Эксперты спрогнозировали резкий скачок цен на продукты на Украине

Аналитик Кущ предупредил о росте цен на продукты на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Продукты на Украине могут подорожать на 10-15% из-за сложностей с логистикой. В августе украинские медиа уже сообщали об исчезновении товаров с полок магазинов и росте цен на ряд позиций на 20-30%, пишет РИА «Новости».

«По моим оценкам стоимость логистики возрастет на 30-40%, соответственно … это означает рост цен на товары до 10-15%», – заявил украинский финансовый аналитик Алексей Кущ в Telegram-канале издания «Новости.LIVE».

При этом Кущ считает, что дефицит будет возникать лишь эпизодически. Эксперт не рекомендовал украинцам делать массовые закупки из-за страха инфляции. По его словам, попытки сэкономить 10-20 гривен, скупая мешки с мукой, являются личным выбором каждого, но вряд ли оправданы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа украинские торговые сети охватил масштабный коллапс из-за ажиотажного спроса.Офицер ВСУ Андрей Онистрат посоветовал гражданам создать двухмесячный запас продовольствия перед зимой.

А новый премьер-министр страны Сергей Корецкий предупредил сограждан о серьезных испытаниях для энергетического сектора в предстоящий холодный сезон.