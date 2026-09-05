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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    20 комментариев
    5 сентября 2026, 18:37 • Новости дня

    Эксперты спрогнозировали резкий скачок цен на продукты на Украине

    Аналитик Кущ предупредил о росте цен на продукты на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Рост стоимости логистики на Украине может спровоцировать очередное подорожание продуктов питания на 10-15%, однако массовый дефицит товаров пока не прогнозируется, отмечают местные эксперты.

    Продукты на Украине могут подорожать на 10-15% из-за сложностей с логистикой. В августе украинские медиа уже сообщали об исчезновении товаров с полок магазинов и росте цен на ряд позиций на 20-30%, пишет РИА «Новости».

    «По моим оценкам стоимость логистики возрастет на 30-40%, соответственно … это означает рост цен на товары до 10-15%», – заявил украинский финансовый аналитик Алексей Кущ в Telegram-канале издания «Новости.LIVE».

    При этом Кущ считает, что дефицит будет возникать лишь эпизодически. Эксперт не рекомендовал украинцам делать массовые закупки из-за страха инфляции. По его словам, попытки сэкономить 10-20 гривен, скупая мешки с мукой, являются личным выбором каждого, но вряд ли оправданы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа украинские торговые сети охватил масштабный коллапс из-за ажиотажного спроса.Офицер ВСУ Андрей Онистрат посоветовал гражданам создать двухмесячный запас продовольствия перед зимой.

    А новый премьер-министр страны Сергей Корецкий предупредил сограждан о серьезных испытаниях для энергетического сектора в предстоящий холодный сезон.

    4 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер

    Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение об окончании войны

    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в субботу посетят Москву и встретятся с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

    «Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Россию и Украину, чтобы представить предложение о прекращении войны на Украине», – приводит Reuters слова Трампа журналистам.

    Американский лидер уточнил, что США имеют предложение по урегулированию конфликта, но план, который они собираются предложить, не нов.

    «У нас есть идея мира. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух отличных переговорщиков. Они проделали великолепную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли чего-нибудь добиться. И есть большая вероятность, что нам это удастся», – добавил Трамп.

    Затем в воскресенье эти дипломаты США отправятся в Киев на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который подтвердил их визит, пишет The Hill.

    Для Уиткоффа и Кушнера визит в Киев станет первым, в Москве же они бывали неоднократно в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

    Комментарии (46)
    4 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские хакеры получили доступ к секретным базам данных Нацполиции Украины, отправив сотруднице ведомства фишинговую ссылку с предложением бесплатного маникюра.

    Российские специалисты получили доступ к базам данных Национальной полиции Украины после того, как одна из сотрудниц перешла по вредоносной ссылке, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Хакеры отправили женщине сообщение с предложением сделать бесплатный маникюр. Переход по ссылке позволил им проникнуть в закрытый информационный портал украинского ведомства и базу данных «Запит», содержащую сведения о судимостях.

    Получив контроль над камерами в залах заседаний, взломщики смогли прослушивать закрытые совещания. Это позволило им получить доступ к отчетам о потерях и ракетных ударах.

    В результате утечки стало известно, что за 2026 год территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали с улиц 228 тыс. человек. Из них 174 тыс. прошли военно-врачебную комиссию.

    Насильно были призваны 102 тыс. уклонистов, при этом 70 тыс. оформили как добровольцев. Наибольшее число людей мобилизовали в Днепропетровской (13 тыс.), Киевской (10 тыс.) и Одесской (9 тыс.) областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кибергруппировки получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины.

    Напомним, что в конце августа жители Тернополя вышли на массовый протест из-за жестких действий сотрудников ТЦК. А несколькими днями позже военкомы насильно забрали в армию настоятеля храма канонической Украинской православной церкви.

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    4 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    В Раде сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского

    Депутат Гончаренко: НАБУ начало следственные действия в офисе Зеленского

    В Раде сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Украины начали следственные мероприятия в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в реестр экстремистов и террористов).

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало проведение следственных мероприятий в офисе Зеленского, передает ТАСС. «НАБУ проводит следственные действия в офисе (Зеленского)», – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

    Иные подробности происходящего на данный момент не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудники НАБУ также обыскали офис генпрокурора Украины.

    Ранее силовики пришли с обысками к заместителю руководителя офиса Владимира Зеленского Ирине Мудрой. Позже Высший антикоррупционный суд отправил бывшую чиновницу под стражу на 60 суток.

    Комментарии (7)
    5 сентября 2026, 07:05 • Новости дня
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о необходимости американской администрации считаться с объективной обстановкой в зоне конфликта во время усилий по мирному урегулированию.

