк, передает Ura.ru.

    Ранее на Украине заявили о возможной смене главы Минобороны Умерова.

    Коментарии (18)
    5 мая 2024, 06:29 • Новости дня
    Макрон счел российские ракеты угрозой Франции

    Макрон заявил об угрозе Франции из-за возможностей российских ракет

    Макрон счел российские ракеты угрозой Франции
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает опасности всю Европу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает (опасности) всех нас», – сказал Макрон. По его словам, безопасность европейцев зависит от ситуации на Украине. Он утверждает, что в случае победы России в украинском конфликте «в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве», ни во Франции, передает ТАСС со ссылкой на La Tribune.

    Напомним, Макрон считает, что необходимо оставить двери открытыми для переговоров с Россией. При этом он заявил о продолжении политики «стратегической двусмысленности» в отношении Москвы.


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