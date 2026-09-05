Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.0 комментариев
ВС России освободили населенный пункт Куртовка в ДНР
Подразделения группировки войск «Южная» взяли под контроль населенный пункт Куртовка на территории Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.
Успешную операцию по освобождению данного населенного пункта провели военнослужащие из состава «Южной» группировки войск, указало ведомство в Max.
В посте опубликована карта с местоположением Куртовки, согласно которой эта деревня располагается между Дружковкой и Веролюбовкой.
Также опубликованы кадры боевой работы бойцов, освобождавших населенный пункт.
В прошедшие сутки армия России взяла под контроль Грузское и Никаноровку в ДНР.
За день до этого российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта.
Также были освобождены Казачья Лопань и Святогорск.