    «Вопрос главный – насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего в том числе и реалии на земле», – заявил Рябков ТАСС.

    Замглавы МИД добавил, что обстановка на фронте постоянно меняется не в пользу украинской стороны. По его словам, после саммита в Анкоридже остается открытым вопрос о готовности Вашингтона придерживаться здравого смысла и не поддаваться влиянию противников урегулирования.

    Ожидается, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят российскую и украинскую столицы пятого и шестого сентября. При этом президент США Дональд Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    5 сентября 2026, 02:57 • Новости дня
    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобожденная Никаноровка находится на гряде, которая должна была бы сдержать наступление российской армии на Краматорск, однако расчет ВСУ не оправдался, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о краматорском направлении и освобождении населенного пункта Никаноровка, то это стратегический успех наших вооруженных сил. Дело в том, что данный населенный пункт находится на гряде, которая якобы должна была защищать Краматорск. И вот, по сути, мы через нее уже перевалили и продвигаемся», – сказал он ТАСС.

    Минобороны России 4 сентября сообщило об освобождении Никаноровки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в городе Орехов Запорожской области. Аналитик Полетаев перечислил основные успехи российских войск в летней кампании.


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    5 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    В Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев

    Украинские беженцы начали массово покидать Польшу ради Германии и Чехии

    В Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские беженцы массово покидают Польшу, выбирая для дальнейшего проживания Германию и Чехию на фоне сокращения числа лиц с временной защитой, отмечают местные СМИ.

    Польшу стремительно покидают граждане Украины, перебираясь в соседние европейские страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    «Число граждан Украины, пользующихся временной защитой в Польше, продолжает сокращаться: часть украинских беженцев покидает страну и переезжает, в частности, в Чехию и Германию», – говорится в сообщении.

    Только в июле 2026 года количество украинцев со статусом временной защиты в Польше снизилось на 8,1 тыс. человек, составив 953,1 тыс. Месяцем ранее отток составил около 6,3 тыс. человек. При этом Чехия становится одним из главных направлений для переезда из Польши.

    Германия по-прежнему лидирует в ЕС по количеству принятых украинцев: в июне там находилось около 1,29 млн беженцев. В Чехии этот показатель составил 381 тыс. человек. Значительное число украинских граждан также проживает в Испании (272,3 тыс.), Румынии (219,4 тыс.) и Словакии (149 тыс.). Ранее посол Украины в Варшаве Василий Боднар отмечал рост числа нападений на соотечественников в Польше на 30%.

    Напомним, что ранее статистическое агентство Еврокомиссии также зафиксировало массовый выезд украинцев с польской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переселенцы в этой стране столкнулись с растущей неприязнью со стороны местного населения. Также сообщалось, что растущие потоки мигрантов из Польши создают дополнительные трудности для социальной системы Германии.

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    5 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    ICAO пообещала ответить на обращение Москвы об угрозах авиации

    ICAO ответит на обращение Москвы об угрозах авиации

    ICAO пообещала ответить на обращение Москвы об угрозах авиации
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Международная организация гражданской авиации (ICAO) пообещала ответить на срочное послание России об украинских угрозах безопасности воздушных судов.

    Штаб-квартира Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Монреале подтвердила получение официального письма от Москвы. В документе поднимается вопрос об украинских угрозах безопасности воздушного транспорта.

    «Мы можем подтвердить получение письма», – заявили ТАСС в штаб-квартире ICAO.

    В организации заверили, что ответ на послание будет предоставлен в надлежащие сроки.

    Ранее МИД России сообщил об отправке срочного обращения генеральному секретарю ICAO Хуану Карлосу Саласару. Российская сторона призвала организацию принять конкретные меры для прекращения действий Украины, которые создают опасность для гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообещал найти способ ответить, если угрозы Киева в адрес гражданской авиации перейдут в реальные действия.

    Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с предупреждением о том, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным.

    Росавиация выпустила уведомление о нелегитимности документов Украины по российскому воздушному пространству. Авиаэксперт Гусаров заявил, что угрозы Зеленского не напугали зарубежные авиакомпании.

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    5 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Минобороны раскрыло тактику освобождения Куртовки в ДНР

    Минобороны: Разрушение логистики ВСУ позволило освободить Куртовку

    Минобороны раскрыло тактику освобождения Куртовки в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные смогли установить контроль над населенным пунктом Куртовка в ДНР благодаря грамотной тактике разрушения логистики и обороны противника, сообщило Минобороны.

