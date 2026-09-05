Tекст: Алексей Дегтярёв

Успешную операцию по освобождению данного населенного пункта провели военнослужащие из состава «Южной» группировки войск, указало ведомство в Max.

В посте опубликована карта с местоположением Куртовки, согласно которой эта деревня располагается между Дружковкой и Веролюбовкой.

Также опубликованы кадры боевой работы бойцов, освобождавших населенный пункт.

В прошедшие сутки армия России взяла под контроль Грузское и Никаноровку в ДНР.

За день до этого российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта.

Также были освобождены Казачья Лопань и Святогорск.