    «Разведчики «Южной» группировки войск во взаимодействии с операторами ударных БПЛА предварительно разрушили логистические маршруты противника в районе населенного пункта и сделали невозможной доставку боеприпасов и материальных средств обороняющимся боевикам», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Затем расчеты войск беспилотных систем и артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение оборонительным рубежам украинской армии. Это создало благоприятные условия для наступления штурмовых отрядов и освобождения Куртовки.

    В министерстве добавили, что подразделения «Южной» группировки продолжают освобождать территорию ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль населенный пункт Куртовка в Донецкой народной республике.

    Накануне армия России освободила населенные пункты Грузское и Никаноровка в ДНР.

    Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил о неснижающихся темпах наступления на всех направлениях.

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    5 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
    Песков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин проведет пятого сентября рабочую встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

    «Да, такая встреча сегодня запланирована», – сказал Песков ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские СМИ анонсировали визит спецпосланников президента США в Москву и Киев.

    Сегодня днем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в аэропорту Внуково.

    После визита в российскую столицу американские делегаты отправятся на Украину.

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    4 сентября 2026, 20:35 • Новости дня
    В офисе генпрокурора Украины прошли обыски

    Сотрудники НАБУ обыскали офис генпрокурора Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) организовали масштабную операцию в прокуратуре страны.

    Правоохранители таким образом решили пресечь деятельность организованной группы, которая занималась незаконным обогащением, передает ТАСС. «НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом офиса генерального прокурора Украины, причастной к крышеванию сети мошеннических колл-центров и легализации имущества», – говорится в совместном заявлении антикоррупционных ведомств.

    По информации издания «Украинская правда», в здании прокуратуры идут активные следственные действия. Источники сообщают, что силовики уже задержали начальника кибердепартамента Сергея Крапиву. Дополнительные подробности операции пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе НАБУ и САП инициировали масштабную спецоперацию против чиновников офиса Владимира Зеленского. Тогда правоохранители пришли с обысками к заместителю руководителя офиса президента Ирине Мудрой.

    Ранее сотрудники ведомств разоблачили схему вымогательства взятки сотрудниками офиса генпрокурора Украины.

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    4 сентября 2026, 22:35 • Новости дня
    Дипломат Заболоцкая ответила в ГА ООН на вопрос о принадлежности Крыма

    Заболоцкая ответила в ГА ООН на вопрос о принадлежности Крыма

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе Генассамблеи ООН «Исправить карту», в большей мере посвященной Африке, беседа сдвинулась в сторону Крыма и заместителю постпреда России при ООН Марии Заболоцкой пришлось скорректировать дискуссию.

    Заболоцкая прокомментировала выступления ряда делегаций, которые решили обратиться к территории России, не являющейся предметом обсуждения, поскольку тема заседания была посвящена резолюции «Исправить карту: восстановление баланса в глобальном картографическом отображении и содействие справедливому изображению регионов мира, прежде всего Африки».

    «Эти территории, о которых упомянули указанные делегации, – это часть Российской Федерации, и эти территории были частью Российской Федерации столетиями. Их народы выразили свое желание вернуться в Россию на свободных референдумах. Таким образом, было реализовано право на самоопределение и они стали частью России в полном соответствии с Уставом ООН», – приводит ее слова постпредство России при ООН.

    Дипломат отдельно обратилась к представителю Британии, отметив, что страна-колониальная держава не первый и не второй раз не признает территориальные реалии, которые сложились в результате применения права на самоопределение.

    «Но со временем позиция их меняется, и они признают то, что является фактом. Поэтому хотелось бы на их языке ответить: «Never say never», – завершила выступление Заболоцкая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму заявили о фактическом признании полуострова российским из-за НАСА. Юрист: заявил, что Россия в гаагском арбитраже подтвердила право на Крым и Азовское море. Глава крымского парламента Константинов заявил о неспособности Украины признать статус Крыма.

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    4 сентября 2026, 23:01 • Новости дня
    Трамп сделал пост о статье WP, как США могут помочь Украине с Patriot

    Трамп сделал репост статьи о передаче Украине лицензий Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social статью Washington Post, что США могут сделать для Украины, чтобы помочь с ракетами Patriot.

    Эту статью президент США разместил в своей ленте новостей в соцсети Truth Social, добавив ссылку и название статьи «Как Трамп может помочь Украине создать собственные ракеты Patriot». Каких-либо комментариев или смайлов от себя он не добавил.

    «Я знаю, что президент Дональд Трамп хочет помочь Украине <…>. Но перед ним стоит сложная задача: он должен найти баланс между желанием защитить невинных украинцев и необходимостью использования противоракетных комплексов Patriot в рамках необходимых усилий по разоружению Ирана, а также необходимостью поддерживать достаточные запасы для защиты американских войск и сдерживания противников США по всему миру. В совокупности эти факторы ограничивают возможности Соединенных Штатов по предоставлению помощи Киеву», – пишет в колонке для Washington Post Марк Тиссен, который является научным сотрудником Американского института предпринимательства и бывшим главным спичрайтером президента Джорджа Буша-младшего.

    Автор объясняет заминку Вашингтона в передаче лицензии Киеву опасениями, что технология попадет в руки неприятеля, и тут же предлагает решение.

    «Есть простое решение: разрешить Украине участвовать в совместном производстве истребителей-перехватчиков Patriot, не обладающих этими передовыми возможностями», – пишет он, предлагая еще несколько решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонные корпорации США противятся  предоставлению лицензии на Patriot украинской стороне. Госсекретарь США Рубио заявил, что лицензия на Patriot не решит проблем Украины с ПВО. Bloomberg считает, что Украину зимой ждет критический дефицит ракет ПВО.

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    5 сентября 2026, 00:50 • Новости дня
    Мирошник оценил заявления Зеленского о дроне в здании СБУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу, 4 сентября, глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о попадании якобы российского дрона в здание Службы безопасности Украины (СБУ), а точнее, в кабинет ее руководителя в Киеве, что прокомментировал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «По только что сделанному заявлению Зеленского, он придерживается версии, что прилет дрона прямо в окно первого руководителя службы, это результат удара «русского дрона», а не разборка условно подчиненных ему силовых ведомств. Зеленский из двух зол предпочел выбрать меньшее!» – написал посол в Telegram-канале.

    Говоря о разборках украинских силовиков, Мирошник имел в виду перестрелку спецназовцев украинских силовых ведомств, которую они устроили 2 сентября в Киеве из-за контроля над мошенническими кол-центрами. Сотрудникам СБУ и ГУР предъявили обвинения после перестрелки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Зеленский заявил о попадании беспилотника в центральное здание Службы безопасности Украины в Киеве. Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлен момент удара по зданию СБУ. Кличко рассказал о последствиях удара по зданию СБУ в Киеве.


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    5 сентября 2026, 16:31 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали катастрофические потери местного бизнеса
    На Украине спрогнозировали катастрофические потери местного бизнеса
    @ Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Потери украинского бизнеса в ходе боевых действий могут оказаться катастрофическими, а целые отрасли экономики рискуют оказаться на грани полного уничтожения, отмечает местная пресса.

    Ущерб украинской экономике в ходе боевых действий не следует рассматривать исключительно как побочное последствие конфликта, пишет RT со ссылкой на «Страна.ua».

    «Такая логика предельно губительна для Украины. Целые отрасли могут оказаться на грани уничтожения», – говорится в материале издания.

    Эксперты полагают, что в подобной ситуации страна станет еще сильнее зависеть от поступления средств из внешних источников. Отмечается, что любой сбой в международной поддержке отразится на способности Киева продолжать боевые действия. Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщал, что в стране сгорело порядка 90% складов торговых сетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские войска уничтожили около 100 тысяч квадратных метров украинских складских площадей. Местные эксперты спрогнозировали серьезный дефицит товаров из-за разрушения холодильных терминалов.

    А в конце прошлого месяца жители крупных городов столкнулись с нехваткой базовых продуктов питания.

    Комментарии (4)
    4 сентября 2026, 21:36 • Новости дня
    NYT: США призвали Москву и Киев остановить удары на время визита Уиткоффа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты обратились к России и Украине с просьбой приостановить взаимные удары на период возможного приезда спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, пишет The New York Times (NYT).

    По информации NYT, Вашингтон попытался добиться временного перемирия между Москвой и Киевом для обеспечения безопасности американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера, передает РИА «Новости».

    «По словам официальных лиц, переговоры об этой поездке шли неделями. Соединенные Штаты настаивали, чтобы украинская сторона на время пребывания обоих в России приостановила атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты страны, а российская сторона аналогичным образом прекратила ракетные удары по Киеву», – сообщает американское издание.

    Напомним, портал Axios анонсировал визит американских спецпосланников в Москву и Киев 5-6 сентября.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность требования Вашингтона о временной приостановке украинских атак.

    Владимир Зеленский подтвердил прибытие делегатов в украинскую столицу в предстоящее воскресенье.

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    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией

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    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

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    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки

    Свою добровольную отставку подтвердил незаурядный, хотя и малоизвестный член команды президента США Дональда Трампа – министр армии Ден Дрисколл. Ему давно предсказывали уход из-за взаимной ненависти с главой Пентагона, но примечателен он другим: тем, что общался с властями Украины так, как следует. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • За что народ любит Мелони

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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